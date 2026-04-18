Dostál je zpět. A zachránil Zlín! Jedna výhra z pěti zápasů? To už mě nebaví, ulevil si
Dlouho to byl zápas, který jako gólman fakt nechcete. Soupeř dvakrát trefí bránu, jednou z penalty, a jsou z toho dva góly. Nakonec však uzdravený Stanislav Dostál (34) mohl ukázat své umění a zákrokem proti Halinského hlavičce zachránit pro svůj Zlín hodnotnou výhru nad Teplicemi (3:2). „Jsem rád, že jsem aspoň něco chytil,“ pousmál se brankář nováčka. Do akce se vrátil po dvouzápasové pauze způsobené nepříjemným zraněním chodidla.
Proč byl závěr tak hektický?
„Mohli bychom to dohrát trošku zkušeněji, klidněji. Zvlášť když jsme ještě měli o jednoho hráče navíc. Balony se nám tam vracely a my jsme to hráli ukvapeně. Po těch výsledcích a herním projevu v poslední době náš tým samozřejmě nebyl v pohodě. Byli jsme pod tlakem, ale stejně tak Teplice. Bylo to hodně otevřené na to, o co oběma týmům šlo. O to jsme teď šťastnější.“
Můžete už být v klidu? Na barážovou příčku už těžko spadnete.
„Ještě potřebujeme bodově zvládnout zápas v Pardubicích. Máme to ve svých rukou. Škoda, že soupeřům jsme neodskočili dřív. Nevyšlo nám to doma s Jabloncem, na Bohemce, na Baníku. I vedení nám řeklo, že jsme v poločase a jedeme dál. Nesmí přijít uspokojení z toho, že jsme po dlouhé době zase jednou vyhráli. A pak zas čtyřikrát prohrajeme… Tohle mě už osobně nebaví. Jedna výhra z pěti utkání je o ničem. Chtělo by to najet na nějakou vlnu a bodovat pravidelněji. Klidně po remízách.“
Po zranění už jste úplně fit?
„Byl jsem stoprocentně v pořádku. V pátek jsem ještě podstoupil kontrolní sono. Celý týden už jsem stejně trénoval.“
Vynechal jste dva zápasy. Jak jste je sledoval?
„Od televize je to pro mě nervóznější než na hřišti. Musím odcházet, nemůžu se na to dívat v kuse. A když jsem na tribuně, je to taky jiné. Člověk si říká, že by spoustu věcí vyřešil jinak, lépe. V Praze jsem nebyl, díval jsem se doma. Mně osobně se na Bohemce hraje hrozně blbě. Nechci nikoho hanit, ale náš stadion je oproti tomu jejich moderní stánek. Má to tam sice tradici, ale přiznám se, že to na Bohemce úplně rád nemám.“
Proč na jaře dostáváte tolik branek?
„Vzadu se nám mění moc hráčů. Zranil se Jugy (Jakub Jugas), nějaké výkony nebyly stoprocentní. Myslím, že to trošku odšpuntovala šestka na Baníku. Trenéři hledají obrannou linii, která nám bude pasovat. Hráli jsme trojku, čtyřku. I na mě je to moc gólů. V jarní části vždycky padalo strašně málo branek. Naše utkání, to je skoro hokejový výsledek.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu