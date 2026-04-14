Vojta má v hlavě ligovou nulu: šance i síla v soubojích. Nezaujal mě, říká expert
Okamžitě šel do dřepu, při tom mu vyletěly ruce za hlavu. Matyáš Vojta promarnil v neděli proti Teplicím (1:0) šanci, aby přerušil čekání na první ligovou trefu po zimním přestupu do Sparty. „Pokud jste útočník a nedáte delší dobu gól, začnete o tom hodně přemýšlet. Je možné, že to má v hlavě,“ připustil trenér Brian Priske. Přesto se fotbalista s cenovkou víc než sto milionů korun dál drží v základní sestavě.
Nebylo tolik momentů, kdy se během utkání proti Teplicím naštval. Přesto trenér Brian Priske najednou rozhodil rukama a vydal se směrem k vlastní lavičce. Po cestě prohodil pár slov, určitě ne pozitivních. Z klidu ho vyvedla situace z 35. minuty.
Matyáš Vojta, který nastoupil v základní sestavě Sparty už v šestém soutěžním zápase po sobě, zahodil obrovskou příležitost. Datová společnost Wyscout ji z pohledu statistiky očekávaného gólu ohodnotila číslem 0,32. I Priske na tiskové konferenci souhlasil, že šlo o dobrou šanci.
K talentovanému útočníkovi se vykutálel míč po střele parťáka Olivera Sonneho. Nacházel se metr až dva za malým vápnem, byl nehlídaný, protihráči Michal Bílek a Matej Riznič mu dali dostatek prostoru, nevystartovali po něm. Jenže Vojtův pokus přeletěl branku Matouše Trmala a skončil mezi fanoušky v teplickém kotli. „To se někdy prostě stane. Jsou útočníci, kteří nedali gól z metru. Nic extra bych v tom nehledal,“ prohodil expert deníku Sport a webu iSport David Kobylík.
Zklamání