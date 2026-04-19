Šustr: Chybí kvalita a klid, s brněním se běhá hůř. Fotbalový bůh nám dává šanci
Dukla měla velmi dobrou šanci odlepit se po dlouhé době od ligového dna. Proti Karviné si vytvořila řadu šancí, ale po dvou slepených gólech krátce před přestávkou padla 1:2 a zůstává na posledním místě Chance Ligy. „Kdo zažil, co to je hrát o záchranu a pod tímhle tlakem, tak to pochopí,“ vysvětloval zklamaný trenér Pavel Šustr.
Z domácích byl cítit hlad a bojovnost. V tabulce lépe postaveného soupeře v úvodu zatlačili a měli několik šancí ujmout se vedení. Jenže pokaždé selhali.
Aktivní Marcel Čermák zblízka neprostřelil brankáře Vladimíra Neumana, který vzápětí vytáhl i prudkou střelu Zlatana Šehoviče. Do velké příležitosti se opakovaně tlačil i Kevin-Prince Milla, hned dvakrát chtěl skákavý míč poslat za brankáře vysokým obloukem, ale vždy přidal až mnoho síly a přestřelil.
„Chybí nám kvalita v zakončení a klid. Věci, které vám za normálních okolností jdou, vám najednou nevychází,“ hledal příčiny kouč Šustr.
Jak se prosadit jeho svěřencům ukázali rychlíci z Karviné. Pět minut před přestávkou začali pohlednou kombinací přes střed hřiště, kterou uvolnili na levé straně Emmanuela Ayaosiho, ten poslal přízemní balon na kříž vápnem a k tyči ho uklidil Lucky Ezeh.
Do šaten si pak nesli dokonce dvougólové vedení. Krátce nato zakroutil Jan Chytrý rohový kop tvrdě na zadní tyč, gólman Bačkovský se po míči natahoval, ale nedokázal ho vyrazit do bezpečí, tak propadl až na zadní tyč, kam si naběhl Traore a do prázdné branky zvýšil.
Ještě do poločasu mohl definitivní tečku přidat Yahaya Lawali, ale trefil pouze tyč. „Najednou nám odejdou nohy. To je alarmující. Jestli běháte rychle a ve správném prostoru by nemělo souviset s nervozitou,“ kritizoval tristní závěr první půle trenér.
Prohra Baníku je obrovská vzpruha
Ve druhém poločase tak razantně sáhl do sestavy: tři hráče vyměnil hned o přestávce, v 65. minutě už mu nezbývalo ani jedno z pěti střídání. Víc než snížení na 1:2 už ale Dukla nezvládla. „Měl jsem pocit, že hrála těžká jízda proti lehké jízdě. A s tím brněním se běhá daleko hůř,“ glosoval energii obou mužstev Šustr.
Sám zůstává i dál pozitivní, a to i z důvodu další ztráty Baníku, který v zápase hraném ve stejný čas podlehl Bohemians 0:2. „To je obrovská vzpruha. Kdyby náš cíl visel tak vysoko, že už by byl jen v oblasti teorie, tak motivace může okamžitě spadnout,“ hlásil odhodlaně. „Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Teď je na nás, abychom zvedli hlavy a zvládli to,“ doplnil ohledně pokračujícího boje o záchranu.
V posledním kole základní části bude chtít vyzrát na Slovácko, které je v tabulce také přímým konkurentem. K tomu ovšem bude potřeba zlepšit především kvalitu v zakončení. „Upínáme se na to, že chceme zachránit ligu. Bez zlepšených výkonů to ale nepůjde. Já tady říkám veřejně, že se všichni o to rvát budeme. Moc také děkuji našim fanouškům za podporu, tahle hrstka statečných nám může pomoct zvládnout těžkou sezónu,“ uzavřel Šustr optimisticky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu