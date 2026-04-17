Pravděpodobné sestavy: Slavia bez Chorého, o šanci se hlásí Prekop. Sparta s Kuchtou
O víkendu je na programu 30. kolo Chance Ligy (před nadstavbou se ale bude dohrávat ještě odložené 27. kolo). Slavie se představí v Hradci Králové, kde se musí obejít bez potrestaného Tomáše Chorého, jeho místo by měl zaujmout Erik Prekop, využije svoji šanci? Jakou základní jedenáctku vyšle od úvodní minuty proti Jablonci trenér Sparty Brian Priske? A co ostatní kluby? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné sestavy všech týmů.
I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen.
- Baník od Jurečkova hattricku proti Zlínu hledá střelce mezi útočníky. Exslávista čeká na gól 277 minut, jeho kolega Gning 224 minut.
- Ostrava je pro Klokany zakletým místem – méně bodů než tamních 0,13 na zápas sbírají jen v Edenu (0). V posledních čtyřech utkáních ale třikrát aspoň skórovali.
- Zlínu se rozpadla dobře fungující obrana – od března inkasují v průměru 3,5 branek na zápas, což je nejhorší obranná forma v top 10 evropských ligách.
- Teplice odehrály od sezony 2022/23 devět zápasů proti ligovým nováčkům a hned sedm z nich skončilo bodem. To je nejvíc remíz s nováčky v celé lize.
- Na Julisce je v rámci první ligy Dukla proti Karviné neporažená. V minulé sezoně uhrála remízu 0:0, předtím dvakrát vyhrála a remizovala.
- Karviná je pátým nejlepším týmem v lize venku, všech šest výher posbírala u klubů spodní poloviny tabulky. Střílí 1,5 branek na venkovní zápas.
- Liberec s velkým předstihem fauluje v lize nejčastěji na zápas (15,4), jeho soupeř je přesně na opačném konci tabulky s 10,9 fauly.
- Osmigólovému Michalu Ševčíkovi chybí jedna branka k vyrovnání své nejproduktivnější sezony v kariéře. Proti Slovanu už se v minulosti trefil dvakrát.
- Jablonec je pro Lukáše Haraslína nejoblíbenějším soupeřem, vstřelil mu pět branek v osmi zápasech. Tři z toho padly v domácím prostředí.
- Severočechy čeká v týdnu semifinále poháru. Před posledním zápasem MOL Cupu Jablonec prohrál 2:3 s Boleslaví, předchozí tři utkání vyhrál.
- Pavel Hapal převezme tým po konci Tomáše Janotky a to proti svému třetímu nejoblíbenějšímu soupeři v lize. Slovácko ve třinácti zápasech porazil osmkrát.
- V posledních třech vzájemných zápasech se Hané padly vždy góly na obou stranách. Slovácko se celkově venku trefilo ve třech utkáních ze čtyř.
- Hradec je poslední roky slávistickým strašákem. Z posledních osmi případů prohrál jen třikrát, z toho pouze jednou v domácím prostředí.
- Slavia bude bez útočníka Chorého. Nejlepšími střelci v zápasech, kdy Slavii chyběl, jsou rovněž absentující Chytil a pak Kušej (oba po šesti gólech).
- Plzeň ztratila v zápasech, kdy vyhrávala, už 15 bodů. Pardubice v situacích, kdy musely otáčet, vydolovaly 11 bodů, druhý nejvyšší počet po Spartě.
- Jan Trousil se poprvé na ligové scéně představí proti Plzni, kde dělal ještě na podzim asistenta. Pohárové utkání ještě za Vyškov v roce 2018 prohrál 1:5.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu