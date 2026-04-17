Kluk z ulice si zvyká. Udrží obří driblérská čísla? Musí být konzistentní, varuje expert
Proti Spartě se postavil v létě v Konferenční lize a zapamatoval si dva hráče. Jména nepřekvapí. „Preciado a Mercado," zmíní Joao Grimaldo, zimní posila letenských dva Ekvádorce. S prvním se v týmu Briana Priskeho minul, druhý mu dělá kumpána na cestě mezi důležité. Třiadvacetiletý šikula se postupně prosazuje, naposledy v Teplicích zahrál nejlépe za celé jaro.
V prvním duelu na Dukle naskočil na poslední čtvrthodinu. Začal - tedy statisticky - famózně. Brankou dotvořil skóre na 3:0 pro favorita, vstup se mu tedy povedl.
Přesto veřejnost, a to i sparťanská, řešila něco jiného. Grimaldo, nadneseně řečeno, nevypadal podle mnohých v dostatečné kondici. Jednoduše se zkoumalo, zda nemá nějaké to kilo navíc. „Měl delší dovolenou, ještě ho musíme dostat do ideálního stavu,“ netajil ani trenér Brian Priske, že křídelník, jenž přestoupil z Rigy, potřebuje čas.
I to byl jeden z důvodů, proč se neprosadil na soupisku pro Konferenční ligu, v níž se Sparta poměřila s Alkmaarem. Přednost dostali, jak se čekalo, Andrew Irving, Oliver Sonne a Matyáš Vojta.
Grimaldo s tím však tak nějak počítal, adaptační období muselo přijít. „Slyšel jsem, že je česká liga jiná než lotyšská, ale nejdřív ji musím poznat,“ vykládal v zimě v Marbelle v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.