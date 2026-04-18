SESTŘIHY: Baník - Bohemians 0:2. Jurečka nedal penaltu! Dukla nestačila na Karvinou
Fotbalisté Baníku Ostrava v předposledním kole základní části Chance Ligy podlehli na domácím hřišti Bohemians 0:2 a ještě víc se přiblížili barážové hrozbě. Za Pražany pálili Milan Ristovski a Jan Matoušek, domácí útočník Václav Jurečka zároveň neproměnil penaltu. Kritickou situaci na chvostu tabulky si nevylepšila Dukla po porážce s Karvinou 1:2. Zlín nakročil do prostřední skupiny po skalpu Teplic. Liberec jen remizoval s Mladou Boleslaví. Od 18 hodin je v akci Sparta proti Jablonci, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Baník - Bohemians 0:2
Ostravští utrpěli čtvrtou porážku za sebou a zůstali na předposledním 15. místě tabulky. O vítězství Pražanů rozhodli už v prvním poločase Milan Ristovski a Jan Matoušek, domácí Václav Jurečka v 67. minutě neproměnil penaltu. „Klokani“ vyhráli v Ostravě po 10 letech, podruhé za sebou naplno bodovalo a jsou jedenáctí. Strnulý výkon Baníku se trenér Smetana v pauze a brzy po ní pokusil probudit třemi změnami, ale efekt nebyl valný.
Dukla - Karviná 1:2
Slezané si pojistili osmou příčku. Obě karvinské branky padly už v prvním poločase, kdy skórovali Lucky Ezeh a Aboubacar Traoré. Po přestávce jen snížil střídající Dario Kreiker. Karviná porazila Duklu i podruhé v sezoně a posledních pět vzájemných ligových zápasů neprohrála a potvrdila, že se jí více daří venku, kde získala 22 z celkových 39 bodů v ročníku. Pražané zvítězili v jediném z minulých 16 kol.
Zlín - Teplice 3:2
Ševci bodovali po sérii čtyř porážek. Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín, Cletus Nombil a Tomáš Poznar. Za hosty se prosadili Daniel Mareček a po změně stran z penalty střídající Michal Bílek. V 82. minutě dostal červenou kartu teplický Emmanuel Fully. Nováček ze Zlína doma porazil Severočechy popáté za sebou a v tabulce zůstal desátý. Teplicím patří 13. pozice a čekají na plný bodový zisk už osm kol.
Liberec - Mladá Boleslav 0:0
Zatímco vzájemný zápas hned v úvodu sezony skončil přestřelkou 3:3, tentokrát duel nabídl mnohem méně šancí. Nejvýraznější postavou prvního poločasu byl domácí útočník Krollis. Ve 12. minutě po Lexově přihrávce promáchl sám na malém vápně a ve 40. minutě po závaru v pokutovém území překopl odkrytou bránu. V nastavení byl blízko gólu i na druhé straně Kabongo, jeho dorážka však neprošla přes blokující obránce. Slovan prohrál jediný z posledních 19 domácích ligových duelů s Mladou Boleslaví, v druhém kole po sobě ale nezvítězil.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu