Klimentův pohyb, Hložkova postava. Olomouc přivádí útočný talent z Maďarska
Druhým maďarským fotbalistou se v historii olomouckého klubu po Péteru Baráthovi stává útočník David Orji, který přestupuje z Györu. Nejde však zatím o posilu do áčka ani béčka, šestnáctiletý talent začne v dorostu Sigmy. I proto mohl přijít na Hanou až nyní. Plán klubu je jasný: postupně z Orjiho vybudovat forvarda evropského střihu, pro což má prý mládežnický reprezentant s nigerijskými kořeny předpoklady. Fyzické určitě. Pohybově připomíná Jana Klimenta, postavou Adama Hložka.
Když předseda Sigmy Ondřej Navrátil na konci března vyrazil do Puskás Arény omrknout přípravný zápas domácích Maďarů se Slovinskem (1:0), a zejména výkon svých hráčů Pétera Barátha s Danijelem Šturmem, možná ještě netušil, co z výletu do Budapešti vznikne.
V půlce dubna je jasno: Olomouc oficiálně oznámila příchod šestnáctiletého Davida Orjiho z Györu.
Podle informací iSportu tam sice 188 centimetrů vysoký útočník dostal návrh profesionální smlouvy, nicméně (zřejmě i díky Baráthovi a společnému agentovi) ho víc zaujal projekt na Andrově stadionu. Takže v Györu poděkoval, vyrazil na Moravu, úspěšně podstoupil zdravotní prohlídku a podepsal kontrakt.
Skauty zaujal rychlostí a technikou
„Sigmu jsem si vybral, protože cítím, že se tady můžu dál rozvíjet. V Česku se hraje fotbal ve vysoké intenzitě, patří k nejvyšším v Evropě. Takže se tady můžu hodně zlepšit. Mám rád nové výzvy a toto může být skvělý odrazový můstek v mojí kariéře, který mi umožní hrát na té nejvyšší úrovni a dostat ze sebe maximum,“ prohlásil na klubových stránkách mládežnický reprezentant Maďarska, jenž zatím v národním dresu nastřílel pět gólů v osmi utkáních.
Trefil se proti Faerským ostrovům a Švédsku, skauty zaujal. Na první pohled v takhle raném věku samozřejmě postavou, ale i rychlostí a technikou. Že jde o levonohého univerzála schopného zahrát na hrotu i z křídla, je další výhodou. Berte to přirovnání s nadsázkou, ale pohybovou kulturou Orji připomíná Jana Klimenta, somatotypem Adama Hložka. Taky byl figurou v šestnácti výrazný.
Není tajemstvím, že i z tohoto důvodu Olomouc zaujal. Hanákům v mládežnických kategoriích dlouhodobě chybí výška, proto mají jejich odchovanci několikaletou nálepku šikovných, leč menších a neodolných hráčů. Rozumějí si s míčem (zaplaťpánbůh!), nicméně strádají ve fyzičnu, což je pak v domácí Chance Lize problém. Orji by měl v tomto pomoct, sportovní úsek se shodl na tom, že nejdříve začne v kategorii U19. Až se zadaptuje, může poskočit do třetiligového béčka.
Typ hráče, kterého není snadné najít
„Je to mladý fotbalista s perspektivou. Jsme rádi, že se mu líbil projekt, který jsme mu představili. Jedná se o typ hráče, jaký v naší akademii nemáme a obecně není snadné jej najít. Jsme nadšení, že bude na rozvíjení svého talentu pracovat právě u nás,“ řekl ředitel rozvoje fotbalu Michal Hrubý.
Dorostenecká devatenáctka je v celostátní lize až na dvanáctém místě, na tamní poměry jde o tuze špatnou sezonu, proto taky v jejím průběhu vystřídal Augustin Chromý na trenérské lavičce Michala Kováře a rovněž proto stále hledá klub i posily do realizačních týmů.
„Chci se neustále zlepšovat a jsem hodně cílevědomý. Rád využívám svou sílu, snažím se na hřišti co nejvíce přemýšlet a dělat správná rozhodnutí. Považuji se za technicky dobře vybaveného hráče, rád střílím góly, ale stejně důležitá je pro mě i kreativita,“ uzavřel Orji.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu