Předplatné

Šustr: Chybí kvalita a klid, s brněním se běhá hůř. Fotbalový bůh nám dává šanci

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Karviná 1:2. Pražané si nevylepšili kritickou pozici na chvostu • Zdroj: iSport.cz
Zleva Dantaye Gilbert z Dukly a Sahmkou Camara z Karviné
Yahaya Lawali a Samson Tijani v souboji o míč
Na snímku Yahaya Lawali, Dantaye Gilbert a Samson Tijani během utkání Dukly s Karvinou
Filip Prebsl a Kevin-Prince Milla v souboji o míč
Filip Prebsl a Kevin-Prince Milla v souboji o míč, za nimi to sleduje Lukáš Penxa
Marcel Čermák centruje přes karvinského Skybu
7
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Dukla měla velmi dobrou šanci odlepit se po dlouhé době od ligového dna. Proti Karviné si vytvořila řadu šancí, ale po dvou slepených gólech krátce před přestávkou padla 1:2 a zůstává na posledním místě Chance Ligy. „Kdo zažil, co to je hrát o záchranu a pod tímhle tlakem, tak to pochopí,“ vysvětloval zklamaný trenér Pavel Šustr.

Z domácích byl cítit hlad a bojovnost. V tabulce lépe postaveného soupeře v úvodu zatlačili a měli několik šancí ujmout se vedení. Jenže pokaždé selhali.

Aktivní Marcel Čermák zblízka neprostřelil brankáře Vladimíra Neumana, který vzápětí vytáhl i prudkou střelu Zlatana Šehoviče. Do velké příležitosti se opakovaně tlačil i Kevin-Prince Milla, hned dvakrát chtěl skákavý míč poslat za brankáře vysokým obloukem, ale vždy přidal až mnoho síly a přestřelil.

„Chybí nám kvalita v zakončení a klid. Věci, které vám za normálních okolností jdou, vám najednou nevychází,“ hledal příčiny kouč Šustr.

Jak se prosadit jeho svěřencům ukázali rychlíci z Karviné. Pět minut před přestávkou začali pohlednou kombinací přes střed hřiště, kterou uvolnili na levé straně Emmanuela Ayaosiho, ten poslal přízemní balon na kříž vápnem a k tyči ho uklidil Lucky Ezeh.

Do šaten si pak nesli dokonce dvougólové vedení. Krátce nato zakroutil Jan Chytrý rohový kop tvrdě na zadní tyč, gólman Bačkovský se po míči natahoval, ale nedokázal ho vyrazit do bezpečí, tak propadl až na zadní tyč, kam si naběhl Traore a do prázdné branky zvýšil.

Ještě do poločasu mohl definitivní tečku přidat Yahaya Lawali, ale trefil pouze tyč. „Najednou nám odejdou nohy. To je alarmující. Jestli běháte rychle a ve správném prostoru by nemělo souviset s nervozitou,“ kritizoval tristní závěr první půle trenér.

Prohra Baníku je obrovská vzpruha

Ve druhém poločase tak razantně sáhl do sestavy: tři hráče vyměnil hned o přestávce, v 65. minutě už mu nezbývalo ani jedno z pěti střídání. Víc než snížení na 1:2 už ale Dukla nezvládla. „Měl jsem pocit, že hrála těžká jízda proti lehké jízdě. A s tím brněním se běhá daleko hůř,“ glosoval energii obou mužstev Šustr.

Sám zůstává i dál pozitivní, a to i z důvodu další ztráty Baníku, který v zápase hraném ve stejný čas podlehl Bohemians 0:2. „To je obrovská vzpruha. Kdyby náš cíl visel tak vysoko, že už by byl jen v oblasti teorie, tak motivace může okamžitě spadnout,“ hlásil odhodlaně. „Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Teď je na nás, abychom zvedli hlavy a zvládli to,“ doplnil ohledně pokračujícího boje o záchranu.

V posledním kole základní části bude chtít vyzrát na Slovácko, které je v tabulce také přímým konkurentem. K tomu ovšem bude potřeba zlepšit především kvalitu v zakončení. „Upínáme se na to, že chceme zachránit ligu. Bez zlepšených výkonů to ale nepůjde. Já tady říkám veřejně, že se všichni o to rvát budeme. Moc také děkuji našim fanouškům za podporu, tahle hrstka statečných nám může pomoct zvládnout těžkou sezónu,“ uzavřel Šustr optimisticky.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň28148649:3350
5Liberec291110841:2943
6Hr. Králové28127940:3343
7Olomouc281171031:3140
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko28581524:4123
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Začít diskuzi

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů