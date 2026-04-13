Hapal: V hlavě jsem trénování neměl, je potřeba změnit klima. Ve hře i zahraniční kouč
Nenasadil kšiltovku, jako to dělával v Baníku. Zatím ani neobul své oblíbené kopačky z úspěšného angažmá v Žilině, přesto je Pavel Hapal zpátky v akci. Doma v Olomouci, kde to miluje, a ve funkci, kterou má nejradši. Z pozice generálního sportovního manažera se dočasně přesouvá do role hlavního kouče Sigmy, tuhle variantu si klub pojistil i položkou ve smlouvě při jeho podzimním příchodu z Ostravy. Nástupcem se reálně může stát zkušený zahraniční trenér.
Jak návrat na lavičku ambiciózního a milovaného prvoligového týmu berete?
„Není to pro mě jednoduchá věc. Vím, že jste v minulosti predikoval, že budu trenéra Janotku střídat, ale určitě to nebylo na pořadu dne. Nebyla to myšlenka v mé hlavě. Věci se vyvinuly a v neděli se vedení společně se mnou, protože jsem sportovním ředitelem, rozhodlo. Nechci se od toho vůbec distancovat. Zkusíme dát mužstvu nějaký impuls, tím pádem jsme odvolali Tomáše Janotku.“
Pro vás asi nezvyklý krok...
„Já jsem byl vždycky na tom druhém břehu. Mrzí mě to, na druhou stranu patří Tomášovi velké absolutorium, protože se zapsal do klubu velkými písmeny a udělal velký kus práce. Vyhodnotili jsme to tak, že mužstvo potřebuje změnu. Cítili jsme to. Jsem po ruce, nedávno jsem ještě trénoval, tak jsme zvolili tohle řešení.“
Připravený však jste, ne?
„Když jsem sem přicházel, ta varianta ukotvená ve smlouvě je. Ale vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Pořád je to jen nějaké momentální řešení. Opravdu vím, že jsem tohle v hlavě neměl.“
A kdy jste ho mít začal? Kdyby Sigma vedla po poločase 3:0 v Pardubicích...
„Tak jsme to možná neřešili. Ano, chápu. Je to smůla, bohužel, šancí jsme měli nespočet. Poločas mohl být 5:0, ale nestalo se a prohráli jsme. Opakovalo se nám v posledních zápasech, že jeden poločas jsme hráli výborně, druhý to nebylo ono. V neděli byl vstup do druhé půle ještě dobrý, ale pak jsme ztratili nebezpečnost. A shodou okolností podruhé inkasovali.“
Co změníte?
„Mužstvo bylo po taktické stránce vždycky výborně připravené na soupeře. Bohužel nám v posledních zápasech nevyšly některé výsledky, kdy jsme počítali, že budeme naplno bodovat. Prohráli jsme v Pardubicích, i když musím říct, že po vynikajícím prvním poločase. Ztratili jsme body s Boleslaví a s Karvinou, což nás znovu hodilo mimo šestku. Osobně si myslím, že je potřeba změnit klima, věřím, že hráči dostanou více energie a bude to vidět na hřišti.“
Klima? Takže jste Tomáši Janotkovi vyčítali špatnou atmosféru?
„Ani bych neřekl, že jsme mu to vyčítali. Spíš jsme cítili, že na mužstvu leží deka.“
Jak teď budete fungovat? Dopoledne povedete trénink a odpoledne budete hledat nového kouče?
„Pořád budu zastávat funkci sportovního ředitele, dnes máme schůzku se skautingem. Budeme fungovat stejně dál. Momentálně mám i pravomoci na trenéra, ale budu hodně zapojovat kluky asistenty. Budou hodně funkční.“
Všichni kolegové zatím zůstávají?
„Asistenty necháváme takhle, uvidíme, co přinese budoucnost.“
Co když se bude mužstvu pod vámi extrémně dařit? Nemohl byste na lavičce pokračovat?
„Teď momentálně je to hrozně moc rychlé. Včera jsme se dohodli, nebylo to předzápasové řešení. Vyvrbilo se to tak, pak jsem celou noc nespal, jak mi hlava šrotovala. Vždycky jsem byl odvolávaný trenér a dnes jsem v pozici jednoho z účastníků, kdo odvolával trenéra. Je mi to líto, ale beru to jako dočasné řešení. Jinak ale víte, že ve fotbale se za čtyřiadvacet hodin mění tolik věcí... Mám v hlavě první zápas se Slováckem, budeme se snažit za každou cenu zápas zvládnout.“
Obránce Jakub Elbel je spojovaný s kauzou a konkrétně Danielem Černajem, proto je postavený mimo tým. Co s ním bude?
„Zaslechl jsem to, jsou to pro nás nové informace. Budeme s tím pracovat a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Obviněný z ničeho není zatím, co mám zprávy. Víc k tomu asi nemám co říct...“
Očima předsedy Ondřeje Navrátila: Chceme zkušenějšího trenéra
„Už během jara jsme celou situaci vyhodnocovali a rozhodli se, že s trenérem Janotkou bychom novou sezonu nezačínali. Na základě výsledků jsme tedy situaci začali řešit ihned. Potřebovali jsme změnu a nový impuls. Oproti zimě se změnily okolnosti, které jsme vyhodnocovali. Nezabíhal bych do detailů...
O trenérovi Janotkovi bychom měli hovořit hlavně v dobrém. Pro klub spoustu udělal, měl nesmazatelné úspěchy, a proto bych mu chtěl hlavně poděkovat. Myslím, že jsme se rozloučili v dobrém. Naše rozhodnutí naprosto chápe, i on cítí impuls, který je potřeba pro tým udělat.
Co se týče Pavla Hapala, je to v současné situaci logické řešení. Je nejzkušenější, dokáže si poradit s mezinárodní kabinou i osobnostmi, které v týmu máme. Dokáže udělat výsledek, stále o něco hrajeme v lize, stále je šestka dosažitelná. Proto jsme se rozhodli pro něj. Nicméně je to dočasné řešení, budeme hledat dál.
Tentokrát chceme zkušenějšího trenéra, který dokáže zvládnout mezinárodní kabinu a individuality, které máme na skvělé úrovni. Chceme více zkušeností, někoho, kdo se na nejvyšší úrovni pohybuje delší dobu než třeba dva roky. Vyhodnocujeme veškeré varianty, jmen máme několik.
Jsou tam i zahraniční trenéři. Nemusí to být daleko, ale jsou tam i severské země. Musíme si to vyhodnotit z dlouhodobého a koncepčního hlediska, nechceme dělat rozhodnutí na pár měsíců. Proto to neuspěcháme. Pavel má jasný úkol: zkusit dohnat šestku, popřípadě zabudovat mladé kluky.
Máme čas, proto jsme to udělali teď, abychom měli status klubu, který hledá trenéra. Je to fér i vůči trenéru Janotkovi, že jsme neprodlužovali spolupráci, když jsme to necítili. A pokud v příští sezoně nebudeme hrát Evropu, tak holt budeme mít skvělou příležitost bojovat v lize a českém poháru. Kdyby však Pavel vyhrál všech zbylých sedm zápasů, tak by samozřejmě byla obrovská chyba ho měnit...“ (smích)
Janotka v Sigmě
- soutěžní zápasy: 82
- výhry: 32
- remízy: 19
- prohry: 31
- skóre: 108:109
- bodový průměr: 1,4
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu