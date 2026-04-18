Výměna Sinjavskij - Lischka jako symbol zmaru Baníku: Bohemians jasnými vítězi
Před zimní pauzou měl Baník 14 bodů a dělil se tak o poslední místo Chance Ligy s Duklou a Slováckem. V Ostravě se rozhodli posílit kádr a jako jednu z priorit si vyhlédli podzimní kometu ligy a nejlepšího hráče Bohemians Vlasije Sinjavského. Součástí obchodu byl vedle finančního obnosu také již nepotřebný stoper David Lischka, který zamířil do Ďolíčku a dostal se do výborné formy. Neúspěšná výměna je perfektním symbolem marné sezony Baníku.
V létě na Slovácku skončil křídelník Vlasij Sinjavskij, vypršela mu smlouva. Estonský blonďák se rozhodl pro změnu a zamířil do Bohemians, protože mu trenér Jaroslav Veselý slíbil, že bude hrát na své oblíbené pozici levého obránce. Vytrvalec s výborným driblinkem se dostal do životní formy. Ve většině utkání si podmanil celou levou stranu hřiště a na podzim byl jasně nejlepším hráčem zeleno-bílých.
Už po půlroce tak na něj do Ďolíčku chodily nabídky a Sinjavskij se dohodl s Baníkem, který si od něj sliboval okamžitou kvalitu na levé straně obrany. Jenže přišel zádrhel v podobě zranění ramene a prvních sedm ligových zápasů na nové adrese musel vynechat. Nyní se mrštný driblér dostal zpět do hry, ale v prvních dvou startech po návratu to nebyl ani zdaleka ten hráč, který bavil ligu na podzim.
V Jablonci ho kouč Ondřej Smetana využil na pozici levého wingbeka namísto jeho preferovaného postu klasického levého obránce v zadní čtyřce. Rozdíl mezi sebevědomými výkony v zeleno-bílém dresu byl znatelný, což dokumentují i čísla. Úžasná úspěšnost driblinku mu spadla z 62 procent na pouhých 20, zisky míčů klesly téměř na polovinu, zapsal méně přihrávek, výrazně se snížila i jeho úspěšnost v soubojích. Dolů šel prakticky ve všech metrikách.
Zatím jde o velmi malý vzorek dvou zápasů, navíc při návratu po zranění, takže rychlé soudy nejsou úplně fér, ale Baník ve své současné situaci prostě nemá čas čekat. Estonce potřebuje ve formě co nejdřív. „Byl dlouho mimo, ale kdyby hrál jako v Bohemce, určitě by Baníku pomohl,“ míní expert Sportu David Kobylík.
Je to hráč, který potřebuje důvěru
Přesně to se povedlo druhé straně v této transakci. David Lischka i kvůli zranění v minulé sezoně nastoupil jen do tří ligových zápasů. Na podzim se pak dostal do základní sestavy, ale na konci z ní znovu vypadl. Posledních pět kol proseděl na lavičce a jako přebytečného hráče ho Baník využil při obchodu s Bohemians.
Trenér Jaroslav Veselý totiž právě o zkušeného levonohého stopera hodně stál a vložil v něj velkou důvěru. Na jaře ještě na hřišti nechyběl ani sekundu, v pozici prostředního stopera v obranné trojce či levého středního obránce ve čtyřce organizuje celý tým a výborně si počíná v soubojích s útočníky soupeře. K tomu navíc v devíti duelech zapsal už tři velmi důležité góly.
„Myslím, že byl nejlepším stoperem v Baníku. Je to hráč, který potřebuje důvěru. Když ji má, dokáže podávat takové výkony,“ pochvaloval si po výhře 2:1 se Zlínem kouč Veselý.
Právě tento trejd jako by symbolizoval nezdařenou sezonu Baníku. Na podzim byl Sinjavskij nejlepším hráčem Bohemians, zatímco Lischka v Ostravě strádal a v lednu si pozice prohodili. Sinjavskij se trápí na severovýchodě republiky a Lischka táhne Klokany vstříc záchraně.
|Baník
|Bohemians
|9
|zápasy
|9
|792
|minuty
|869
|1
|góly
|3
|0
|asistence
|0
|0,7
|očekávané góly
|2,2
|0,5
|střely/90
|0,8
|0,3
|střely na branku/90
|0,5
|47,3
|přihrávky/90
|37,5
|88,9
|úspěšnost přihrávek %
|85,4
|5,1
|dlouhé přihrávky/90
|4,5
|66,7
|úspěšnost dlouhých přihrávek %
|48,7
|0,1
|centry/90
|0,2
|0
|úspěšnost centrů %
|0
|0
|driblinky/90
|0,1
|0
|úspěšnost driblinků %
|0
|12,3
|souboje/90
|17
|68,5
|úspěšnost soubojů %
|65,8
|3,6
|vzdušné souboje/90
|6,5
|59,4
|úspěšnost vzdušných soubojů
|64,3
|5,2
|vystižené přihrávky/90
|6,1
|7,3
|ztráty míče/90
|8,6
|15
|zisky míče/90
|15,4
|zdroj: Wyscout
|Bohemians
|Baník
|19
|zápasy
|2
|1722
|minuty
|112
|0
|góly
|0
|4
|asistence
|0
|1,1
|očekáváné góly
|0
|0,9
|střely/90
|0
|0,2
|střely na branku/90
|0
|30,5
|přihrávky/90
|21,7
|70
|úspěšnost přihrávek %
|63
|5,9
|dlouhé přihrávky/90
|3,2
|45,5
|úspěšnost dlouhých přihrávek %
|75
|4,1
|centry/90
|4
|53,8
|úspěšnost centrů %
|40
|5,6
|driblinky/90
|4
|62
|úspěšnost driblinků %
|20
|17,1
|souboje/90
|16,1
|55,8
|úspěšnost soubojů %
|25
|1,2
|vzdušné souboje/90
|0,8
|65,2
|úspěšnost vzdušných soubojů
|0
|4,3
|vystižené přihrávky/90
|2,4
|10,9
|ztráty míče/90
|10,4
|7,7
|zisky míče/90
|4
|zdroj: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu