Pravděpodobné sestavy: Slavia bez Chorého, o šanci se hlásí Prekop. Sparta s Kuchtou

O víkendu je na programu 30. kolo Chance Ligy (před nadstavbou se ale bude dohrávat ještě odložené 27. kolo). Slavie se představí v Hradci Králové, kde se musí obejít bez potrestaného Tomáše Chorého, jeho místo by měl zaujmout Erik Prekop, využije svoji šanci? Jakou základní jedenáctku vyšle od úvodní minuty proti Jablonci trenér Sparty Brian Priske? A co ostatní kluby? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné sestavy všech týmů, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu. Získáte tím i přístup k exkluzivní slevě na televizi >>>

  • Baník od Jurečkova hattricku proti Zlínu hledá střelce mezi útočníky. Exslávista čeká na gól 277 minut, jeho kolega Gning 224 minut.
  • Ostrava je pro Klokany zakletým místem – méně bodů než tamních 0,13 na zápas sbírají jen v Edenu (0). V posledních čtyřech utkáních ale třikrát aspoň skórovali.

  • Zlínu se rozpadla dobře fungující obrana – od března inkasují v průměru 3,5 branek na zápas, což je nejhorší obranná forma v top 10 evropských ligách.
  • Teplice odehrály od sezony 2022/23 devět zápasů proti ligovým nováčkům a hned sedm z nich skončilo bodem. To je nejvíc remíz s nováčky v celé lize.

  • Na Julisce je v rámci první ligy Dukla proti Karviné neporažená. V minulé sezoně uhrála remízu 0:0, předtím dvakrát vyhrála a remizovala.
  • Karviná je pátým nejlepším týmem v lize venku, všech šest výher posbírala u klubů spodní poloviny tabulky. Střílí 1,5 branek na venkovní zápas.

  • Liberec s velkým předstihem fauluje v lize nejčastěji na zápas (15,4), jeho soupeř je přesně na opačném konci tabulky s 10,9 fauly.
  • Osmigólovému Michalu Ševčíkovi chybí jedna branka k vyrovnání své nejproduktivnější sezony v kariéře. Proti Slovanu už se v minulosti trefil dvakrát.

  • Jablonec je pro Lukáše Haraslína nejoblíbenějším soupeřem, vstřelil mu pět branek v osmi zápasech. Tři z toho padly v domácím prostředí.
  • Severočechy čeká v týdnu semifinále poháru. Před posledním zápasem MOL Cupu Jablonec prohrál 2:3 s Boleslaví, předchozí tři utkání vyhrál.

  • Pavel Hapal převezme tým po konci Tomáše Janotky a to proti svému třetímu nejoblíbenějšímu soupeři v lize. Slovácko ve třinácti zápasech porazil osmkrát.
  • V posledních třech vzájemných zápasech se Hané padly vždy góly na obou stranách. Slovácko se celkově venku trefilo ve třech utkáních ze čtyř.

  • Hradec je poslední roky slávistickým strašákem. Z posledních osmi případů prohrál jen třikrát, z toho pouze jednou v domácím prostředí.
  • Slavia bude bez útočníka Chorého. Nejlepšími střelci v zápasech, kdy Slavii chyběl, jsou rovněž absentující Chytil a pak Kušej (oba po šesti gólech).

  • Plzeň ztratila v zápasech, kdy vyhrávala, už 15 bodů. Pardubice v situacích, kdy musely otáčet, vydolovaly 11 bodů, druhý nejvyšší počet po Spartě.
  • Jan Trousil se poprvé na ligové scéně představí proti Plzni, kde dělal ještě na podzim asistenta. Pohárové utkání ještě za Vyškov v roce 2018 prohrál 1:5.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

