Rozjel se hon na Zadražila. V boji obě „S“, blíží se historický přestup z Hradce?
Majitel deseti sezonních nul je po roce znovu žhavou položkou na přestupové tržnici. Adam Zadražil vynesl Hradec Králové na páté místo ligové tabulky a zájemci mají gólmanovo jméno napsané na prioritním seznamu. Stejně jako minulé léto je ve hře Sparta. Na druhém břehu Vltavy se podle informací Sportu významně aktivovala i Slavia. Hon nabírá obrátek. Na konci příběhu může pokladník Votroků zaúčtovat historickou cifru.
V horkém létě 2023 oznámil Hradec Králové příchod talentovaného gólmana. Jmenoval se Adam Zadražil. Nikdo tomu nevěnoval speciální pozornost. Dorazil z Plzně za drobné. V zákulisí se mluvilo o nicotné cifře dvou milionů korun. O půl roku později převzal úřad hradecké jedničky po Pavolu Bajzovi. A nyní o něj stojí největší značky českého fotbalu. Zájem Sparty je trvalý, novinkou je hlasité volání z druhého břehu Vltavy – ze Slavie.
„Ano, figurují v tom oba kluby. Celá záležitost by se měla výrazně hnout po základní části ligové sezony,“ shodují se redakční zdroje.
Sparta má Zadražila v hledáčku delší dobu. Minulé léto o něj stál sportovní ředitel Tomáš Rosický. Spojil se s gólmanovým agentem Ondrejem Chovancem, jenže diskuse o smysluplnosti případného přestupu se odehrávala v době, kdy Letenští hledali trenéra. „Čekalo se, jak to dopadne. Pan Rosický říkal, že pozice gólmana je tak důležitá, že hlavní trenér musí odsouhlasit, kdo přijde, odejde, toho chci, toho nechci,“ vyprávěl Zadražil v rozhovoru pro deník Sport.
Údajně měla Sparta na Zadražila připravených dva miliony eur. Pak se ale domluvila na návratu s Brianem Priskem. Tím celá věc spadla pod stůl. Dánský kouč jasně řekl, že jedničkou je pro něj krajan Peter Vindahl.