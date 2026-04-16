Kačor zaujal (nejen) Slavii. Proč v ní už jednou pohořel? Aklimatizace, vzpomíná Střihavka
Při nedávné anketě magazínu Sport mezi prvoligovými trenéry o 100 nejlepších hráčích ligy zařadili Pavla Kačora do své nejlepší třicítky Marek Jarolím i Roman Skuhravý a celkově se umístil na 83. místě. Přitom strávil ofenzivní šikula podzim v béčku Karviné... Ale nahlas se o něm mluví i na většině ostatních adres, jarní devatenáctiletá kometa má zájemce z více klubů ligy, ale především ze Slavie. Tam mu už přitom angažmá jednou nevyšlo. „Pavel mě hned zaujal, takových hráčů tu máme jako šafránu,“ říká jeho tehdejší kouč David Střihavka.
Míč od Emmanuela Ayaosiho mu zpomalila teč libereckého obránce, ztížila mu situaci. Stejně Pavel Kačor nabral dostatečnou rychlost a s instinktem zabijáka dovršil povedený zápas Karviné pěknou brankou. „V tomhle je skvělý. Měl náročný reprezentační sraz a na Spartě ho to trochu ovlivnilo, ale teď je opět v dobrém rozpoložení. Má co nabídnout, je aktivní, i když nedá gól,“ rozplýval se kouč Marek Jarolím.
Jeho devatenáctiletý svěřenec si pak v 85. minutě řekl o vystřídání, aby si mohl užít sólo ovace. Tribuny vyvolávaly jméno místního kluka, který si plní sen. Kačor je bezesporu jednou z jarních komet ligy, možná dokonce tou nejzářivější. O jeho talentu se vědělo vždy, prvoligový debut dostal v MFK už v 17 letech, proti Spartě! Ale pak nešlo vše podle plánu, na agilního klučinu se z mnoha důvodů zapomnělo.
Před startem jarní části byl například kousíček od toho, aby šel hostovat do druhé ligy, angažmá v Prostějově bylo skoro dohodnuté. Logicky. Podzim strávil starty za béčko, s Martinem Hyským společnou řeč ohledně svého vytížení nenašel. Ale když Marku Jarolímovi vypadl na první utkání po zimní pauze Albert Labík, ukázal právě na ofenzivního univerzála. Kdyby se tak nestalo, hraje víkendy o soutěž níže. Místo toho ohromuje mezi elitou.
Nejfaulovanější v Evropě
Čím? Kačor není typem hráče, který by se tisknul k postranním lajnám. Nabírá míče ve středu pole, často i v hloubi a pak dokáže v rychlosti proplachtit