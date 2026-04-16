Disciplinární komise řeší trest za plivnutí Chorého, útočník Slavie se k řízení nedostavil
Brzy bude jasno, zda Tomáš Chorý bude úřadujícímu mistrovi chybět jen na pár zápasů či na většinu zbytku sezony. Disciplinární komise LFA, která zasedá od 14:00, rozhodne o trestu za „plivnutí“ slávistického útočníka na Sampsona Dweha v nedělním zápase s Plzní (0:0). Slavia cítí, že její hráč vypustil slinu směrem k soupeři bez úmyslu. Sám Chorý se k disciplinárnímu řízení nedostavil, svou obhajobu si „odbyl“ na tiskové konferenci po zápase.
Jedno je jasné, vysoký útočník bude stoprocentně Slavii chybět minimálně v Hradci Králové. Co bude dál, o tom se právě rozhoduje. Jelikož komise rozhodčích v pondělí posvětila červenou kartu sudího Marka Radiny, hrozí minimálně za těch nejmírnějších okolností trest na jedno utkání. Maximum? Šest zápasů. V takovém případě by zmeškal většinu zbytku sezony, která před sebou má s nadstavbou sedm zápasů.
Slavia už se několikrát vyjádřila, že s vyloučením absolutně nesouhlasí, ať už skrze oficiální protest, vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského či právě Tomáše Chorého.
Ten nezvykle vystoupil před novináře už v neděli po utkání. „Určitě jsem na něj ale neplivl. Když jsem viděl ty záběry, určitě spíše ty sliny vtahuju zpátky,“ hájil se. Svá slova před disciplinární komisí Chorý nezopakuje, k řízení, kde je účast hráče dobrovolná, se nedostavil. Za Slavii dorazili jiní zástupci klubu, například předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a ředitel strategické komunikace Jakub Splavec.
Disciplinární komise má na programu více hříšníků, dostavil se například Ivan Mensah z béčka Sparty, či vlašimský Bojan Dordič, tudíž je možné, že se řízení a rozhodování o trestu protáhne. Jasno by mělo být mezi čtvrtou a pátou hodinou odpolední.
