Horváth vzpomíná na první titul s Plzní: Nikdo nás nebral vážně. Šádkovi jsem pomáhal
V létě 2008, po nemilém a nedobrovolném konci na Spartě, podepsal dvouletou smlouvu v Plzni. Pavel Horváth (50) tehdy vůbec netušil, jakým směrem nakopne závěrečnou fázi kariéry. S klubem se loučil jako hráč v pozici legendy v roce 2014. První titul před patnácti lety, kdy jako kapitán Viktorie senzačně přebíral mistrovský pohár, spustil úspěšnou éru západočeské organizace. „Jsou to dojemné vzpomínky,“ říká tehdejší klíčový záložník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Pavel Horváth se spolu s dalšími strůjci prvního titulu sejde na výročním utkání Plzně, které klub chystá v rámci nedělní ligy proti Pardubicím. Klub si připomíná patnáct let od chvíle, kdy parta kolem trenéra Vrby, zkušeného Horvátha a hráčů jako Limberský, Rezek, Petržela, Bakoš a Kolář slavila senzační prvenství před Spartou. „Nikdo nám nevěřil,“ vzpomíná Horváth, kterého myšlenky na historický počin dojímají až k slzám.
Ožívají vzpomínky na první titul s Plzní?
„Jasně. Zvlášť, když o tom člověk teď víc mluví, nebo třeba projíždí kolem stadionu, vidí zápasy Plzně a potká někoho z té doby. Vzpomínky ožívají také u starších fanoušků. Když se s někým uvidím, vzpomeneme si na to. Teď jsem měl v rádiu (Horváth má pořad na Radiožurnálu Sport) Jirku Kotrbu (dlouholetý trenér, pohybuje se okolo mládežnické akademie Českých Budějovic). Říkal mi, ty vole, já na vás tenkrát koukal tak rád. Není to třicet let, ale těch patnáct uteklo hodně rychle.“
Vnímáte, kam se klub od té doby posunul?
„Je to neskutečný. Vzešlo to opravdu z regionálního klubu, který do té doby neměl tak moc úspěšnou historii, byl to takový normální český klub. Když jsem tehdy říkal Robertovi Vágnerovi (bývalý plzeňský útočník), že jdu do Plzně (Horváth přicházel v létě 2008), upozorňoval mě, že je to hokejový město. V tu dobu jsem mu dával za pravdu, teď ale jasně vidíme, jaký obrovský progres udělal fotbal v Plzni.“