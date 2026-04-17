Kluk z ulice si zvyká. Udrží obří driblérská čísla? Musí být konzistentní, varuje expert

SESTŘIH: Teplice - Sparta 0:1. Nejtěsnější výhra hostů, hezkou akcí rozhodl Haraslín • Zdroj: iSport.tv
Milan Heča vychytal Joao Grimalda v úvodní šanci
Joao Grimaldo skóroval při svém debutu za Spartu
Jiří Fejgl
Chance Liga
Proti Spartě se postavil v létě v Konferenční lize a zapamatoval si dva hráče. Jména nepřekvapí. „Preciado a Mercado,“ zmíní Joao Grimaldo, zimní posila letenských dva Ekvádorce. S prvním se v týmu Briana Priskeho minul, druhý mu dělá kumpána na cestě mezi důležité. Třiadvacetiletý šikula se postupně prosazuje, naposledy v Teplicích zahrál nejlépe za celé jaro. Registrujte se ZDARMA na iSport.cz, získejte přístup k celému článku a exkluzivní slevě na televizi >>>

V prvním duelu na Dukle naskočil na poslední čtvrthodinu. Začal - tedy statisticky - famózně. Brankou dotvořil skóre na 3:0 pro favorita, vstup se mu tedy povedl.

Přesto veřejnost, a to i sparťanská, řešila něco jiného. Grimaldo, nadneseně řečeno, nevypadal podle mnohých v dostatečné kondici. Jednoduše se zkoumalo, zda nemá nějaké to kilo navíc. „Měl delší dovolenou, ještě ho musíme dostat do ideálního stavu,“ netajil ani trenér Brian Priske, že křídelník, jenž přestoupil z Rigy, potřebuje čas.

I to byl jeden z důvodů, proč se neprosadil na soupisku pro Konferenční ligu, v níž se Sparta poměřila s Alkmaarem. Přednost dostali, jak se čekalo, Andrew Irving, Oliver Sonne a Matyáš Vojta.

Grimaldo s tím však tak nějak počítal, adaptační období muselo přijít. „Slyšel jsem, že je česká liga jiná než lotyšská, ale nejdřív ji musím poznat,“ vykládal v zimě v Marbelle v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

