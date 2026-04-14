Konec Janotkovy „one man show“. Spory v Sigmě, zahraniční kandidát na obzoru. Co Cedergren?
Na první pohled to byl šok, ale při bližším pohledu na fungování Tomáše Janotky v Olomouci je zřejmé, že konec v klubu byl jen otázkou času. Charizmatickému kouči totiž nezlomily primárně vaz poslední výsledky, ale narůstající toxicita uvnitř (nejen) kabiny. „Překvapuje mě, že to rozhodnutí potěšilo i zaměstnance z jiných úseků klubu, s tím jsem se ještě nesetkal,“ popisuje v pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica, který odkrývá zákulisí konce neharmonického vztahu mezi Janotkou a klubem.
S kolegou Bartolomějem Černíkem se ale zaměří i na zápas dorostenců Slavie a Baníku či další ligové dění. Přerůstal Janotka klubu přes hlavu? Co změní dočasný trenér Pavel Hapal? Kdo je podle prvních informací na radaru Sigmy? Jak zatím v mládeži Slavie působí Abel Cedergren? A u kterého týmu se redaktoři svými tipy hrubě spletli?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu