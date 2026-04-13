Hyského změny na Slavii: nadupaný Dweh, speciální Hrošovský i jedna motivace

Kouč Plzně Martin Hyský v diskusi s hráči
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
David Jurásek lituje neproměněné šance proti Plzni
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Plzeň si v neděli z Edenu odvezla bod, remízu 0:0 berou hosté jako povedený výsledek. Navíc po solidním výkonu, tým se vypořádal i s řadou citelných absencí. „Odsud se body nevozí snadno,“ připomněl Hyský po velkém šlágru na mistrovské Slavii. Západočechům dokonce nechybělo mnoho, aby zápas strhli na svou stranu a poprvé pod novým koučem oslavili výhru nad pražskými rivaly. Co se změnilo od podzimního klání, které Viktoria doma ztratila vysokým skóre 3:5?

Nadupaný Dweh

Na podzim doma se Slavií mohl reagovat lépe u tří z pěti inkasovaných branek Plzně. V neděli šlo o diametrálně odlišný výkon. Také proto, že Dweh šel do zápasu ve stoprocentní kondici. „Mohli jsme se na zápas chystat celý týden. Ve fyzických silách, například u Sampsona, je to hodně znát. Podal výborný výkon,“ chválil trenér Martin Hyský. Podle dat společnosti wyscout reprezentant Libérie mimo jiné vyhrál čtrnáct z osmnácti soubojů. Především zkrotil Tomáše Chorého, jehož frustrace vyvrcholila faulem, následným „fénem“ se slinami v ústech a vyloučením. Šlágr zvládl naprosto koncentrovaný a uprostřed obranné trojky svému týmu výrazně pomohl.

Hrošovský: speciální úloha

Kdy byl králem středu pole? Jednoznačně slovenský kapitán Plzně. Jeho přínos byl mimo jiné klíčový pro to, aby Viktoria dohrála zápas bez inkasované branky. Hrošovský plnil extrémně důležité obranné úkoly. Čistil prostor před stopery, pomáhal defenzivní trojce, sbíral druhé balony. Zároveň oběhal neuvěřitelné množství prostoru, uplatnil svůj výjimečný fyzický fond. Po Krčíkovi a Dwehovi také rozdal z plzeňské strany nejvíc přihrávek (33/26 úspěšných, 79 %). „Plnil přesně to, co jsme od něj chtěli v nebezpečném prostoru pod obránci, pomohl nám v řadě situací,“ ocenil Hyský svého kapitána. Návrat na západ Čech zatím na jaře zvládá s bravurou.

Adu s motivací

Vyšvihl určitě nejlepší výkon jara. „Po návratu z reprezentace jsem viděl jiného hráče,“ připustil po utkání Hyský. Adu nastoupil s enormní chutí, odvahou a maximální snahou zesměšnit stopery a sám rozhodnout. Tomáši Holešovi se o jeho průnicích možná i zdálo… Do ideálního představení mu scházel jen gól – v největší šanci ho zkraje utkání vychytal Markovič. Během jara neunikl kritice za svůj přístup, tentokrát ale dřel až do nuceného střídání naplno. Neváhal ani při dlouhém sprintu vypomoct defenzivě. Hyský zmínil mimořádnou motivaci i v tom, že se v dresu Ghany, za kterou v uplynulé pauze nastoupil ve dvou přípravách, touží podívat na mundial do Ameriky. „Je to jeho velký cíl,“ přiznal plzeňský kouč.

Evropské couvnutí

Od Slavie inkasovala na podzim Plzeň pět gólů, trenér Hyský si do soupeře trošku rýpl. „Přijela sem s jednoduchou hrou, válčila,“ řekl po podzimním duelu. V Edenu viditelně poupravil běžnou taktiku. Defenzivní linie slezla oproti jiným zápasům o něco níž, třeba Dávid Krčík odehrál velmi dobrý zápas na pravém stoperu. Vycházel z trojky vzadu a dvou defenzivněji postavených wingbeků, při zakládání útoků přecházelo mužstvo do ofenzivnějšího postavení se čtyřkou vzadu. Strategie fungovala, Hyského skvadra navázala na povedené zápasy v Evropě, kde rovněž dokázala držet čistá konta. „Všichni to odehráli velmi slušně,“ ocenil Hyský.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

