Slavia hledá evropského střelce, MS uspíší řez. Sparta musí zrychlit, konec Kairinena?
Uspět na evropské scéně a co nejlépe využít netypické léto, poznamenané českou účastí na mistrovství světa. „Je to dobrý čas na větší přestavbu Slavie,“ říká ve speciálu Ligy naruby, který se věnuje budoucnosti „S“, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík. Co role stárnoucích opor Holeše a Bořila?
Může se Trpišovský a spol. těšit na střelce evropského formátu? A co rival ze Sparty? „Ta musí nutně zrychlit hru, přichází čas na odchod Kaana Kairinena, asi i Petera Vindahla a Filipa Panáka,“ míní jeho kolega Pavel Šťastný.
Měl by si Priske ponechat aspoň jednoho z dvojice Kuchta – Rrahmani? A co vlastně letošní účet dánského kouče, který zakončí sezonu bez trofeje?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu