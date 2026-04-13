Incidenty Tomáše Chorého: dvě hlavy Sörensenovi, rozkrok, zadek i ruka
Incident se Sampsonem Dwehem v zápase Slavia - Plzeň, po kterém byl vyloučen? Není to poprvé, co se reprezentační útočník Tomáš Chorý pohybuje na hraně disciplinárního řádu nebo prokazatelně za ní. Projděte si, které (ne)slavné momenty jsou spojené s jeho jménem.
Hlavička Sörensenovi I.
- Plzeň–Sparta 0:1
- listopad 2022
Dánský bek a tehdejší plzeňský útočník sváděli hlavičkový souboj. Chorý se na Sörensena podíval a zblízka trknul do jeho hlavy ve chvíli, kdy byl balon ještě daleko. Faul forvardovi prošel u hlavního i u videa. Komise rozhodčích reagovala tehdy nestandardně a ihned po utkání sdělila, že měla přijít červená karta, což vytkla zejména VARu. Disciplinární komise ve věci však nezahájila řízení, protože podle řádů nemohla – nedošlo totiž ke zranění. Chorý vše omlouval „září reflektorů“. Po nedělním incidentu s Dwehem to přinejmenším zpochybnil, když právě v souvislosti s tímto střetem prohlásil. „Udělal jsem věci, na které nejsem pyšnej.“
Hlavička Sörensenovi II.
- Sparta–Plzeň 2:1
- září 2023
Neuběhl ani rok a oba soupeři – Chorý a Sörensen – se potkali znovu. A dorazilo i déja vu. Útočník v souboji prudce zaklonil hlavu a udeřil obránce do obličeje. Rozhodčí pískal faul dánského hráče, ovšem k Chorému se ihned seběhli sparťané a posléze i Sörensen a reklamovali úmysl. Nic se nezměnilo, VAR nezasáhl, disciplinárka netrestala.
Pěstí Hečovi do slabin
- Slovácko–Slavia 0:1
- srpen 2025
V nastavení zápasu, navíc ve vlastní šestnáctce, udeřil soupeřova gólmana (který přišel do cizí šestnáctky pomoci k vyrovnání) do rozkroku. Hlavní ihned pískal penaltu a ukázal červenou kartu, Chorého první v ligové kariéře. Chorý se později téhož dne omluvil, Slavia udělila hráči pokutu a oznámila, že přijme každé rozhodnuté disciplinární komise. To nakonec znělo: stopka na šest zápasů.
Ruka na Svozilově zadku
- Slavia–Dukla 2:0
- září 2025
V prvním utkání po návratu ze šestizápasového distancu zůstali Chorý a Svozil po vzájemném souboji na zemi a slávista sáhl soupeři rukou mezi půlky. Těžko si představit, že se tak nestalo úmyslně. Sudí netrestal, nezasáhlo ani video. Komise rozhodčích prohlásila, že se jednalo o přestupek na žlutou kartu, disciplinární komise proto věc neřešila.
Podrážka na Svozilově ruce
- Slavia–Dukla 2:0
- září 2025
Stejný zápas, jen o necelou půlhodinu později. Chorý fauloval Svozila, a když se nakláněl pro ležící míč, který chtěl rozehrát, přišlápl mu ruku. Jak je u Chorého většinou zvykem, přesně na hranici úmyslu a nechtěného. Sudí udělil žlutou kartu, VAR neintervenoval, komise posvětila žlutou kartu, disciplinární komise záležitost neřešila.