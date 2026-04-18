ONLINE: Liberec hraje s Boleslaví, Zlín vítá Teplice. Dukla měří síly s Karvinou
Fotbalová Chance Liga nabízí v sobotu v rámci 30. kola celkem pět střetnutí. Liberec svádí souboj s Mladou Boleslaví, Zlín se pokouší získat tři body proti Teplicím. Pražská Dukla hraje proti Karviné, ostravský Baník se staví proti Bohemians a Letenští čelí Jablonci. Všechny zápasy české nejvyšší soutěže můžete sledovat ONLINE na iSportu.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu