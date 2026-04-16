Jak si vedou zimní posily Sparty? Nenaplněná pověst, herní naivita i těžká hlava
Kvartet nových tváří - pokud nepočítáme zraněného Jhoannera Cháveze - přibylo v zimě do sparťanského kádru. Jak si vedou pánové Oliver Sonne, Matyáš Vojta, Andrew Irving a Joao Grimaldo? Statistiky uvádíme pouze z domácí soutěže a dvou střetů s Alkmaarem v Konferenční lize. Mol Cup totiž datová společnost Wyscout nesleduje. V utkání v Mladé Boleslavi, kde Sparta vypadla po remíze 0:0 a penaltovém rozstřelu, nastoupili Sonne a Irving v základu, Grimaldo střídal.
Oliver Sonne (25)
Začal na Dukle precizní asistencí na gól, pověst hráče z Premier League však úplně nenaplňuje. Na druhou stranu se už dvakrát prosadil a trenér Priske ho má viditelně před matadorem Pavlem Kadeřábkem. Uvidí se, jaká bude budoucnost Peruánce s dánskými kořeny, ve Spartě je na hostování z Burnley, opce není pevně daná, ale podle Transfermarketu má hráč cenu 100 milionů korun.
- Obránce, wingbek
- Zápasy: 10 (8 CHL, 2 KL)
- Minuty: 783
- Góly: 2
- Asistence: 1
- xG/na 90 minut: 1,51/0,22
- Střely na 90 minut/na bránu: 0,76/67 %
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 48,49/82,3 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 13,71/48 %
- Driblinky na 90 minut/úspěšné: 0,84/57,1 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 2,55/52,6 %
- Přihrávky do šestnáctky na 90 minut/úspěšné: 2,15/43,4 %
Matyáš Vojta (22)
V současnosti si uzmul postavení jedničky na pozici číslo 9, až za ním jsou Jan Kuchta s Albionem Rrahmanim. Nečekalo se, že to půjde tak hladce, ale… Posila z Mladé Boleslavi pomáhá poměrně slušně ve hře, jenže nedodává čísla, trefila se jen jednou proti Alkmaaru. Po zápase v Teplicích navíc mladík s cenovkou 120 milionů přiznal, že mu to leží v hlavě. Čas však dostane.
- Útočník
- Zápasy: 10 (8 CHL, 2 KL)
- Minuty: 591
- Góly: 1
- Asistence: 1
- xG/na 90 minut: 2,38/0,36
- Střely na 90 minut/na bránu: 1,21/37,5 %
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 15,23/70,6 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 16,59/33,9 %
- Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 3,5/34,8 %
- Driblinky na 90 minut/úspěšné: 0,61/25 %
- Dotyky v šestnáctce na 90 minut: 2,89
Joao Grimaldo (23)
V Teplicích předvedl nejlepší představení ve Spartě, kam přišel z lotyšské ligy. Začátky byly rozpačité, i když ihned skóroval na Dukle. Viditelně však nestačil fyzicky, musí si zvykat na zákonitosti úporné české ligy. Má však své přednosti: rychlost, techniku, přehled. Jakousi herní naivitu z něj musí vytlačit trenéři, pak může být velmi dobrá alternativa na křídla či desítky.
- Útočník
- Zápasy: 8 (vše CHL)
- Minuty: 276
- Góly: 1
- Asistence: 0
- xG/na 90 minut: 0,49/0,16
- Střely na 90 minut/na bránu: 1,63/80 %
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 44,67/82,5 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 22,83/41,4 %
- Driblinky na 90 minut/úspěšné: 9,13/50 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 3,59/45,5 %
- Přihrávky do šestnáctky na 90 minut/úspěšné: 3,26/70 %
Andrew Irving (25)
Vidíte na něm skvělou individuální i kopací techniku, přehled, klid, zároveň ostrost, kterou vyjádřil už čtyřmi žlutými kartami. Přesto se čeká víc, vždyť Andrew Irving přišel s cejchem hráče West Hamu United a skotského reprezentanta. Nyní hraje vedle Kaana Kairinena, ale tak nějak se čeká, že to ještě víc rozbalí, pokud Fin v létě dostane konečně zelenou k odchodu.
- Záložník
- Zápasy: 10 (8 CHL, 2 KL)
- Minuty: 635
- Góly: 0
- Asistence: 3
- xG/na 90 minut: 0,45/0,06
- Střely na 90 minut/na bránu: 0,71/20 %
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 54,85/84,5 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 15,45/42,2 %
- Dlouhé pasy na 90 minut/úspěšné: 3,83/48,1 %
- Přihrávky do horní třetiny na 90 minut/úspěšné: 6,8/75 %
- Přihrávky do šestnáctky na 90 minut/úspěšné: 2,13/46,7 %
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu