SESTŘIH: Sparta - Jablonec 3:1. Body zůstaly na Letné, dvakrát se prosadil Kuchta

Sparta porazila Jablonec 3:1
Chance Liga
Sparta zvládla předposlední duel základní části Chance Ligy a porazila Jablonec 3:1. Pod výsledek se tučně podepsal forvard Jan Kuchta, který se prosadil hned dvakrát. Na střeleckou listinu se zapsal i kapitán Lukáš Haraslín, jediný úspěch hostů má na svědomí Sebastian Nebyla.

Sparta bodovala podesáté z posledních 11 vzájemných ligových utkání, Jablonec však zdolala po dvou duelech. Doma s ním v nejvyšší soutěži prohrála jen dva z dosavadních 35 zápasů. Před posledním kolem základní části soupeři odskočila na 12 bodů, týmy se znovu utkají na Letné v nadstavbě. Severočeši se nedokázali ideálně naladit na úterní semifinále domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Pražané začali lépe a v 21. minutě otevřeli skóre. Sörensen si narazil míč se Zeleným, přihrál Kuchtovi, který se zbavil bránícího Součka a přízemním zakončením k tyči nedal gólmanu Mihelakovi šanci.

Hosté odpověděli hned za tři minuty. Mihelak dlouhým nákopem našel u postranní čáry Jawa, gambijský útočník si navedl balon do vápna a nahrál zcela volnému Nebylovi, který překonal bývalého spoluhráče z mládežnických reprezentačních výběrů Slovenska Surovčíka. Jablonecký záložník skóroval ve druhém kole po sobě a počtvrté v ligové sezoně, všechny trefy zaznamenal na jaře.

S okamžitou reakcí mohl přispěchat Kuchta, hlavou však zakončil nad. V 37. minutě Kairinen od půlící čáry našel za obranou Severočechů Haraslína a sparťanský křídelník vyzrál na vyběhnutého Mihelaka. Slovenský kapitán Pražanů se 12. gólem v ročníku nejvyšší soutěže na druhém místě mezi kanonýry odpoutal od pardubického Patráka.

Jablonecký brankář poté vytáhl Ševínského ránu z dálky a v závěru úvodního dějství vychytal svého krajana Haraslína. Tým dánského trenéra Priskeho se od začátku druhé půle tlačil za třetí brankou, která přišla v 62. minutě.

Kuchta si vyměnil míč s Grimaldem a přízemní střelu zpoza vápna umístil přesně k tyči. V sezoně nejvyšší soutěže si polepšil na 10 tref. Sparta má aktuálně s 60 góly spolu se Slavií nejlepší útok, červenobílí však odehráli o utkání méně. Radost z třetího hattricku v ligové kariéře pak Kuchtovi překazil ofsajd. Haraslín zase vypálil těsně vedle.

Sparta doma v lize prohrála jediný z 15 duelů v sezoně a zvítězila tam i v pátém utkání jarní části nejvyšší soutěže. Jablonec nebodoval ve třetím z posledních čtyř venkovních ligových zápasů.

1Slavia28208060:2068
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň28148649:3350
5Liberec291110841:2943
6Hr. Králové28127940:3343
7Olomouc281171031:3140
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko28581524:4123
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

