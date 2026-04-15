Slavia hledá alternativy za Chorého a Chytila. Už opravdu poslední šance pro Prekopa?

Hlavy, rozkrok, zadek, ruka aneb Chorého předchozí incidenty
Vasil Kušej lituje neproměněné příležitosti v utkání na Spartě
Fotbalista Ivan Schranz
Mubarak Suleiman ze Slavie
Erik Prekop se zatím v dresu Slavie příliš neprosadil
Útočník Slavie Tomáš Chorý při utkání proti Plzni
Mojmír Chytil otočil derby na stranu Slavie
Vasil Kušej v akci při zápase
Bartoloměj Černík, Radek Špryňar
Chance Liga
Výše trestu pro Tomáše Chorého zatím není známá, tudíž hlavolamem jak ho nahradit se zatím realizační tým Slavie zabývá pouze směrem k nedělnímu utkání v Hradci Králové. I to je ovšem těžké, zvlášť když chybí Mojmír Chytil. Alternativ na hrot je však hned několik, a některé můžou být překvapivé. Jak je reálný start například Mubaraka Suleimana?

Erik Prekop (28)

  • Zápasy: 16
  • Góly/asistence: 0/1
  • xG: 3,1

Přímočará linka vede k letní posile z Baníku. Do Slavie přišel v době, kdy byl Chorý v disciplinárním trestu. Slovenský živel nesl označení vysněný útočník, jenže se neprosadil. Současně je nejpravděpodobnější variantou, že v Hradci Králové dostane od začátku zápasu poslední šanci. Opravdu poslední. Už v zimě se proslýchalo, že před sebou má klíčové měsíce, aby ukázal, proč do Edenu přišel. Po slibném soustředění je ale stále gólově na nule...

Vasil Kušej (25)

  • Zápasy: 24
  • Góly/asistence: 5/4
  • xG: 2,7

Minulé jaro byly role útočníků prohozeny – Mojmír Chytil stál za červenou kartu a Tomáš Chorý se zranil. Ale následující zápas (také s Hradcem Králové) se gólových madel chytil Vasil Kušej. I jeho výpomoc bude realizační tým zvažovat, post „falešné devítky“ už si párkrát ve Slavii zkusil. Navíc je povzbuzen solidním vstupem z lavičky do utkání s Viktorií. „Proti Plzni nastoupil a sice nedal gól, ani na něj nepřihrál, ale z mého pohledu ukázal, co je mu vlastní – driblink, podržel balon, dobré souboje. Může to být taková vlaštovka, že se blýská na lepší časy,“ chválil křídelníka asistent Zdeněk Houštecký v pořadu Tiki-Taka.

Mubarak Suleiman (19)

  • Zápasy: 5
  • Góly/asistence: 1/1
  • xG: 0,9

Realizační tým si rychlostní parametry devatenáctileté jarní komety dokáže představit i na hrotu útoku, tudíž by byl jedním z kandidátů. Za normálních okolností. Jenže od poloviny března nehrál, údajně se na mladíkově kondici negativně podepsal třicetidenní ramadán, fyzicky není v pořádku na to, aby začal od začátku.

Ivan Schranz (32)

  • Zápasy: 15
  • Góly/asistence: 2/1
  • xG: 1,6

Nelze vynechat ani slovenského reprezentanta. Když byli v posledních dvou sezonách Mojmír Chytil a Tomáš Chorý mimo hru, dvakrát zaskočil přímo na hrotu nebo v útočném tandemu právě on. Jestliže bude zdravotně fit, může být žhavou volbou do základní sestavy. To je ale ten zásadní otazník, Schranz chodí od zranění ke zranění, vypadává kvůli svalovým problémům. S týmem nebyl už měsíc.

Youssoupha Sanyang (20)

  • Zápasy: 13
  • Góly/asistence: 1/0
  • xG: 0,7

Umí zahrát pravé a levé křídlo, levého wingbeka, ale je využitelný na hrotu útoku. Pamatujete podzimní zápas v Brozanech? Tam se (byť neúspěšně) proháněl právě mladý senegalský rychlík. Jeho šance na start (kdekoliv v základní sestavě) se ale zřejmě konat nebude. Byť je po zranění skvěle fyzicky připravený. Jeho limitem je předfinální a finální řešení, což se opět plně projevilo v zápase s Plzní. A trenéři to moc dobře vědí.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

