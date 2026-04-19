SESTŘIHY: Sparta se přiblížila Slavii, další prohra Baníku. Olomouc - Slovácko 2:1

Trenér Pavel Hapal při premiéře na lavičce Sigmy
Trenér Pavel Hapal při premiéře na lavičce Sigmy
Hlavní sudí Dominik Starý nařizuje penaltu proti Slovácku.
Michal Trávník proměnil penaltu proti Olomouci
Václav Sejk srovnal v zápase se Slováckem
Kouč Slovácka Roman Skuhravý
Hráči Bohemians se radují z gólu
Zleva Jakub Pira z Ostravy a Matěj Kadlec z Bohemians
Fotbalisté Baníku Ostrava v předposledním kole základní části Chance Ligy podlehli na domácím hřišti Bohemians 0:2 a ještě víc se přiblížili barážové hrozbě. Kritickou situaci na chvostu tabulky si nevylepšila Dukla po porážce s Karvinou 1:2. Zlín nakročil do prostřední skupiny po skalpu Teplic. Liberec jen remizoval s Mladou Boleslaví a Sparta si poradila s Jabloncem 3:1. V neděli zdolala Olomouc Slovácko 2:1, Slavia padla v Hradci 1:2 a Plzeň přivítá Pardubice. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech duelů sledujte v článku.

LIVE
02Detail
LIVE
00Detail
LIVE
12Detail
LIVE
32Detail
LIVE
31Detail
LIVE
21Detail
LIVE
--Detail
LIVE
21Detail

Hradec Králové - Slavia 2:1

Slavia prohrála v Hradci Králové 1:2. Po dvou ztrátách v řadě se její náskok v čele tabulky na druhou Spartu ztenčil na pět bodů, navíc přišla o ligovou neporazitelnost. Při karetní absenci Tomáše Chorého nastoupil v útoku Erik Prekop a otevřel skóre proměněnou penaltou. Za „Votroky“ vyrovnal bývalý hráč Pražanů Mick van Buren. „Sešívaní“ nezvládli závěr zápasu, kdy byl nejprve vyloučen Youssoupha Mbodji. Z následného přímého kopu trefili domácí do ruky Erika Prekopa a kopala se penalta. Za následné protesty byl vyloučen Jan Bořil. Pokutový kop proměnil Vladimír Darida.  

Olomouc - Slovácko 2:1

Sigma porazila Slovácko 2:1 a bodově se dotáhla na hranici elitní šestky. Všechny góly padly v prvním dějství, kdy na penaltu Trávníka opověděli Sejk a Janošek. První zápas Pavla Hapala na olomoucké lavičce provázely zásahy VAR. Po prvním z nich viděl hostující Blahút červenou kartu, poté vysvobodil brankáře Koutného, který byl původně vyloučen za hru rukou mimo vápno. A v nastavení prvního poločasu přiřkl Olomouci pokutový kop. V závěru skončilo utkání předčasně i pro Vaška za zákrok na hlavu Ghaliho.

SESTŘIH: Olomouc – Slovácko 2:1. Tři body Sigmě zařídil Janošek, hosté dohrávali v devíti • isportTV

Baník - Bohemians 0:2

Ostravští utrpěli čtvrtou porážku za sebou a zůstali na předposledním 15. místě tabulky. O vítězství Pražanů rozhodli už v prvním poločase Milan Ristovski a Jan Matoušek, domácí Václav Jurečka v 67. minutě neproměnil penaltu. „Klokani“ vyhráli v Ostravě po 10 letech, podruhé za sebou naplno bodovalo a jsou jedenáctí. Strnulý výkon Baníku se trenér Smetana v pauze a brzy po ní pokusil probudit třemi změnami, ale efekt nebyl valný. 

SESTŘIH: Baník - Bohemians 0:2. Další krach, Jurečka nedal penaltu • iSport.cz

Sparta - Jablonec 3:1

Sparta zvládla předposlední duel základní části Chance Ligy a porazila Jablonec 3:1. Pod výsledek se tučně podepsal forvard Jan Kuchta, který se prosadil hned dvakrát. Na střeleckou listinu se zapsal i kapitán Lukáš Haraslín, jediný úspěch hostů má na svědomí Sebastian Nebyla.  

SESTŘIH: Sparta - Jablonec 3:1. Body zůstaly na Letné, dvakrát se prosadil Kuchta • iSport.cz

Dukla - Karviná 1:2

Slezané si pojistili osmou příčku. Obě karvinské branky padly už v prvním poločase, kdy skórovali Lucky Ezeh a Aboubacar Traoré. Po přestávce jen snížil střídající Dario Kreiker. Karviná porazila Duklu i podruhé v sezoně a posledních pět vzájemných ligových zápasů neprohrála a potvrdila, že se jí více daří venku, kde získala 22 z celkových 39 bodů v ročníku. Pražané zvítězili v jediném z minulých 16 kol. 

SESTŘIH: Dukla - Karviná 1:2. Pražané si nevylepšili kritickou pozici na chvostu • iSport.cz

Zlín - Teplice 3:2

Ševci bodovali po sérii čtyř porážek. Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín, Cletus Nombil a Tomáš Poznar. Za hosty se prosadili Daniel Mareček a po změně stran z penalty střídající Michal Bílek. V 82. minutě dostal červenou kartu teplický Emmanuel Fully. Nováček ze Zlína doma porazil Severočechy popáté za sebou a v tabulce zůstal desátý. Teplicím patří 13. pozice a čekají na plný bodový zisk už osm kol.

SESTŘIH: Zlín - Teplice 3:2. Výhra po dlouhé době, Ševci se vyšvihli mimo Skupinu o udržení • iSport.cz

Liberec - Mladá Boleslav 0:0

Zatímco vzájemný zápas hned v úvodu sezony skončil přestřelkou 3:3, tentokrát duel nabídl mnohem méně šancí. Nejvýraznější postavou prvního poločasu byl domácí útočník Krollis. Ve 12. minutě po Lexově přihrávce promáchl sám na malém vápně a ve 40. minutě po závaru v pokutovém území překopl odkrytou bránu. V nastavení byl blízko gólu i na druhé straně Kabongo, jeho dorážka však neprošla přes blokující obránce. Slovan prohrál jediný z posledních 19 domácích ligových duelů s Mladou Boleslaví, v druhém kole po sobě ale nezvítězil. 

SESTŘIH: Liberec - Ml. Boleslav 0:0. Bezbranková remíza U Nisy • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

