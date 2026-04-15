Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 29. kolem: Markovič, Mihálik či Šturm
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Dnešní změny se dotkly osmi hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na devětadvacáté kolo iSport Fantasy, neměli byste následující informace minout.
Hugo Sochůrek (Z, Sparta Praha)
Sedmnáctiletý záložník má za sebou dvě povedená kola, když v nich nasbíral nadstandardních 15 bodů. O víkendu proti Teplicím zapsal asistenci, sedm bodů a poprvé se dostal i do ideální sestavy kola. Sochůrka vlastní 0,3 % Trenérů.
Florian Wiegele (B, Viktoria Plzeň)
Jeden z nejpopulárnějších brankářů ligy o víkendu doručil devět bodů. Proti Slavii zapsal čisté konto, ke kterému musel udělat hned šest zákroků. Potřetí se dostal do nejlepší jedenáctky. Wiegeleho v iSport Fantasy vlastní 16 % Trenérů.
Jakub Markovič (B, Slavia Praha)
Čtyřiadvacetiletý gólman má za sebou dva vydařené zápasy. Nejprve proti Baníku nasbíral excelentních 12 bodů, což mu zajistilo místo v sestavě 27. kola, a nyní proti Plzni připsal dalších 8 bodů. Markoviče vlastní 1,7 % Trenérů.
Ondřej Mihálik (Ú, Hradec Králové)
Nejlepší, nejproduktivnější hráč posledních dvou kol iSport Fantasy. Český útočník v nich nasbíral excelentních 27 bodů. Trenéři Mihálikovi však stále příliš nedůvěřují. V týmu útočníka Hradce má pouze 1,7 % manažerů.
Aziz Kayondo (O, Slovan Liberec)
Minulý ročník patřil k nejoblíbenějším hráčům hry. V aktuální sezoně to však není ono. Na svém kontě má 41 bodů, o víkendu proti Karviné zapsal jeden mínusový. Proto Kayonda vlastní pouze 1,3 % Trenérů.
Martin Suchomel (O, Hradec Králové)
Hráči pražské Sparty, který hostuje v Hradci Králové, se poslední týdny daří. Postupně zapsal 6, 6 a 8 bodů. O víkendu se poprvé vešel i do ideální jedenáctky kola. Martina Suchomela vlastní 0,3 % Trenérů.
Danijel Šturm (Z, Sigma Olomouc)
Zimní posila Olomouce pokračuje v nadstandardních výkonech. O víkendu proti Pardubicím asistoval u jediného gólu Sigmy a nahrál si dalších 7 bodů. Není překvapením, že Danijela Šturma vlastní už 9,6 % Trenérů.
Jan Kliment (Ú, Sigma Olomouc)
Naopak formu hledá Jan Kliment, hvězda uplynulého ročníku. Útočník Sigmy o víkendu neproměnil ani pokutový kop, a tak zapsal hned tři mínusové body. Klimenta v iSport Fantasy vlastní 5,7 % Trenérů.