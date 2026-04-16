Footcast: Nadstavba se blíží. Slavia je oslabená, Baník si hraje s ohněm

Footcast Preview: Sparta - Jablonec • Zdroj: iSport.tv
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
David Jurásek lituje neproměněné šance proti Plzni
Chance Liga
Česká liga míří do svého závěrečného sprintu a 30. kolo slibuje pořádně napínavou podívanou. Do konce základní části zbývají jen dvě kola a prakticky každý bod může rozhodovat – ať už v boji o titul, poháry, nebo záchranu. Proto je tu Footcast Preview, aby vám pomohl se zorientovat. Dnes v sestavě Jakub Podaný, David Sobišek a komentátor Oneplay Sport Adam Hála.

Hradec Králové - Slavia: těžká mise bez Chorého

Slavia má čelo tabulky pevně pod kontrolou, ale v Hradci ji nečeká nic jednoduchého. Domácí jsou nepříjemní, organizovaní a dokážou favority potrápit. Sešívaní budou chtít mít zápas pod kontrolou a opřít se o svou defenzivu i standardní situace. Jenže k dispozici nebude s Plzní vyloučený Tomáš Chorý a mimo hru může být tak až osm fotbalistů, včetně reprezentantů Štěpána Chaloupka, Mojmíra Chytila nebo Tomáše Holeše. Pokud ale nebudou efektivní, může se utkání zbytečně zdramatizovat. Hradec nemá co ztratit a může hrát uvolněně.

Olomouc - Slovácko: přímý souboj o šestku

Jeden z nejzajímavějších zápasů kola. Sigmu poprvé povede nový dočasný trenér Pavel Hapal, neboť byl po minulém utkání a prohře v Pardubicích odvolán Tomáš Janotka. Očekává se, že Hapal vyrukuje se svým oblíbeným rozestavením 3-4-3 a bude zajímavé sledovat, jestli změny hráčům pomohou. Slovácko má ve hře výkyvy a v defenzivě si počíná naivně. Hanáci měli v Pardubicích smůlu, a pokud jim svěřenci Romana Skuhravého nabídnou podobné možnosti, tentokrát už budou domácí trestat.

Hráč ke sledování: Ondřej Mihálik

Hradecký útočník se rozstřílel a má výtečnou formu. V posledních třech ligových zápasech nasázel 5 branek! Slavia bude oslabená a Votroci nemusí být bez šance. Záleží však na ofenzivních výpadech Hradce, nemůžou jen čekat, co s nimi Slavia provede.

2 tipy, na co si vsadit

Sparta - Jablonec: 3 a více branek. Na Letné čekáme branky. V posledních 8 vzájemných zápasech se pokaždé prosadily oba týmy. Jablonec má nahoře rychlíky Jawa se Singhatehem. Sparta doma musí útočit, má nebezpečné standardky a ve hře je opět faktor Haraslín. V Teplicích rozhodl o výhře jediným gólem.

Baník - Bohemians: remíza ve dvojité šanci. Domácí jsou pod obřím tlakem, po posledním výprasku v Jablonci si hráči museli vyslechnout kritiku od svých fanoušků. Speciální utkání čeká na navrátilce Davida Lischku do Ostravy. Predikujeme opatrné utkání s menším počtem branek, které může skončit remízou.

Třicáté kolo je tady a napětí vrcholí. Kdo zvládne tlak před nadstavbou, kdo naopak selže v klíčový moment? Sledujte další díl Footcast Preview v premiéře na Oneplay Sport ve čtvrtek od 19.30 – víkend může hodně napovědět…

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Doporučujeme

Články z jiných titulů