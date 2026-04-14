Předplatné

Vojta má v hlavě ligovou nulu: šance i síla v soubojích. Nezaujal mě, říká expert

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Sparta 0:1. Nejtěsnější výhra hostů, hezkou akcí rozhodl Haraslín • Zdroj: iSport.tv
Matyáš Vojta ve velké šanci minul
Branka Matyáše Vojty neplatila kvůli ofsajdu
Matyáš Vojta ve svém prvním zápase za Spartu natáhl na ruku kapitánskou pásku
Děkovačka sparťanů v Teplicích
Jan Kuchta se v Teplicích dostal do hry ve druhém poločase
Trenér Sparty Brian Priske během zápasu v Teplicích
18
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Okamžitě šel do dřepu, při tom mu vyletěly ruce za hlavu. Matyáš Vojta promarnil v neděli proti Teplicím (1:0) šanci, aby přerušil čekání na první ligovou trefu po zimním přestupu do Sparty. „Pokud jste útočník a nedáte delší dobu gól, začnete o tom hodně přemýšlet. Je možné, že to má v hlavě,“ připustil trenér Brian Priske. Přesto se fotbalista s cenovkou víc než sto milionů korun dál drží v základní sestavě.

Nebylo tolik momentů, kdy se během utkání proti Teplicím naštval. Přesto trenér Brian Priske najednou rozhodil rukama a vydal se směrem k vlastní lavičce. Po cestě prohodil pár slov, určitě ne pozitivních. Z klidu ho vyvedla situace z 35. minuty.

Matyáš Vojta, který nastoupil v základní sestavě Sparty už v šestém soutěžním zápase po sobě, zahodil obrovskou příležitost. Datová společnost Wyscout ji z pohledu statistiky očekávaného gólu ohodnotila číslem 0,32. I Priske na tiskové konferenci souhlasil, že šlo o dobrou šanci.

K talentovanému útočníkovi se vykutálel míč po střele parťáka Olivera Sonneho. Nacházel se metr až dva za malým vápnem, byl nehlídaný, protihráči Michal Bílek a Matej Riznič mu dali dostatek prostoru, nevystartovali po něm. Jenže Vojtův pokus přeletěl branku Matouše Trmala a skončil mezi fanoušky v teplickém kotli. „To se někdy prostě stane. Jsou útočníci, kteří nedali gól z metru. Nic extra bych v tom nehledal,“ prohodil expert deníku Sport a webu iSport David Kobylík.

Zklamání

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů