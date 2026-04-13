Incidenty Tomáše Chorého: dvě hlavy Sörensenovi, rozkrok, zadek i ruka

Hlavy, rozkrok, zadek, ruka aneb Chorého předchozí incidenty • Zdroj: iSport.tv
Útočník Slavie Tomáš Chorý při utkání proti Plzni
Situace, za kterou Tomáš Chorý dostal červenou kartu
Tomáš Chorý byl vyloučen za plivnutí na soupeře
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Ondřej Škvor
Chance Liga
Incident se Sampsonem Dwehem v zápase Slavia - Plzeň, po kterém byl vyloučen? Není to poprvé, co se reprezentační útočník Tomáš Chorý pohybuje na hraně disciplinárního řádu nebo prokazatelně za ní. Projděte si, které (ne)slavné momenty jsou spojené s jeho jménem.

Hlavička Sörensenovi I.

  • Plzeň–Sparta 0:1
  • listopad 2022

Dánský bek a tehdejší plzeňský útočník sváděli hlavičkový souboj. Chorý se na Sörensena podíval a zblízka trknul do jeho hlavy ve chvíli, kdy byl balon ještě daleko. Faul forvardovi prošel u hlavního i u videa. Komise rozhodčích reagovala tehdy nestandardně a ihned po utkání sdělila, že měla přijít červená karta, což vytkla zejména VARu. Disciplinární komise ve věci však nezahájila řízení, protože podle řádů nemohla – nedošlo totiž ke zranění. Chorý vše omlouval „září reflektorů“. Po nedělním incidentu s Dwehem to přinejmenším zpochybnil, když právě v souvislosti s tímto střetem prohlásil. „Udělal jsem věci, na které nejsem pyšnej.“

Plzeň - Sparta: Chorého hlavička Sörensenovi

Hlavička Sörensenovi II.

  • Sparta–Plzeň 2:1
  • září 2023

Neuběhl ani rok a oba soupeři – Chorý a Sörensen – se potkali znovu. A dorazilo i déja vu. Útočník v souboji prudce zaklonil hlavu a udeřil obránce do obličeje. Rozhodčí pískal faul dánského hráče, ovšem k Chorému se ihned seběhli sparťané a posléze i Sörensen a reklamovali úmysl. Nic se nezměnilo, VAR nezasáhl, disciplinárka netrestala.

Sparta - Plzeň: Chorý zase dloubl hlavou do Sörensena • iSport TV

Pěstí Hečovi do slabin

  • Slovácko–Slavia 0:1
  • srpen 2025

V nastavení zápasu, navíc ve vlastní šestnáctce, udeřil soupeřova gólmana (který přišel do cizí šestnáctky pomoci k vyrovnání) do rozkroku. Hlavní ihned pískal penaltu a ukázal červenou kartu, Chorého první v ligové kariéře. Chorý se později téhož dne omluvil, Slavia udělila hráči pokutu a oznámila, že přijme každé rozhodnuté disciplinární komise. To nakonec znělo: stopka na šest zápasů.

SESTŘIH: Slovácko – Slavia 0:1. Schranz rozhodl, hrdina Staněk! Chorý udeřil Heču, viděl červenou • isportTV

Ruka na Svozilově zadku

  • Slavia–Dukla 2:0
  • září 2025

V prvním utkání po návratu ze šestizápasového distancu zůstali Chorý a Svozil po vzájemném souboji na zemi a slávista sáhl soupeři rukou mezi půlky. Těžko si představit, že se tak nestalo úmyslně. Sudí netrestal, nezasáhlo ani video. Komise rozhodčích prohlásila, že se jednalo o přestupek na žlutou kartu, disciplinární komise proto věc neřešila.

Chorý při návratu: proti Dukle dva góly, ale i zákroky za hranou • iSport.cz

Podrážka na Svozilově ruce

  • Slavia–Dukla 2:0
  • září 2025

Stejný zápas, jen o necelou půlhodinu později. Chorý fauloval Svozila, a když se nakláněl pro ležící míč, který chtěl rozehrát, přišlápl mu ruku. Jak je u Chorého většinou zvykem, přesně na hranici úmyslu a nechtěného. Sudí udělil žlutou kartu, VAR neintervenoval, komise posvětila žlutou kartu, disciplinární komise záležitost neřešila. 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

