Komise rozhodčích: Chorý byl vyloučen správně. Trest (asi) už ve čtvrtek, co mu hrozí?
Slávistický útočník Tomáš Chorý byl za „plivnutí“ v nedělním 29. kole Chance Ligy proti Plzni (0:0) vyloučen po právu, i když nelze prokázat úmysl. To tvrdí ve svém komuniké komise rozhodčích. Zároveň tím otevírá možnost pro trest ze strany disciplinární komise. Ten může být až šestizápasový. Slavia nesouhlasí a žádá fotbalový soud, aby červenou kartu útočníkovi smazal.
Co se stalo, vědí po nedělním večeru všichni. Tomáš Chorý nejprve fauloval skákajícího Sampsona Dweha a pak ho – ležícího po pádu na zemi – zblízka dořval. A z úst mu u toho šly sliny. Zda úmyslně, nebo ne, není prokazatelné.
Nevíme, zda VAR Jan Beneš a poté i hlavní Marek Radina zkoumali úmysl, či nikoli. Každopádně po vzájemné spolupráci poslali Chorého předčasně ze hřiště. K nelibosti jeho i klubu, oba cítí nespravedlnost.
Chorý své provinění odmítá. „Tohle je poslední, co bych udělal, abych z dvaceti centimetrů plivnul na hráče. Neplivl jsem na něj,“ dušoval se po zápase Chorý.
Slavia podala protest. „Klub souhlasí s udělením žluté karty a zcela odsuzuje přehnaně emotivní reakci našeho hráče, k níž vůbec nemělo dojít. Stejně tak ale Slavia důrazně odmítá, že by ze strany Tomáše Chorého došlo k úmyslnému plivnutí na Sampsona Dweha,“ píší červenobílí. Odkazují se také na dle jejich názoru ustálenou rozhodovací praxi disciplinárních orgánů, podle níž nelze hráče sankcionovat za plivnutí v případě, kdy není takové jednání jednoznačně prokázáno.
A uzavírají: „Slavia je přesvědčena, že v daném případě nebyly naplněny podmínky pro udělení červené karty. Klub proto požádá řídící orgán soutěže, aby protest označil za důvodný a disciplinární komise následně rozhodnutí o vyloučení Tomáše Chorého zrušila.“
To bylo v pondělí dopoledne. Jenže po obědě přišel názor komise rozhodčích, který může – nutně nemusí – mít na rozhodnutí disciplinárky vliv. Podle Kovaříkovy skupiny totiž padla červená karta po právu. Úmysl nehraje roli. „V 87. minutě utkání hráč domácího družstva Chorý v přerušené hře přiběhl k ležícímu soupeři Dwehovi. Sklonil se nad ním, a přestože není možné prokázat úmysl domácího hráče, z dostupných záběrů je vidět, že při nepřiměřeném verbálním útoku směrem k soupeři vypustil ze svých úst větší množství slin. Tento skutek naplňuje povahu přestupku plivnutí. Červená karta byla udělena správně,“ prohlásila komise ve svém komuniké.
Co to znamená pro Chorého, potažmo klub? Spíš komplikaci. Disciplinárka nemá ve zvyku zasahovat do odborného stanoviska rozhodcovského orgánu. Navíc v paragrafu 44 disciplinárního řádu se jménem Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování se v souvislosti s přestupky pro rozhodnutí o vině spíše nezohledňuje, zda k nim došlo úmyslně, nebo ne. Nemá to vliv na skutkovou podstatu, „pouze“ na výši trestu.
Uvidí se ve čtvrtek. Komise zahájí řízení, na které Chorého pozve. A velmi pravděpodobně vynese rovnou verdikt. Paragraf 44 dává možnost vyslovit trest od 0 do 6 zápasů. O nulu se může jednat jenom těžko už z toho důvodu, že Chorý by za svůj výstup měl vidět přinejmenším žlutou. Ta by byla v sezoně čtvrtou, tedy stopkovou. Navíc mu přitíží, že na něj bude pohlíženo jako na recidivistu vzhledem k jeho úderu do slabin gólmana Milana Heči zkraje této sezony, za nějž dostal trest na šest utkání.
Pokud by došlo na maximální trest, dotkl by se dvou posledních kol základní části a čtyř v nadstavbě. V případně stopky na čtyři duely by nestihl nadstavbové derby doma proti Spartě.
Zbývající program Slavie:
- 30. kolo: Hradec Králové (v)
- 27. kolo: Olomouc (d)
- 1. nadstavba: 6. tým ZČ (v)
- 2. nadstavba: Sparta (d)
- 3. nadstavba: 4. tým ZČ (d)
- 4. nadstavba: 5. tým ZČ (v)
- 5. nadstavba: 3. tým ZČ (d)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu