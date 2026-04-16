Disciplinární komise řeší trest za plivnutí Chorého, útočník Slavie se k řízení nedostavil

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Remízu přehlušil Chorého plivanec. Inkriminovaný záběr za červenou • Zdroj: iSport.tv
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Útočník Slavie Tomáš Chorý při utkání proti Plzni
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Brzy bude jasno, zda Tomáš Chorý bude úřadujícímu mistrovi chybět jen na pár zápasů či na většinu zbytku sezony. Disciplinární komise LFA, která zasedá od 14:00, rozhodne o trestu za „plivnutí“ slávistického útočníka na Sampsona Dweha v nedělním zápase s Plzní (0:0). Slavia cítí, že její hráč vypustil slinu směrem k soupeři bez úmyslu. Sám Chorý se k disciplinárnímu řízení nedostavil, svou obhajobu si „odbyl“ na tiskové konferenci po zápase.

Jedno je jasné, vysoký útočník bude stoprocentně Slavii chybět minimálně v Hradci Králové. Co bude dál, o tom se právě rozhoduje. Jelikož komise rozhodčích v pondělí posvětila červenou kartu sudího Marka Radiny, hrozí minimálně za těch nejmírnějších okolností trest na jedno utkání. Maximum? Šest zápasů. V takovém případě by zmeškal většinu zbytku sezony, která před sebou má s nadstavbou sedm zápasů.

Slavia už se několikrát vyjádřila, že s vyloučením absolutně nesouhlasí, ať už skrze oficiální protest, vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského či právě Tomáše Chorého.

Ten nezvykle vystoupil před novináře už v neděli po utkání. „Určitě jsem na něj ale neplivl. Když jsem viděl ty záběry, určitě spíše ty sliny vtahuju zpátky,“ hájil se. Svá slova před disciplinární komisí Chorý nezopakuje, k řízení, kde je účast hráče dobrovolná, se nedostavil. Za Slavii dorazili jiní zástupci klubu, například předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a ředitel strategické komunikace Jakub Splavec.

Disciplinární komise má na programu více hříšníků, dostavil se například Ivan Mensah z béčka Sparty, či vlašimský Bojan Dordič, tudíž je možné, že se řízení a rozhodování o trestu protáhne. Jasno by mělo být mezi čtvrtou a pátou hodinou odpolední.

Další podrobnosti připravujeme.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Doporučujeme

Články z jiných titulů