Slavia hledá alternativy za Chorého a Chytila. Už opravdu poslední šance pro Prekopa?
Výše trestu pro Tomáše Chorého zatím není známá, tudíž hlavolamem jak ho nahradit se zatím realizační tým Slavie zabývá pouze směrem k nedělnímu utkání v Hradci Králové. I to je ovšem těžké, zvlášť když chybí Mojmír Chytil. Alternativ na hrot je však hned několik, a některé můžou být překvapivé. Jak je reálný start například Mubaraka Suleimana?
Erik Prekop (28)
- Zápasy: 16
- Góly/asistence: 0/1
- xG: 3,1
Přímočará linka vede k letní posile z Baníku. Do Slavie přišel v době, kdy byl Chorý v disciplinárním trestu. Slovenský živel nesl označení vysněný útočník, jenže se neprosadil. Současně je nejpravděpodobnější variantou, že v Hradci Králové dostane od začátku zápasu poslední šanci. Opravdu poslední. Už v zimě se proslýchalo, že před sebou má klíčové měsíce, aby ukázal, proč do Edenu přišel. Po slibném soustředění je ale stále gólově na nule...
Vasil Kušej (25)
- Zápasy: 24
- Góly/asistence: 5/4
- xG: 2,7
Minulé jaro byly role útočníků prohozeny – Mojmír Chytil stál za červenou kartu a Tomáš Chorý se zranil. Ale následující zápas (také s Hradcem Králové) se gólových madel chytil Vasil Kušej. I jeho výpomoc bude realizační tým zvažovat, post „falešné devítky“ už si párkrát ve Slavii zkusil. Navíc je povzbuzen solidním vstupem z lavičky do utkání s Viktorií. „Proti Plzni nastoupil a sice nedal gól, ani na něj nepřihrál, ale z mého pohledu ukázal, co je mu vlastní – driblink, podržel balon, dobré souboje. Může to být taková vlaštovka, že se blýská na lepší časy,“ chválil křídelníka asistent Zdeněk Houštecký v pořadu Tiki-Taka.
Mubarak Suleiman (19)
- Zápasy: 5
- Góly/asistence: 1/1
- xG: 0,9
Realizační tým si rychlostní parametry devatenáctileté jarní komety dokáže představit i na hrotu útoku, tudíž by byl jedním z kandidátů. Za normálních okolností. Jenže od poloviny března nehrál, údajně se na mladíkově kondici negativně podepsal třicetidenní ramadán, fyzicky není v pořádku na to, aby začal od začátku.
Ivan Schranz (32)
- Zápasy: 15
- Góly/asistence: 2/1
- xG: 1,6
Nelze vynechat ani slovenského reprezentanta. Když byli v posledních dvou sezonách Mojmír Chytil a Tomáš Chorý mimo hru, dvakrát zaskočil přímo na hrotu nebo v útočném tandemu právě on. Jestliže bude zdravotně fit, může být žhavou volbou do základní sestavy. To je ale ten zásadní otazník, Schranz chodí od zranění ke zranění, vypadává kvůli svalovým problémům. S týmem nebyl už měsíc.
Youssoupha Sanyang (20)
- Zápasy: 13
- Góly/asistence: 1/0
- xG: 0,7
Umí zahrát pravé a levé křídlo, levého wingbeka, ale je využitelný na hrotu útoku. Pamatujete podzimní zápas v Brozanech? Tam se (byť neúspěšně) proháněl právě mladý senegalský rychlík. Jeho šance na start (kdekoliv v základní sestavě) se ale zřejmě konat nebude. Byť je po zranění skvěle fyzicky připravený. Jeho limitem je předfinální a finální řešení, což se opět plně projevilo v zápase s Plzní. A trenéři to moc dobře vědí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu