SESTŘIH: Sparta - Jablonec 3:1. Body zůstaly na Letné, dvakrát se prosadil Kuchta
Sparta zvládla předposlední duel základní části Chance Ligy a porazila Jablonec 3:1. Pod výsledek se tučně podepsal forvard Jan Kuchta, který se prosadil hned dvakrát. Na střeleckou listinu se zapsal i kapitán Lukáš Haraslín, jediný úspěch hostů má na svědomí Sebastian Nebyla.
Sparta bodovala podesáté z posledních 11 vzájemných ligových utkání, Jablonec však zdolala po dvou duelech. Doma s ním v nejvyšší soutěži prohrála jen dva z dosavadních 35 zápasů. Před posledním kolem základní části soupeři odskočila na 12 bodů, týmy se znovu utkají na Letné v nadstavbě. Severočeši se nedokázali ideálně naladit na úterní semifinále domácího poháru s Mladou Boleslaví.
Pražané začali lépe a v 21. minutě otevřeli skóre. Sörensen si narazil míč se Zeleným, přihrál Kuchtovi, který se zbavil bránícího Součka a přízemním zakončením k tyči nedal gólmanu Mihelakovi šanci.
Hosté odpověděli hned za tři minuty. Mihelak dlouhým nákopem našel u postranní čáry Jawa, gambijský útočník si navedl balon do vápna a nahrál zcela volnému Nebylovi, který překonal bývalého spoluhráče z mládežnických reprezentačních výběrů Slovenska Surovčíka. Jablonecký záložník skóroval ve druhém kole po sobě a počtvrté v ligové sezoně, všechny trefy zaznamenal na jaře.
S okamžitou reakcí mohl přispěchat Kuchta, hlavou však zakončil nad. V 37. minutě Kairinen od půlící čáry našel za obranou Severočechů Haraslína a sparťanský křídelník vyzrál na vyběhnutého Mihelaka. Slovenský kapitán Pražanů se 12. gólem v ročníku nejvyšší soutěže na druhém místě mezi kanonýry odpoutal od pardubického Patráka.
Jablonecký brankář poté vytáhl Ševínského ránu z dálky a v závěru úvodního dějství vychytal svého krajana Haraslína. Tým dánského trenéra Priskeho se od začátku druhé půle tlačil za třetí brankou, která přišla v 62. minutě.
Kuchta si vyměnil míč s Grimaldem a přízemní střelu zpoza vápna umístil přesně k tyči. V sezoně nejvyšší soutěže si polepšil na 10 tref. Sparta má aktuálně s 60 góly spolu se Slavií nejlepší útok, červenobílí však odehráli o utkání méně. Radost z třetího hattricku v ligové kariéře pak Kuchtovi překazil ofsajd. Haraslín zase vypálil těsně vedle.
Sparta doma v lize prohrála jediný z 15 duelů v sezoně a zvítězila tam i v pátém utkání jarní části nejvyšší soutěže. Jablonec nebodoval ve třetím z posledních čtyř venkovních ligových zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu