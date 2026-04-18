Kdo o co hraje před nadstavbou: Sparta bez nervů? Plzeňské vyhlídky, nejhorší scénář Dukly
Do konce základní části Chance Ligy zbývají dva zápasy, ale jen polovina týmů ve fotbalové lize má jasno, v jaké nadstavbové skupině skončí. Nehraje se jen o to, ale i o lepší výchozí postavení do nadstavby, datum oslav titulu, ale i odvracení hrozby sestupu. Kde všude ještě mohou jednotlivé týmy skončit a s jako pravděpodobností dle Opty? Mnohde bude rozhodovat i vzájemný zápas nebo dokonce rozdíl ve skóre...
1. Slavia
- Nejlépe skončí: 1. (100 %)
- Nejhůře skončí: 1. (100 %)
- Los: Hradec (V), Olomouc (D)
- Predikce Opty: 1. místo (100 %)
Slavia má jistotu, že do nadstavby půjde z prvního místa, což v drtivé většině případů znamenalo titul. Minulý rok dokonce slavila zisk trofeje hned první kolo nadstavby v Olomouci. Pokud Sparta ještě ztratí, i to je možné, dějství oslav by bylo v Liberci, Hradci či opět Olomouci. Za současného bodového rozdílu je ale nejdřívější termín definitivy ve druhém kole – v derby.
2. Sparta
- Nejlépe skončí: 2. (100 %)
- Nejhůře skončí: 2. (100 %)
- Los: Jablonec (d), Bohemians (v)
- Predikce Opty: 2. místo (100 %)
Jasná záležitost i pro Spartu, v posledních dvou kolech hraje převážně jen o vidinu snížení náskoku Slavie směrem k nadstavbě. Vysoký náskok před Jabloncem a Plzní ale i přes případná zakopnutí znamená, že na rozdíl od minulé sezony by mohl být závěr sezony bez nervů.
3. Jablonec
- Nejlépe skončí: 3. (38,5 %)
- Nejhůře skončí: 4. (61,5 %)
- Los: Sparta (v), Liberec (d)
- Predikce Opty: 4. místo (61,5 %)
Kozlovi muži jsou ve snové pozici. Třetí i čtvrté místo by byl v nadstavbě nevídaný úspěch, byť vyšší příčka přidá Jablonci extra zápas na domácí půdě. Bude o něj hrát do posledního kola základní části.
4. Plzeň
- Nejlépe skončí: 3. (61,5 %)
- Nejhůře skončí: 4. (38,5 %)
- Los: Pardubice (d), Baník (v)
- Predikce Opty: 3. místo (61,5 %)
Na papíře má Viktoria nejlepší los k tomu, aby do konce ligové fáze došla pro šest bodů a na třetí příčku pronikla. Nemá to však ve svých rukou. V případě rovnosti bodů by ale rozhodoval lepší gólový rozdíl, a tam vede o pět branek Plzeň.
5. Hradec Králové
- Nejlépe skončí: 5. (50,5 %)
- Nejhůře skončí: 7. (4 %)
- Los: Slavia (d), Teplice (v)
- Predikce Opty: 5. místo (50,5 %)
Tady už to začíná být zajímavé. Hradec drží jasnou „pole position“ v boji o top šestku, spadne z ní už velmi nepravděpodobně. V případě shody bodů má horší vzájemný zápas s Libercem, ale výrazně lepší gólový rozdíl než Sigma. Pokud tedy Votroci vyhrají se Slavií, skupina o titul je nemine.
6. Liberec
- Nejlépe skončí: 5. (46,8 %)
- Nejhůře skončí: 7. (10,2 %)
- Los: Ml. Boleslav (d), Jablonec (v)
- Predikce Opty: 6. místo (46,8 %)
Slovan zvoní na poplach, v posledních dvou zápasech mu na jistotu top šestky totiž nestačí ani čtyři body. Rival z Olomouce má lepší vzájemný zápas. Vzhledem k tomu, že Sigma jede poslední kolo do Edenu, zůstává Slovan jako favorit, musí ale zabrat hned o víkendu.
7. Olomouc
- Nejlépe skončí: 5. (2,7 %)
- Nejhůře skončí: 9. (0,1 %)
- Los: Slovácko (d), Slavia (v)
- Predikce Opty: 7. místo (77,8 %)
Bouřlivé období Sigmy, které vyvrcholilo vyhazovem Tomáše Janotky, možná happy endem v podobě účasti v top šestce neskončí, klub se musí v tabulce i ohlížet. Jakmile porazí Slovácko minimálně sedmé místo má Olomouc v kapse. Pak musí překvapit se Slavií, ale ani to nemusí stačit.
8. Karviná
- Nejlépe skončí: 7. (7,5 %)
- Nejhůře skončí: 11. (0,1 %)
- Los: Dukla (v), Ml. Boleslav (d)
- Predikce Opty: 8. místo (64,2 %)
Pohodový dojezd v nepohodové sezoně. Šance na pád do skupiny o záchranu se rovná zázraku, šance na top šestku jsou nulové. Jak je na tom klub v případě bodové rovnosti s nejbližšími konkurenty? Jediný lepší vzájemný zápas má se Zlínem, jinak by skončil za Sigmou i Pardubicemi.
9. Pardubice
- Nejlépe skončí: 7. (0,5 %)
- Nejhůře skončí: 12. (0,1 %)
- Los: Plzeň (v), Zlín (d)
- Predikce Opty: 9. místo 55,5 %
Za současného stavu by se svěřenci Jana Trousila měli více obávat Mladé Boleslavi než Zlína. Že je ale pod sebe stlačí oba celky? Maličká šance, zvláště když se Zlínem hrají Pardubice ještě poslední kolo. Zřejmě až tam definitivně rozhodnou o své premiérové neúčasti ve skupině o záchranu. Kdyby do ní náhodou spadly, matematicky už ale nemohou spadnout ani do baráže (pravděpodobnost 0,1 %).
10. Zlín
- Nejlépe skončí: 8. (0,7 %)
- Nejhůře skončí: 13. (15,7 %)
- Los: Teplice (d), Pardubice (v)
- Predikce Opty: 11. místo (25,2 %)
Ševci prohrávají a prohrávají, podle Opty platí rovnou 58% šance, že skončí ve skupině o záchranu. Tady přichází problém – Zlín má horší vzájemný zápas s Boleslaví i Bohemians. Oba zápasy hraje s přímými konkurenty, oba budou extrémně důležité a zřejmě i vypjaté.
11. Mladá Boleslav
- Nejlépe skončí: 8. (1,4 %)
- Nejhůře skončí: 13. (6,8 %)
- Los: Liberec (v), Karviná (v)
- Predikce Opty: 10. místo (29,7 %)
Rozjetí Středočeši hrají o definitivní jistotu záchrany, matematicky si ji ale mohou zajistit až v posledním kole ligové části. Když udělá Boleslav stejně bodů jako Zlín, bude díky lepší bilanci před ním. Co se týče Bohemky, hrál by roli každý inkasovaný/vstřelený gól, situace je těsná.
12. Bohemians
- Nejlépe skončí: 9. (0,8 %)
- Nejhůře skončí: 13. (34,5 %)
- Los: Baník (v), Sparta (d)
- Predikce Opty: 12. (31,6 %)
Po roce opět do skupiny o záchranu. Klokani mají i kvůli losu minimální šanci vyškrábat se výš (jen 14 %). Kromě vlastních výkonů ale budou tuze sledovat zápas mezi Teplicemi a Zlínem – jeden tým je dohání, druhý jen bod nad nimi. Šikla by se remíza.
13. Teplice
- Nejlépe skončí: 9. (1,4 %)
- Nejhůře skončí: 14. (0,1 %)
- Los: Zlín (v), Hradec (d)
- Predikce Opty: 13. (42,9 %)
Teplice bude mrzet hloupý gól od Slovácka na podzim, jinak by měly lepší vzájemný zápas. Takto mohou i spadnout těsně nad baráž. Ve Zlíně by musely vyhrát 3:1, aby byla vzájemná bilance alespoň vyrovnaná, a ani případná výhra s motivovaným Hradcem by na střed tabulky možná nestačila.
14. Slovácko
- Nejlépe skončí: 13. (0,1 %)
- Nejhůře skončí: 16. (19,4 %)
- Los: Olomouc (v), Dukla (d)
- Predikce Opty: 14. (50,8 %)
Karty jsou rozdány, Slovácko půjde do nadstavby na 80 % z barážových příček. Kouče Romana Skuhravého už bude zajímat pouze vylepšení pozice do nadstavby. V tom se jeví jako klíčový závěrečný zápas s Duklou. Nejlepší scénář? Slovácko zahájí nadstavbu s náskokem devíti bodů na poslední místo.
15. Baník
- Nejlépe skončí: 14. (38,7 %)
- Nejhůře skončí: 16. (10,6 %)
- Los: Bohemians (d), Plzeň (d)
- Predikce Opty: 15. (50,7 %)
Dva domácí zápasy. Proti Viktorii to bude mít obtížné, naopak s Bohemians jsou tři body možné. Skok o příčku výš by pro nadstavbu znamenal domácí zápas s Duklou i Slováckem, současný stav nabízí domácí klání s Duklou a týmem 11. místa. Pozitivum? S oběma sousedy má lepší vzájemný zápas.
16. Dukla
- Nejlépe skončí: 14. (10,4 %)
- Nejhůře skončí: 16. (69,9 %)
- Los: Karviná (v), Slovácko (v)
- Predikce Opty: 16. (69,9 %)
Zázraky se dějí, ale na Julisce šance pomalu mizí. Když Dukla selže na Slovácku a Baník alespoň jednou remizuje, zůstává poslední před nadstavbou. Nejhorší scénář? Při samých prohrách Pražanů a výhrách konkurentů může být o pádu do druhé ligy rozhodnuto ve druhém kole nadstavby.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu