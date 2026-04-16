Sonne? Sparta potřebuje jiné typy. Získala vklady do budoucna, ale chybí jí „Puyol“
V posledním duelu v Teplicích naskočili všichni v základní sestavě a pomohli k výhře. Zimní posily Sparty jsou vidět - v dobrém, občas i horším. Matyáš Vojta, Andrew Irving, Oliver Sonne a Joao Grimaldo patří mezi využívané, o tom není pochyb. Jejich dopad na kvalitu týmu by se však měl v budoucnu zvedat, očekávání jsou pochopitelně velká.
Bylo jich tedy pět, Sparta ulovila též ekvádorského beka Jhoannera Cháveze z francouzského Lens. Jenže ten je po operaci, do hry se nevrátí a opce na něj podle všeho nebude uplatněna.
Další posily (můžeme připočíst ještě z dorostu posunutého Huga Sochůrka) jsou mnohem viditelnější. Přitom se u tří z nich dá říct, že kopírují záměr, který Sparty uplatnila před rokem se stoperem z Baníku Emmanuelem Uchennou.
Ten přišel ze Slezska za 50 milionů korun, primárně jde o borce do defenzivní trojky, na její pravou stranu. Tam však v té době jasně vládl Martin Vitík, který rozhodně nemohl zapadnout mezi náhradníky kvůli kvalitě a také obchodovatelnosti. Také v létě odešel do Serie A.
Uchenna na jaře dostal pár šancí a na podzim byl až do zdravotních problémů bez diskuzí členem startovací jedenáctky. „Takový byl náš plán,“ vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Rosický. On osobně, podobně jako například liberecký Jan Nezmar, drží nad novici pravidelně půlroční ochranu, nehodnotí je, dává jim čas na adaptaci.
Nyní je to podobné. „Sparta udělala posily směrem k létu,“ všímá si trenér a expert deníku Sport Petr Ruman. „Opět získala podobné hráče. Mají individuální kvalitu, technicky i dynamicky velké předpoklady. Teď dostali půl roku, aby si zvykli na českou ligu,“ upozornil.
To sice neplatí v případě útočníka Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi, jenže stále ještě zelenáč musí vstřebávat přesun do velkého klubu plus cenovku téměř 120 milionů. Zatím v lize neskóroval a po duelu v Teplicích připustil trenér Brian Priske: „Má to v hlavě.“
Přesto mu dává šance, ve hře je totiž Vojta slušný. Ruman souhlasí: „Líbí se mi, je to prototyp moderního útočníka. Má dobré tělo, výšku, je herně inteligentní, najde si balony i v mezihře. Jde tam, kde to bolí. Ale samozřejmě, je to mladej kluk, a tak má výkyvy.“
Prospektem je vlastně i přes věk pětadvacet let Andrew Irving, podle všeho první cizinec, který přišel do české ligy přímo z Premier League. Pomohly vztahy Sparty s West Ham United a také Skotova touha prodrat se do nominace na mistrovství světa. V Londýně byl upozaděn, proto přijal přestup.
Irving zastoupí Kairinena
„Je to inteligentní záložník, který na sebe dokáže natáhnout tempo hry,“ říká Ruman, jenž leváka trénoval v malém mnichovském klubu Türkgücü. Výhled směrem ke klukovi, kterého doma v Edinburghu přirovnávali k proslulému Italovi Andreu Pirlovi, se však pojí především s dalšími kroky ledového Kaana Kairinena.
Šéf středu pole už měl od vedení slíbený odchod, minulé léto ho zhatilo zranění Magnuse Kofoda Andersena. Fin si stále jede svoje, nemá výkyvy, přesto je zřejmé, že potřebuje okysličit on sám a Spartě neuškodí, když se zbaví závislosti na elegantním levákovi.
Irving totiž může sebrat jeho roli. „Řeknu klišé, ale Andy může převzít tu dirigentskou taktovku. Jeho levačka i standardní situace jsou skvělé,“ je si jistý Ruman. Navíc oproti KK hraje Skot víc do kolma, Letenští by mohli přetvořit hru výrazněji do vertikálna, jak se moderně říká.
Do tohoto posunu by zapadali také Joao Grimaldo a Oliver Sonne. Oba jsou rychlostní. „A na českou ligu mohou být nadstandardní,“ podotkne Ruman. U druhého z nich však není jasná budoucnost. Ve Spartě je na hostování bez opce, jeho cenovka je podle Tranfermarketu nějakých 100 milionů korun. „Má předpoklady, musí je přenášet na hřiště. Jasně, je to první půlrok, ale to se mi zdá jako slabina,“ říká expert.
Sonne navíc nepřišel jako projekt do budoucna, nýbrž okamžitá posila. Vždyť je reprezentant Peru, zkusil si Premier League. Spartě však nepomohl k trofeji, byl u vyřazení v Mol Cupu i Konferenční lize.
K tomu se Sparta - bezesporu - potřebuje zaměřit také na trochu jiné typy. Odolné, bojovné, se srdcem. V posledních dvou ročnících jí schází, o tom není sporu. Proto by si mohl říct o větší roli například Jakub Martinec, jenž sice není tak technicky brilantní, ale přinese týmu úsilí a vášeň.
„Chybí mi ti, co by to zbláznili v pozitivním smyslu, řeknu třeba jméno Carles Puyol,“ zmíní Ruman legendárního kapitána Barcelony. „Sparta potřebuje také hráče, kteří to stmelí, jsou raubíři, ale zároveň rytíři. Hrajete zápasy v nekomfortní zóně, je špatné počasí, někde venku u soupeře, ty potřebuje lépe zvládat. Nemůže spoléhat jen na svou fotbalovost, ale mít také plán B,“ poukazuje chlap, který prošel ostrými bitvami v první i druhé Bundeslize.
Letní změny jsou zatím zastřeny, rozhodně je ovlivní také (ne)setrvání kouče Priskeho.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu