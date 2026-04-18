Rubejte za Baník! křičeli naštvaní fanoušci. Ptali se i majitele: Václave, co na to říkáš?
Slunečné počasí, bezmála devět tisíc diváků. V Ostravě bylo zaděláno na příjemné fotbalové odpoledne, jenže to se změnilo pro příznivce modrobílých v horor. Baník odehrál další mizerné utkání, dost možná vůbec nejhorší v sezoně. S Bohemians padl 0:2 a v boji o záchranu si ještě víc zavařil. Fanouškům dochází trpělivost, ostatně ti svou nespokojenost dali několikrát najevo. Před utkáním, během něj i několik minut po hvizdu.
Co by se muselo stát, aby se Baník vyhnul v lepším případě baráži? Potřeboval by pravidelně vyhrávat. Nejen v posledním kole základní části s Plzní, ale především v nadstavbě. Sbírat vítězství (a body vůbec) je ale pro současné Slezany ten největší problém.
Mužstvo Ondřeje Smetany si vůbec nevěří, hlavy má dole. Očekávané lídry v něm hledáte marně, úplně se totiž vypařili. Na place není nikdo, kdo by to vzal v tíživé situaci na sebe. Srdcaře zvlášť zamrzí, že další baníkovské fiasko zblízka sledovaly i největší klubové ikony v čele s Rostislavem Vojáčkem.
Těm se před zápasem tleskalo, zatímco současní hráči Baníku dostali jasný vzkaz. Ještě předtím, než fanoušci tradičně zapěli hymnu „Baníčku, my jsme s tebou“, skandoval celý stadion pokřiky „Rubejte za Baník“ a „Bojujte za Baník“.
Totéž se ozvalo krátce poté, co šli Bohemians v 19. minutě do vedení. Fanoušky ale mnohem víc nakrklo, jak Baník na hřišti vypadal. První střelu na bránu vyslal až ve 30. minutě, kdy Gningovo nedůrazné zakončení v pohodě zastavil brankář Tomáš Frühwald.
Nervozita stoupala, na fotbalisty v modrém doléhala stále víc. Když Matěj Chaluš v závěru úvodního poločasu vyvážel míč klusem, aby se následně zastavil a přihrál dozadu, z tribun pršely nadávky. Ostravský stoper na to okamžitě reagoval impulzivní gestikulací směrem k fanouškům.
Tím ale zmar domácích nekončil, posléze naopak vrcholil. Ve 44. minutě ztrestal Jan Matoušek ledabylé Kričfalušiho bránění a prakticky bylo po zápase. Fotbalisty vyprovázel do šaten hlasitý pískot a už dříve zmíněné pokřiky.
Plamínek naděje na bodový zisk zhasl v 67. minutě, kdy Václav Jurečka neproměnil penaltu a záhy ho vystřídal Jakub Pira. Zhruba deset minut před koncem se z neustále povzbuzujícího kotle ozvalo směrem k majiteli Václavu Brabcovi a poté i šéfovi sportovního úseku: „Václave, co na to říkáš?“ a „Mikloško, co na to říkáš?“
Ostravské jádro v závěru vyzvalo ostatní diváky k předčasnému odchodu ze stadionu, zatímco fanoušci Bohemians skandovali: „Druhá liga, taky liga, FCB.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu