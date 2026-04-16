Plzeň chystá slávu: 15 let od titulu, sejdou se strůjci senzační cesty na vrchol
Nedělní ligový duel Plzně s Pardubicemi (18:30) bude mít pro domácí barvy punc výjimečnosti. Viktoria slaví 15 let od prvního titulu, který klub senzačně získal na jaře 2011 na úkor Sparty. Parta vedená trenérem Pavlem Vrbou a kapitánem Pavlem Horváthem načala cestu, která vedla k ohromnému vzestupu celého západočeské organizace v následujících letech. Na zápas se sjedou strůjci tehdejšího úspěchu, klub chystá i řadu dalších speciálních akcí.
Pavel Horváth, Petr Jiráček, Jan Rezek, Daniel Kolář, David Limberský, Marek Bakoš, trenér Pavel Vrba a další strůjci senzačního titulového úspěchu se po patnácti letech sejdou v Plzni, aby společně zavzpomínali na mimořádný počin.
Západočeský klub v sezoně 2010/11 vybojoval svůj historicky první titul. Tehdejší tým šokoval ostatní soupeře. Na startu sezony vyhrál 11 z 12 kol, na čele tabulky vydržel až do závěrečného finiše. V předposledním kole porazil doma Baník 3:1 a slavil senzační triumf. "To památné odpoledne, kdy jsme Baník pobili," vznikl dnes už legendární chorál západočeských fanoušků.
Celý klub vzpomíná na zásadní milník, který změnil chod celé organizace. Z regionálního klubu se postupem času stal jeden z nejúspěšnějších celků v Česku, za uplynulých patnáct let získal šest titulů, čtyřikrát si zahrál hlavní část Ligy mistrů.
Viktoria je dnes jeden z největších klubů v Česku, aktuálně vlastněný miliardářem Michalem Strnadem. Za uplynulou dekádu se zásadně změnilo vše ve fungování celku, který se dlouho pohyboval na pomezí první a druhé ligy.
Nedělní zápas proti Pardubicím pojme Viktoria jako speciální výroční událost. Přijede většina tehdejšího mistrovského týmu, pro fanoušky je přichystaná autogramiáda. Klub nechal vyrobit speciální výroční medaile, pivní plechovky, aktuální tým nastoupí v retrodresech, ve kterých nastupoval tehdejší tým.
„Celý den bude pro všechny viktoriány speciální, slavnostní. Rozhodně doporučujeme, aby fanoušci vyrazili k Doosan Areně s předstihem, užili si doprovodný program ve velké fanzóně, zašli na autogramiádu a pak si společně užili samostatné utkání. I jemu bude předcházet slavnostní nástup,“ upřesnil mluvčí klubu Václav Hanzlík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu