Přišel, viděl, neprohrál. Karafiát: Ty brďo, takto se budeme zachraňovat? Strašně mě to baví!
Je symbolem mladoboleslavského vzkříšení. „Hodně jim pomohl,“ vypíchl přínos Ondřeje Karafiáta sám od sebe po vzájemném zápase (0:0) i kouč Liberce Radoslav Kováč. Jednatřicetiletý stoper, o kterého měl podle informací iSportu v zimě zájem i Baník Ostrava, po návratu z německého Norimberku ještě neprohrál. „Říkal jsem klukům: hlavně mi to tady nepokazte!“ smál se Karafiát po nudné bezgólové remíze na půdě Slovanu, kde dřív dlouho působil.
Tři velké šance Raimondse Krollise v prvním poločase – a to bylo z fakt reálných příležitostí ke vstřelení branky bohužel vše. „Krolli to dávat umí, vzal to v kabině na sebe, ale nikdo mu to nevyčítá. Pracuje neskutečně pro tým, líbila se mi jeho defenziva. Jak se v 87. minutě vracel s hráčem až do své šestnáctky? Perfektní!“ chválil Radoslav Kováč lotyšského útočníka, ačkoli vyšel naprázdno.
Trenér Slovanu vyzdvihl i Milana Lexu, jenž v základní sestavě nahradil se špatnou formou potýkajícího se Erminem Mahmičem, s Angem N´Guessanem. Francouzský stoper toho moc neodtrénoval, pomohl však fantasticky. „Má obrovskou kvalitu, přitom od 50. minuty říkal, že je dead,“ vykládal Kováč.
„Mrtvý“ však nebyl Ondřej Karafiát, klíčový muž hostů. Znovu si počínal konstruktivně, znovu byl přesný, znovu invertoval a vyjížděl s míčem na soupeřovu polovinu. Liberec chtěl sice Mladou Boleslav nachytat při hře na velké riziko, nicméně nepovedlo se. „Už v Karviné jsme se takhle chystali na Camaru...“ usmál se domácí kouč. „Osobně si myslím, že se oproti podzimu hodně zlepšili v organizaci. Káfa s Hybšákem (Matějem Hybšem) tomu dali klid, nepanikaří.“
A to je něco, co si Karafiát, jenž se vrátil po roce a půl stráveném v Norimberku, užívá. „Strašně moc! Zase mě fotbal hrozně baví, užívám si to,“ popisoval spokojeně. „Vrátil jsem se s obrovskou chutí a nastoupil do hodně fotbalového vlaku. Trenér Majer chce hrát na velké riziko, dokázali jsme si to tady i na nekvalitním povrchu. Je mi to sympatické, že se projevujeme takhle nečeským fotbalem. Mám volnost, můžu si vyjet, přečíslit ve trojce i čtyřce,“ dodal.
Karafiát kvůli zranění vynechal duel na Slavii, kde Boleslav dostala čtyřku. Když hrál, neprohrál. Šňůra trvá již devět utkání, nemůže jít o náhodu. V kariéře zažil zkušený zadák spoustu známých trenérských jmen, například Jindřicha Trpišovského, Miroslava Kloseho, Karla Jarolíma, Pavla Hoftycha, Davida Holoubka, Zsolta Hornyáka, Marka Kuliče...
„Ale s takovým přístupem jsem se asi ještě nesetkal,“ porovnával. „S Mírou Podrazkým, který je v realizáku, jsem hrával na Žižkově. Když jsem přicházel, říkal mi, že za každou cenu budeme chtít hrát fotbal. Na videu mi pak ukazoval pan Majer, jak chce hrát. Já jsem se ho ptal: „Ty brďo, takhle budeme hrát o záchranu? Ale já jsem byl celý život takový, takže o to lepší to teď pro mě je.“
A může být ještě lepší, pokud Mladá Boleslav zvládne úterní semifinále MOL Cupu v Jablonci. Majer nikoho nešetřil, rotace prý nastane právě až v poháru. „Všichni o nich říkají, že overperformují, nebo jak se to říká. Ale obrovskou kvalitu prokazují dlouhodobě, ne nadarmo jsou nahoře. Pro nás je primární liga, na tu se soustředíme, nic se pro nás neněmí. Pohár je něco navíc, cesta je ještě těžká a daleká, ale pojedeme tam uspět,“ slíbil.
„A my zase pojedeme zvládnout derby do Jablonce. Kdyby se nám to tam podařilo zvládnout, byli bychom v top šest. Konec by byl krásný a sezona by se hodnotila docela kladně,“ podotkl Kováč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu