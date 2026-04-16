Předplatné

Jak si vedou zimní posily Sparty? Nenaplněná pověst, herní naivita i těžká hlava

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
TOP 100: ceněný Červ, propad Sparty, jak hlasovali Trpišovský a Hyský? A vítězem se stává… • Zdroj: isportTV
Matyáš Vojta lituje spálené šance
Joao Grimaldo skóroval při svém debutu za Spartu
Oliver Sonne se snaží prosadit během zápasu v Teplicích
Andrew Irving v dresu Sparty
Matyáš Vojta v akci během utkání s Gibraltarem
Joao Grimaldo skóroval při svém debutu za Spartu
Oliver Sonne otevřel na Letné skóre
12
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Kvartet nových tváří - pokud nepočítáme zraněného Jhoannera Cháveze - přibylo v zimě do sparťanského kádru. Jak si vedou pánové Oliver Sonne, Matyáš Vojta, Andrew Irving a Joao Grimaldo? Statistiky uvádíme pouze z domácí soutěže a dvou střetů s Alkmaarem v Konferenční lize. Mol Cup totiž datová společnost Wyscout nesleduje. V utkání v Mladé Boleslavi, kde Sparta vypadla po remíze 0:0 a penaltovém rozstřelu, nastoupili Sonne a Irving v základu, Grimaldo střídal.

Oliver Sonne (25)

Začal na Dukle precizní asistencí na gól, pověst hráče z Premier League však úplně nenaplňuje. Na druhou stranu se už dvakrát prosadil a trenér Priske ho má viditelně před matadorem Pavlem Kadeřábkem. Uvidí se, jaká bude budoucnost Peruánce s dánskými kořeny, ve Spartě je na hostování z Burnley, opce není pevně daná, ale podle Transfermarketu má hráč cenu 100 milionů korun.

  • Obránce, wingbek
  • Zápasy: 10 (8 CHL, 2 KL)
  • Minuty: 783
  • Góly: 2
  • Asistence: 1
  • xG/na 90 minut: 1,51/0,22
  • Střely na 90 minut/na bránu: 0,76/67 %
  • Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 48,49/82,3 %
  • Souboje na 90 minut/úspěšné: 13,71/48 %
  • Driblinky na 90 minut/úspěšné: 0,84/57,1 %
  • Centry na 90 minut/úspěšné: 2,55/52,6 %
  • Přihrávky do šestnáctky na 90 minut/úspěšné: 2,15/43,4 %

Matyáš Vojta (22)

V současnosti si uzmul postavení jedničky na pozici číslo 9, až za ním jsou Jan Kuchta s Albionem Rrahmanim. Nečekalo se, že to půjde tak hladce, ale… Posila z Mladé Boleslavi pomáhá poměrně slušně ve hře, jenže nedodává čísla, trefila se jen jednou proti Alkmaaru. Po zápase v Teplicích navíc mladík s cenovkou 120 milionů přiznal, že mu to leží v hlavě. Čas však dostane.

  • Útočník
  • Zápasy: 10 (8 CHL, 2 KL)
  • Minuty: 591
  • Góly: 1
  • Asistence: 1
  • xG/na 90 minut: 2,38/0,36
  • Střely na 90 minut/na bránu: 1,21/37,5 %
  • Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 15,23/70,6 %
  • Souboje na 90 minut/úspěšné: 16,59/33,9 %
  • Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 3,5/34,8 %
  • Driblinky na 90 minut/úspěšné: 0,61/25 %
  • Dotyky v šestnáctce na 90 minut: 2,89

Joao Grimaldo (23)

V Teplicích předvedl nejlepší představení ve Spartě, kam přišel z lotyšské ligy. Začátky byly rozpačité, i když ihned skóroval na Dukle. Viditelně však nestačil fyzicky, musí si zvykat na zákonitosti úporné české ligy. Má však své přednosti: rychlost, techniku, přehled. Jakousi herní naivitu z něj musí vytlačit trenéři, pak může být velmi dobrá alternativa na křídla či desítky.

  • Útočník
  • Zápasy: 8 (vše CHL)
  • Minuty: 276
  • Góly: 1
  • Asistence: 0
  • xG/na 90 minut: 0,49/0,16
  • Střely na 90 minut/na bránu: 1,63/80 %
  • Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 44,67/82,5 %
  • Souboje na 90 minut/úspěšné: 22,83/41,4 %
  • Driblinky na 90 minut/úspěšné: 9,13/50 %
  • Centry na 90 minut/úspěšné: 3,59/45,5 %
  • Přihrávky do šestnáctky na 90 minut/úspěšné: 3,26/70 %

Andrew Irving (25)

Vidíte na něm skvělou individuální i kopací techniku, přehled, klid, zároveň ostrost, kterou vyjádřil už čtyřmi žlutými kartami. Přesto se čeká víc, vždyť Andrew Irving přišel s cejchem hráče West Hamu United a skotského reprezentanta. Nyní hraje vedle Kaana Kairinena, ale tak nějak se čeká, že to ještě víc rozbalí, pokud Fin v létě dostane konečně zelenou k odchodu.

  • Záložník
  • Zápasy: 10 (8 CHL, 2 KL)
  • Minuty: 635
  • Góly: 0
  • Asistence: 3
  • xG/na 90 minut: 0,45/0,06
  • Střely na 90 minut/na bránu: 0,71/20 %
  • Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 54,85/84,5 %
  • Souboje na 90 minut/úspěšné: 15,45/42,2 %
  • Dlouhé pasy na 90 minut/úspěšné: 3,83/48,1 %
  • Přihrávky do horní třetiny na 90 minut/úspěšné: 6,8/75 %
  • Přihrávky do šestnáctky na 90 minut/úspěšné: 2,13/46,7 %

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

