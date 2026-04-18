ONLINE: Sparta - Jablonec. Letenští doma na jaře naplno bodovali, potrápí je Severočeši?

Hráči pražské SpartyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Lukáš Haraslín poslal Spartu v Teplicích do vedení
Sparťanští fotbalisté se radují z parádní trefy Johna Mercada v duelu proti Karviné
Dominik Hollý sice duel proti Baníku nedohrál, i tak se velkou měrou zapříčinil o výhru Jablonce
Radost hráčů Jablonce po výhře nad Baníkem
Nelson Okeke z Jablonce se raduje ze vstřelené branky
Chance Liga
Jablonec ztrácí na Spartu devět bodů v tabulce fotbalové Chance Ligy. Proti sobě se tyto celky utkají ve 30. kole. Pražané zvítězili ve čtyřech z posledních pěti kol a úspěšnou sérii chtějí prodloužit i proti Jablonci. Severočeši však v minulých dvou vzájemných duelech neprohráli. Loni v květnu dokonce zvítězili na Letné po dvaceti zápasech. Jablonečtí hájí třetí místo, před čtvrtou Plzní mají jednobodový náskok. Výkop je naplánován na 18:00, zápas sledujte ONLINE na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

