Rubejte za Baník! křičeli naštvaní fanoušci. Ptali se i majitele: Václave, co na to říkáš?

Zleva Ondřej Kričfaluši z Ostravy, Matěj Chaluš z Ostravy a brankář Martin Jedlička z Ostravy
Zleva Ondřej Kričfaluši z Ostravy, Matěj Chaluš z Ostravy a brankář Martin Jedlička z OstravyZdroj: ČTK
Zleva Daniel Holzer z Ostravy, Pablo Ortiz z Ostravy a Peter Kareem z Bohemians
Hráči Bohemians se radují z gólu
Zleva Lukáš Hůlka z Bohemians a Václav Jurečka z Ostravy
Zleva Aleš Čermák z Bohemians, Jiří Boula a Daniel Holzer (oba z Ostravy)
Zleva Artúr Musák z Ostravy a Václav Drchal z Bohemians
Provoz před bránou Baníku
Zleva Jan Matoušek z Bohemians a David Planka z Ostravy
Slunečné počasí, bezmála devět tisíc diváků. V Ostravě bylo zaděláno na příjemné fotbalové odpoledne, jenže to se změnilo pro příznivce modrobílých v horor. Baník odehrál další mizerné utkání, dost možná vůbec nejhorší v sezoně. S Bohemians padl 0:2 a v boji o záchranu si ještě víc zavařil. Fanouškům dochází trpělivost, ostatně ti svou nespokojenost dali několikrát najevo. Před utkáním, během něj i několik minut po hvizdu.

Co by se muselo stát, aby se Baník vyhnul v lepším případě baráži? Potřeboval by pravidelně vyhrávat. Nejen v posledním kole základní části s Plzní, ale především v nadstavbě. Sbírat vítězství (a body vůbec) je ale pro současné Slezany ten největší problém.

Mužstvo Ondřeje Smetany si vůbec nevěří, hlavy má dole. Očekávané lídry v něm hledáte marně, úplně se totiž vypařili. Na place není nikdo, kdo by to vzal v tíživé situaci na sebe. Srdcaře zvlášť zamrzí, že další baníkovské fiasko zblízka sledovaly i největší klubové ikony v čele s Rostislavem Vojáčkem.

Těm se před zápasem tleskalo, zatímco současní hráči Baníku dostali jasný vzkaz. Ještě předtím, než fanoušci tradičně zapěli hymnu „Baníčku, my jsme s tebou“, skandoval celý stadion pokřiky „Rubejte za Baník“ a „Bojujte za Baník“.

Totéž se ozvalo krátce poté, co šli Bohemians v 19. minutě do vedení. Fanoušky ale mnohem víc nakrklo, jak Baník na hřišti vypadal. První střelu na bránu vyslal až ve 30. minutě, kdy Gningovo nedůrazné zakončení v pohodě zastavil brankář Tomáš Frühwald.

Nervozita stoupala, na fotbalisty v modrém doléhala stále víc. Když Matěj Chaluš v závěru úvodního poločasu vyvážel míč klusem, aby se následně zastavil a přihrál dozadu, z tribun pršely nadávky. Ostravský stoper na to okamžitě reagoval impulzivní gestikulací směrem k fanouškům.

Tím ale zmar domácích nekončil, posléze naopak vrcholil. Ve 44. minutě ztrestal Jan Matoušek ledabylé Kričfalušiho bránění a prakticky bylo po zápase. Fotbalisty vyprovázel do šaten hlasitý pískot a už dříve zmíněné pokřiky.

Plamínek naděje na bodový zisk zhasl v 67. minutě, kdy Václav Jurečka neproměnil penaltu a záhy ho vystřídal Jakub Pira. Zhruba deset minut před koncem se z neustále povzbuzujícího kotle ozvalo směrem k majiteli Václavu Brabcovi a poté i šéfovi sportovního úseku: „Václave, co na to říkáš?“ a „Mikloško, co na to říkáš?“

Ostravské jádro v závěru vyzvalo ostatní diváky k předčasnému odchodu ze stadionu, zatímco fanoušci Bohemians skandovali: „Druhá liga, taky liga, FCB.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Liberec291110841:2943
6Hr. Králové28127940:3343
7Olomouc281171031:3140
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko28581524:4123
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

