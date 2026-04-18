ONLINE: Sparta - Jablonec 2:1. Domácí znovu vedou, Letnou rozjásal Haraslín
Jablonec ztrácí na Spartu devět bodů v tabulce fotbalové Chance Ligy. Proti sobě se tyto celky utkají ve 30. kole. Pražané zvítězili ve čtyřech z posledních pěti kol a úspěšnou sérii chtějí prodloužit i proti Jablonci. Severočeši však v minulých dvou vzájemných duelech neprohráli. Loni v květnu dokonce zvítězili na Letné po dvaceti zápasech. Jablonečtí hájí třetí místo, před čtvrtou Plzní mají jednobodový náskok. Výkop je naplánován na 18:00, zápas sledujte ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu