Chorý dostal nejnižší možný trest, za „plivanec“ vynechá jen jeden zápas. Co řekla komise?
Slávistická obhajoba střelce Tomáše Chorého u Disciplinární komise LFA obstála. Za „plivnutí“ na Sampsona Dweha a následnou červenou kartu z nedělního zápasu Chance Ligy proti Viktorii Plzeň (0:0) bude Slavii chybět pouze na jedno utkání. Komise se opřela o vyhodnocení komise rozhodčích, která v Chorého činu neviděla úmysl. „Dostupné záběry nenasvědčují tomu, že by v daném případě došlo k úmyslnému plivnutí,“ řekl předseda komise Jiří Matzner.
Slavia několikrát od nedělního večera dala najevo, že s vyloučením absolutně nesouhlasí, ať už skrze oficiální protest, vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského či právě Tomáše Chorého. Vysoký útočník ale ke komisi své činy obhajovat nepřišel, slova si „odbyl“ na tiskové konferenci po zápase. „Určitě jsem na Dweha neplivl. Když jsem viděl ty záběry, určitě spíše ty sliny vtahuju zpátky,“ hájil se. Místo něj ke čtvrtečnímu řízení, kde je účast hráče dobrovolná, dorazili zástupci klubu, například předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a šéf strategické komunikace Jakub Splavec.
Ti si krátce před pátou hodinou vyslechli rozhodnutí komise: Chorý dostane trest pouze na jeden zápas. Jak orgán LFA rozhodoval?
„Disciplinární komise LFA dlouhodobě zastává princip, že nepřezkoumává ani nemění rozhodnutí rozhodčích učiněná v průběhu utkání, a na tomto principu setrvává i v případě vyloučení Tomáše Chorého v utkání proti Plzni. Tento postup je podpořen také stanoviskem Komise rozhodčích FAČR, která označila udělení červené karty za správné, a na jehož základě byl zamítnut i podaný protest,“ popsal předseda komise Jiří Matzner.
„S ohledem na tyto skutečnosti nemůže komise incident, za který byla na hřišti udělena přímá červená karta, ponechat bez disciplinárního postihu,“ popsal, proč Chorý nemohl být omilostněn úplně a dodal: „Dostupné záběry však nenasvědčují tomu, že by v daném případě došlo k úmyslnému plivnutí na protihráče Sampsona Dweha, ale spíše o důsledek konkrétní situace a emotivního projevu, byť šlo o projev zjevně nevhodný,“ řekl.
„Ve hře bylo cokoliv, ve veřejnosti se objevovaly různé názory. Ale i veřejnost konstatovala, že k úmyslu nedošlo,“ dodal Matzner před novináři. Disciplinární řád uvádí, že nejvyšší možný trest byla stopka na šest zápasů. Chorý by se v takovém případě vrátil obhájci titulu až na poslední zápas nadstavby. Nyní bude chybět pouze v neděli proti Hradci Králové, za týden doma s Olomoucí už může nastoupit.
Ještě než se dozvěděl verdikt komise, předstoupil Tvrdík krátce po čtvrté hodině odpolední před novináře a stejně jako později Matzner se opíral o stanovisko komise rozhodčích. „Ta říká, že z dostupných záběrů nejde prokázat úmysl Tomáše Chorého na soupeře plivnout. V tom je vše. Pokud nelze prokázat úmysl, neměl VAR intervenovat a neměla být žlutá karta změněna na červenou," řekl Tvrdík s tím, že se jedná o nebezpečný precedent.
Šéf Slavie popsal i jakým způsobem se klub hájil. K řízení přišel se čtyřminutovým sestříhaným videem totožných ligových situací, kdy jeden z hráčů nahlas vyčiní ležícímu protihráči. To brala Slavia jako jádro incidentu, nikoliv plivnutí, které se podle klubu nestalo. „Podobné chování vidět nechceme, ale s komisí jsme řešili, aby ke všem hráčům přistupovali stejně. Mimochodem jedna z těch situací je u hráče Červa z Plzně, kde se chová stejně k Davidu Zimovi. V zápase byli ti samí rozhodčí a za úplně identické chování nebyl hráč jakkoliv trestán,“ popsal podzimní zápas Plzně se Slavií (3:5).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu