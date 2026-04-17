Předplatné

Smetana zatím nedoručuje, Baníku začíná barážová mobilizace. A otázky se kupí

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec – Ostrava 4:1. Domácí si šli za výhrou od začátku, v závěru ji pojistili Singhateh a Nebyla • Zdroj: isport.tv
Trenér Baníku Ondřej Smetana
Ondřej Kričfaluši srovnal po rohovém kopu
Vachtang Čanturišvili stíhaný Michale Kohútem
Michal Kohút v utkání s Jabloncem
Tomáš Chorý v akci v duelu s Baníkem
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dává instrukce svým svěřencům v zápase s Baníkem
Kapitán Slavie Jan Bořil brání Abdallaha Gninga
25
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

ANALÝZA SPORTU | Už roky fanoušci Baníku skandují: „Je**t nadstavbu!“ Pokřik vznikl před šesti lety, kdy původně pátá Ostrava nakonec o účast v pohárech přišla prohrou v kvalifikaci o Evropskou ligu s Mladou Boleslaví. Středočeši sice skončili po třiceti kolech sedmí, leč ve Vítkovicích ve finále juchali oni. Kdyby nyní fungovala Chance Liga v původním režimu bez nadstavby, mířili by Slezané do druhé ligy… Slavnou značku zatím nepozvedl ani třetí kouč v sezoně Ondřej Smetana (43): sbírá ještě méně bodů než předchůdci Tomáš Galásek s Pavlem Hapalem. Proč?

V únoru po debaklu na Spartě (2:5) kouč Ondřej Smetana prohlásil: „Propadáme v základních principech. To je to, co nás sráží a mě to absolutně vytočilo. Nemůžeme to tolerovat, museli jsme si to hned vyříkat. Nejvíc mě štve, že tým má kvalitu, jenže tohle je něco, v čem se musíme obrovsky zlepšit, začít na tom pracovat.“

O dva měsíce později v Jablonci, kde Baník dostal další rychtu (1:4), použil stejnou rétoriku. „Propadáme v základních věcech a opakuje se to. Je to frustrující pro všechny, i pro hráče, kteří tvrdě trénují. Nebyli jsme maximálně koncentrovaní, důslední, abychom zvládli ligový zápas,“ stěžoval si Smetana.

Kromě (jediného povedeného) utkání se Zlínem (6:2) a čtvrtfinálového pohárového postupu po penaltách v Hradci Králové se projev Slezanů víkend co víkend opakuje. Je strašidelný. Lze se pak divit naštvaným fanouškům, kteří absolvují několikahodinovou štreku a vidí hosty, jak svou defenzivou nabízejí soupeři all inclusive menu?

„Peníze berete, hovno hrajete,“ řvali nabroušení příznivci z kotle směrem k hráčům. Z davu se ozývaly i mnohem drsnější, avšak trefnější věci.

Vlastně lze i pochopit jejich plán navštívit trénink na Bazalech a znovu tam týmu vše důrazně vysvětlit, aby se probudil. Vždyť v aplikaci Chachar Pass se během čtvrtka vypublikovalo video, ve kterém klubové legendy vyzývají baníkovce k semknutí. Možná aby fakt někteří pochopili, že sranda to možná byla v září, ale určitě ne v dubnu. Mobilizace!

„Nový trenér tolik nezapůsobil, možná i proto, že mu nevyšla ani předchozí angažmá. Vyhodili ho ze Slovácka i Ružomberku. Nepozvedl ani Baník, hráči si mohou říkat, že nepřišla žádná persona. I to může hrát roli. Musí dostat kluky na svou stranu, dostat je do pohody. Je to přísný trenér, který má velkou autoritu,“ popisuje Adam Jánoš, někdejší středopolař FCB.

Anketa
Jak dopadne Baník po nadstavbě?
Zachrání se přímo
Zachrání se v baráži
Nezvládne baráž a sestoupí
Sestoupí přímo
Přihlásit se
Celkově 43 hlasů

Zpátky ke Smetanovým výrokům, které symbolizují, jaký posun Ostrava na jaře udělala. Žádný. Pouze Karviná (4), Zlín (5), Dukla (6) nasbíraly ve druhé polovině ročníku méně bodů než Baník (8). Ani jeden klub však v zimě nenakoupil tolik posil za desítky milionů korun jako majitel Václav Brabec. Naopak, zmíněné celky jedou spíš v režimu „low-cost“, stejně jako například Bohemians, kteří do Vítkovic dorazí v sobotu. Pražané nasbírali jedenáct punktů a vytvořili si solidní polštář.

„Co si pamatuju, trenér Smetana chtěl hrát přímočarý fotbal. Hodně běhavý a účelný,“ vzpomíná na své ostravské období záložník Lukáš Budínský, jenž nyní kope za Hlučín. „Teď mi přijde, že tým není složený do nepohody, opravdu záchranářských zápasů moc kluků nehrálo. Do toho máte třeba lehce těžší los a už je problém. V posledním kole mě překvapila i sestava, ale zase z dálky neznám okolnosti, tak nechci soudit,“ dodává.

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

