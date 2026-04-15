Slavia bez Chorého i Chytila? Kritická situace. Je třeba ukázat, že umí potlačit závislost
Při pohledu na tabulku se fanoušek Slavie roztáhne na gauči a znuděně zívne. Osm bodů v plusu. Co chcete řešit? Přesto se obhájce titulu, dvě kola před koncem základní části, ocitá v kritické situaci. Na časově neohraničenou dobu – tedy zatím – ztratil dva produktivní útočné spojence. Tomáše Chorého a Mojmíra Chytila. Záložní varianty jsou, a není jich vůbec málo, všechny ale mají k ideálu daleko. Zauzluje se liga ve finiši? Nedělní setkání s Hradcem Králové zodpoví řadu dotazů.
Tomáš Chorý, možná nechtě, plivl na Samsona Dweha z Plzně, a byl vyloučen. Pravděpodobně již ve čtvrtek přijde trest od disciplinární komise. Že nějaký dostane, je téměř jisté. Byť teoreticky může odejít zcela zproštěn. Slavia bude menší či větší část závěru sezony bez nejlepšího střelce ligy. A to je potíž, navzdory osmibodovému úniku od druhé Sparty.
Při zevrubné rekognoskaci zápasů úřadujících mistrů totiž i méně pozorné oko vyšle do mozku zprávu, že Slavia je evidentně nebezpečnější s Tomášem Chorým v sestavě. Zároveň jistější vzadu. Po jarním derby se Spartou promluvil Jindřich Trpišovský o jisté formě návykovosti na dvoumetrového chasníka. Slova vyřkl krátce poté, co jeho svěřenec zničil nepřítele dvěma góly a jednou asistencí při obrátce z 0:1 na 3:1.
„Podobné to bylo i v Plzni, kde jsme vyhráli 5:3. On je válečník, vítězný typ. Čím těžší zápas, tím jeho výkon graduje. Před třemi lety nám tito hráči v kádru chyběli. Možná je pro nás problém, jak jsme na něm nahoře závislí. Je to vidět, když nenastoupí,“ upřímně pravil slávistický kouč.
Co říkají tvrdá ligová data? V sestavě s Tomášem Chorým má Slavia osmaosmdesátiprocentní bodovou vytěžitelnost. Během uplynulých dvou sezon nastoupil celkem do třiapadesáti duelů v Chance Lize, vyhrál dvaačtyřicet z nich, jen ze dvou střetů odcházel jako poražený. Jde o nevídanou bilanci.