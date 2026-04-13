Houštecký o vyloučení Chorého: Rozhodnutí mimo mísu. Připomněl stejnou situaci u Červa
Jindřich Trpišovský, sám Tomáš Chorý, následně oficiálně i klub – všichni odmítli to, že v nedělním duelu 29. kola Chance Ligy mezi fotbalisty Slavie a Plzně (0:0) z úst nejlepšího ligového střelce letěly sliny směrem k Sampsonu Dwehovi úmyslně. Teď se k obhajobě hráče přidal i asistent trenéra Zdeněk Houštecký. „Jsem v pohodě s tím, že dostal žlutou kartu za řvaní, ale za to by pak měli dostávat kartu každý zápas někteří hráči,“ řekl v pořadu Tiki Taka na Oneplay Sport.
Nyní už je jasné, že slova o nevině ze strany Slavie nebyla ze strany komise rozhodčích vyslyšena. Byť podle ní nejde dokázat, že Chorý plivl na Dweha schválně, červenou kartu z kapsy Marka Radiny komise potvrdila. Střelec Slavie tak bude čekat na disciplinární trest. Ale asistent Zdeněk Houštecký s verdiktem sudího a VAR z 87. minuty nesouhlasí.
„Vyhodnocení toho, že to bylo plivnutí, je absolutně mimo mísu. Choras má svoje mouchy, víme, co udělal na začátku sezony. Byl tam úder a dostal spravedlivý trest. Hodně s hráči komunikujeme a on ví, že tohle už nemůže udělat. S Dwehem za zápas podstoupil několik soubojů, jednou se diví jeden, jednou druhý. Jemu se tenhle souboj nezdál, ale neměl to udělat,“ řekl Houštecký v pořadu Tiki Taka o situaci, kdy Chorý svého soka nejprve nebezpečně fauloval a pak ještě zblízka seřval s ústy plnými slin.
„Zkuste řvát a plivnout do toho. Nejde to. Odpadne mu, neletí. Já když se teď tady chvíli nenapiju a rozčílíte mě, poprskám všechny v první řadě,“ pravil směrem k obecenstvu.
Na Chorého se excesy proti pravidlům lepí. První rok ve Slavii relativně sekal latinu, nasbíral šest žlutých karet a chyběl jen na jedno utkání. Ale tuto sezonu už udeřil do rozkroku Milana Heču (distanc na šest zápasu), hned po návratu si říkal o další vyloučení proti Dukle a malých kontroverzí během utkání přitahuje více a více. K tomu přičtěme „hlavičky“ do soupeřů ještě v dresu Viktorie... Houštecký ale odmítá, že by měli emoční povahu svého kanonýra nějak měnit.
„Takové typy hráčů jsou. Kdyby takový nebyl, nikdy nebude tak úspěšný. Jsem v pohodě s tím, že dostal žlutou kartu za řvaní, ale za to by pak měli dostávat kartu každý zápas někteří hráči,“ řekl dlouholetý člen slávistického realizačního týmu, který je nicméně sám známý svým emotivním chováním, často minimálně na hraně, přímo během zápasů.
Na mysli měl situaci z podzimního klání ve Štruncových sadech, které Slavia vyhrála 5:3. Tomáš Ladra sestřelil balonem slávistu Davida Zimu, který se skácel na zem a následně přiběhl k ležícímu obránci Lukáš Červ. Ten ho seřval podobným způsobem, jakým v neděli Chorý zpražil Dweha, slávisté ho následně odtlačili.
„Ladra kopal trestňák a trefil Zimu do čelisti. Červ měl žlutou kartu a řval na našeho vypnutého hráče. To se vyřešilo úplně bez karty. Choras měl dostat žlutou, adekvátní trest. Měl by tu zvítězit selský rozum, ten kluk si to nezaslouží,“ popsal Houštecký, který se vrátil i k tehdejšímu výroku Martina Hyského, podle kterého Slavia válčila a hrála jednoduchý fotbal.
„Je to jeho pohled, neberu mu ho. Já to viděl trochu jinak. Byli jsme spokojení, dali jsme pět gólů, dobře jsme to uválčili,“ usmál se Houštecký.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu