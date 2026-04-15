Liga očima fanoušků: Nevídaná pohádka o slinách. Drchalův gól? Zázrak!
Jaký byl uplynulý ligový víkend v Chance Lize? Slavia v očekávaném šlágru remizovala s Plzní 0:0, nejvíc se ovšem řešilo vyloučení Tomáše Chorého. Sparta zvládla zápas v Teplicích, Baník se dál topí v problémech. A v Ďolíčku slaví gól Václava Drchala... Projděte si v tradičním článku, jaká je aktuální nálada v táborech fanoušků.
SLAVIA PRAHA
Dietní remíza. Případ Chorý je precedens
Nedělní zápas s Plzní mě zklamal. Od začátku mi přišlo, že v tempu nejsou ani hráči, ani tribuny. V závěru prvního poločasu se na chvíli hra Slavie dostala tam, kde bych ji čekal, ale po pauze přišel ještě větší útlum. Tým sice nasbíral vyšší počet očekávaných branek, celkově však remíza působí zaslouženě. Samo o sobě by snížení náskoku v čele tabulky na osm bodů nebylo zásadním problémem. V kombinaci s rozšiřující se marodkou se ovšem do řad fanoušků může zcela po právu rozšířit mírná nervozita.
Klubu rozhodně na klidu nepřidá incident Tomáše Chorého ze závěru zápasu, po kterém byl nejlepší střelec ligy vyloučen. Jeho chování zdaleka nebylo příkladné, nešlo ale o nic, co bychom na trávnících neviděli již dříve. Hrdiny okamžiku se rozhodli stát VAR sudí Beneš a hlavní rozhodčí Radina. Jak řekl trenér Trpišovský na pozápasové tiskovce, vytvořili tím zajímavý precedens. Nyní je zcela na místě očekávat, že budou sudí u videa po každé výměně názorů s lupou zkoumat množství slin, které hráčům létají od úst.
ONDŘEJ KREML. 43 LET, VĚDECKÝ PRACOVNÍK
FC VIKTORIA PLZEŇ
Chorý? Dvě žluté, ale ne pohádku o slinách
Prvotně musím smeknout před našimi ultras, kteří byli slyšet i z televize. Vychutnal jsem si náš oblíbený pokřik Skřítkové, topiči, zapalte Prahu! Nečekal jsem, že by se Tribuna Sever nechala takto zahanbit… Pro nás aspoň jedno, Pyrrhovo vítězství. Fotbal byl na mě až moc taktický a bez koulí. Málo střel a pohledných akcí, což oproti zápasu v Plzni působilo až nudně. Utnul to v 80. minutě Chorý, který ukázal, jak se nemají emoce na hřišti vypouštět. Dweh ho úplně vymazal, Jemelka vyhlásil, takže už nevěděl kudy kam a vylil si zlost na polomrtvého stopera, jehož předtím zákeřně loktem na ledviny poslal k zemi. Už to je na žlutou, následně za řev měla přijít druhá a hotovo.
Místo toho rozjel VAR teorii, že na něj úmyslně plivnul. Tomu snad nikdo nemůže věřit. Kdyby chtěl Dweha ještě víc dehonestovat, přece by ho nenápadně bouchnul, kopnul mezi nohy nebo do hlavy, jak to rád dělával. Toto byla nevídaná pohádka o slinách. Ze záběru je patrné, že i kdyby plivnul, tak před Dweha. Teď aby si hráči zalepovali pusu, aby na soupeře náhodou něco neukáplo. Výborně zahráli Toure a Adu, který dokonce i bránil. Záloha bez Červa to zvládla, o obraně s brankářem ani nemluvě, nula v Edenu mluví sama za sebe. Škoda závěru, očividně jsme nechtěli riskovat a hlavně nedostat gól v nastavení, jako minule s Teplicemi. To je sice fajn, ale jsme čtvrtí a to je špatně.
JIŘÍ ZUDA. 41 LET, PODNIKATEL V REALITÁCH
BANÍK OSTRAVA
Zklamání z přístupu, už zase. Přepnout!
Jablonec je pro nás v lize dlouhodobě soupeř, proti kterému se nám zejména na jeho půdě moc nedaří. Ale v naší situaci, která už opravdu začíná být kritická, jsme nemohli před zápasem chtít nic jiného než tři body. Vstoupili jsme do něho docela dobře, dařilo se nám kombinovat a Jablonec jsme prakticky k ničemu nepouštěli. No, ale stačila jedna série chyb (Chaluš – Pojezný) a prohrávali jsme…
Sice se nám podařilo vyrovnat díky nejlepšímu střelci týmu Kričfalušimu, ale do přestávky jsme znovu inkasovali a do šaten šli s jednobrankovým deficitem. Až na ty zbytečně inkasované góly nešlo o herně špatný poločas, ale to se nedá říct o druhém. Nedostatečné nasazení, chybějící bojovnost, malá aktivita. Bylo to pro mě velké zklamání, podobně totiž vypadaly druhé poločasy v posledních čtyřech zápasech.
Teď nás doma čeká Bohemka, a pokud se tyto atributy nezlepší, nějaké body těžko uhrajeme. Je potřeba už opravdu přepnout na záchranářský mód, jinak to s námi nemusí dopadnout dobře…
VÁCLAV DOHNAL. 34 LET, PROJEKTANT
SPARTA PRAHA
S talenty hospodaříme hůř než státní rozpočet
Náš výkon v posledním zápase byl pro ligu typický. Bez střelby, s technickými nedostatky, navíc s tragickými výkony jednotlivců, například Martince. Stejně jako většina fandů jsem mile překvapen výkonem Sochůrka. Byl to on, kdo během zápasu vypustil tři kolmice. A z jedné profitoval náš kapitán, který vtipně zamířil na přední tyč. Tak proč kritika hned v úvodu? Naše akademie je hodnocena v mezinárodním měřítku jako jedna z deseti nejlepších. Kde je černá díra, kde tito kluci končí?
Buď je schramstnou ti chytřejší, nebo jednoduše někam zmizí, protože u nás šanci nedostanou. Místo toho nakoupíme hráče za stovky milionů, kteří odehráli v lize tři zápasy, nebo ty, co ještě neodehráli nic, protože se k nám přijeli vyléčit a hrát kulový za dobrý peníze. Naší největší fotbalovou pýchou tak zůstává vítězství ve výběrovém řízení na stavbu národního stadionu. Pane Křetínský, zavolejte si náčelníky na kobereček a vysvětlete jim, že fotbal se hraje nejen pro peníze, ale také pro diváky. Ptejte se, proč je B tým na posledním místě. Něco nám doma zapáchá.
MILOŠ KOLÁŘ. 75 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE
BOHEMIANS PRAHA 1905
Gól od útočníka! Rád ho budu natírat dál…
Neuvěřitelné! Fakt jsem myslel, že ten moment už nepřijde. Bohemka dala gól. Doma. Dokonce dva! A ten jeden vstřelil útočník! No a teď se pořádně chyťte – byl to Vašek Drchal!!! Nechci to zlehčovat, mám opravdu radost. Před týdnem jsem ho natřel, a jestli to bude fungovat, rád budu v trendu pokračovat. Takže si pojďme říct, že i do sítě Zlína mohl vstřelit více branek. I ta jedna ovšem stačila na těsné vítězství velké hodnoty a příjemný polštář na barážová místa. Je mi úplně jedno, že se na špíl nedalo koukat.
Hlavní je výsledek, a ne cesta k němu, ale střídání trenéra Veselého za stavu 1:1, bylo silný kafe i na mě. Já toho chlapíka mám fakt rád a často se ho zastávám, že zkrátka nemá materiál, něco nemůže ovlivnit atd. Pokud ovšem pošle čtvrt hodiny před koncem na hřiště mistra Hrubého, který má za půl roku odehrán ligový poločas a v zápasech neudělá krok navíc, podezírám ho, že se spokojil s bodem a doufal v zázrak. A tady se rozhodně rozcházíme. Jenže ten zázrak fakt přišel, tak díky, Vašku! Klokani bojují!
VÍT LUKEŠ, 33 LET, ŽIVNOSTNÍK