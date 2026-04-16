Footcast: Nadstavba se blíží. Slavia je oslabená, Baník si hraje s ohněm
Česká liga míří do svého závěrečného sprintu a 30. kolo slibuje pořádně napínavou podívanou. Do konce základní části zbývají jen dvě kola a prakticky každý bod může rozhodovat – ať už v boji o titul, poháry, nebo záchranu. Proto je tu Footcast Preview, aby vám pomohl se zorientovat. Dnes v sestavě Jakub Podaný, David Sobišek a komentátor Oneplay Sport Adam Hála.
Hradec Králové - Slavia: těžká mise bez Chorého
Slavia má čelo tabulky pevně pod kontrolou, ale v Hradci ji nečeká nic jednoduchého. Domácí jsou nepříjemní, organizovaní a dokážou favority potrápit. Sešívaní budou chtít mít zápas pod kontrolou a opřít se o svou defenzivu i standardní situace. Jenže k dispozici nebude s Plzní vyloučený Tomáš Chorý a mimo hru může být tak až osm fotbalistů, včetně reprezentantů Štěpána Chaloupka, Mojmíra Chytila nebo Tomáše Holeše. Pokud ale nebudou efektivní, může se utkání zbytečně zdramatizovat. Hradec nemá co ztratit a může hrát uvolněně.
Olomouc - Slovácko: přímý souboj o šestku
Jeden z nejzajímavějších zápasů kola. Sigmu poprvé povede nový dočasný trenér Pavel Hapal, neboť byl po minulém utkání a prohře v Pardubicích odvolán Tomáš Janotka. Očekává se, že Hapal vyrukuje se svým oblíbeným rozestavením 3-4-3 a bude zajímavé sledovat, jestli změny hráčům pomohou. Slovácko má ve hře výkyvy a v defenzivě si počíná naivně. Hanáci měli v Pardubicích smůlu, a pokud jim svěřenci Romana Skuhravého nabídnou podobné možnosti, tentokrát už budou domácí trestat.
Hráč ke sledování: Ondřej Mihálik
Hradecký útočník se rozstřílel a má výtečnou formu. V posledních třech ligových zápasech nasázel 5 branek! Slavia bude oslabená a Votroci nemusí být bez šance. Záleží však na ofenzivních výpadech Hradce, nemůžou jen čekat, co s nimi Slavia provede.
2 tipy, na co si vsadit
Sparta - Jablonec: 3 a více branek. Na Letné čekáme branky. V posledních 8 vzájemných zápasech se pokaždé prosadily oba týmy. Jablonec má nahoře rychlíky Jawa se Singhatehem. Sparta doma musí útočit, má nebezpečné standardky a ve hře je opět faktor Haraslín. V Teplicích rozhodl o výhře jediným gólem.
Baník - Bohemians: remíza ve dvojité šanci. Domácí jsou pod obřím tlakem, po posledním výprasku v Jablonci si hráči museli vyslechnout kritiku od svých fanoušků. Speciální utkání čeká na navrátilce Davida Lischku do Ostravy. Predikujeme opatrné utkání s menším počtem branek, které může skončit remízou.
Třicáté kolo je tady a napětí vrcholí. Kdo zvládne tlak před nadstavbou, kdo naopak selže v klíčový moment? Sledujte další díl Footcast Preview v premiéře na Oneplay Sport ve čtvrtek od 19.30 – víkend může hodně napovědět…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu