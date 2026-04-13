Chorý? Správné vyloučení, i když nejde prokázat úmysl, říká komise rozhodčích
Tomáš Chorý byl v zápase Chance Ligy s fotbalisty Plzně (0:0) vyloučen po právu, i když nelze prokázat úmysl. To tvrdí ve svém komuniké komise rozhodčích. Zároveň tím otevírá možnost pro trest ze strany disciplinární komise. Ten může být až šestizápasový.
Co se stalo, vědí po nedělním večeru všichni. Útočník Slavie Tomáš Chorý nejprve fauloval skákajícího Sampsona Dweha a pak ho – ležícího po pádu na zem – zblízka dořval. A z úst mu u toho odpadly sliny. Zda úmyslně, nebo ne, není prokazatelné.
Podle VARu Jana Beneše a poté i hlavního Marka Radiny se o úmysl jednalo, proto slávistický útočník viděl červenou kartu.
Ten své provinění odmítá. „Tohle je poslední, co bych udělal, abych z dvaceti centimetrů plivnul na hráče. Neplivl jsem na něj,“ dušoval se po zápase Chorý.
Komise nerozporuje, že nešlo o úmysl, ale vyloučení přesto posvětila. „V 87. minutě utkání hráč domácího družstva Chorý v přerušené hře přiběhl k ležícímu soupeři Dwehovi. Sklonil se nad ním, a přestože není možné prokázat úmysl domácího hráče, z dostupných záběrů je vidět, že při nepřiměřeném verbálním útoku směrem k soupeři vypustil ze svých úst větší množství slin. Tento skutek naplňuje povahu přestupku plivnutí. Červená karta byla udělena správně,“ prohlásila komise ve svém komuniké.
Chorý půjde své počínání vysvětlovat k disciplinárce. Podle paragrafu 44 disciplinárního řádu Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování mu hrozí stopka až na šest zápasů. Chorému přitíží, že na něj bude pohlíženo jako na recidivistu vzhledem k jeho úderu do slabin gólmana Milana Heči zkraje této sezony, za nějž dostal trest na šest utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu