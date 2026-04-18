Smetana o krizi i rozpravě s fanoušky: Dobře, že jsme si to vyříkali. Proč je mužstvo křehké?
Cestu z obrovské krize Baníku zatím nenašel ani Ondřej Smetana. Ostravský celek pod jeho vedením v Chance Lize pětkrát prohrál, jednou remizoval a jedinkrát vyhrál. Další nezdar přidal v duelu 30. kola s Bohemians (0:2), což bylo pro fanoušky už skutečně silné kafe. Ačkoliv většina z nich odešla ještě před závěrečným hvizdem, jiní si s hráči nepříjemnou situaci několik minut po zápase vyříkávali. Stál u toho i třiačtyřicetiletý kouč.
Trenére, svazuje vaše svěřence, když slyší pískot a pokřiky „Rubejte za Baník“ nebo „My chceme Baník“?
„O tom jsme se s fanoušky bavili. Myslím si, že pro hráče to před začátkem rozhodně nebylo příjemné. Tohle od nás slyšeli i fanoušci, to je realita. Pravdou je, že nás podporují a i teď nám řekli, že nás podporovat budou. Mají na to právo, i když jsme jim řekli, že to nebylo něco, co nás mělo v úvodních minutách nakopnout. Není to výmluva, tak to je. Je fajn a dobře, že jsme si to potom vyříkali.“
Nechybí vám na hřišti od hráčů větší emoce?
„Rozhodně, ale na to jsem už odpovídal. Není to problém v řádech týdnů, je to dlouhodobější. Já, kolegové z realizáku i fanoušci na tribuně vidí, že tam emoce potřebujeme přinést. Na to bych tady ale mohl odpovídat do večera, teď je náš cíl, abychom se z toho co nejrychleji dostali. Potřebujeme výsledek a potřebujeme dát i první gól. Každopádně máte pravdu, že emoce by tam měly být větší. Víme, že musíme být ostřejší, hnusnější a drzejší.“
Co budete v takové situaci dělat? Je už opravdu kritická.
„Bohužel s ubývajícími zápasy a s výsledky, které nepřichází, se nám i fanouškům odměna nedostává. Je to frustrující, ale musíme se tomu postavit. Mysleli jsme si a doufali jsme, že to dneska zlomíme. Nezbývá nic jiného než konzistentně pracovat. Fanouškům i hráčům v kabině jsme řekli, že teď musíme ukázat mentalitu a charakter. Je to jediná cesta.“
Souhlasíte s tím, že mužstvo je příliš křehké? Lídři to nevezmou na sebe, bojí se hrát.
„Typologie týmu je taková a my si s tím musíme poradit. Teď už to nezměníme, potřebujeme hrát tak, abychom to zvládli a nekoukat na typologii a křehkost. Musíme ukázat reakci, zvednout hlavu a pokračovat.“
Ale to se tady říká už od podzimu, mluvili o tom vaši předchůdci.
„Tým je herní, my chceme, ale bohužel nejsme schopni dát první gól a tím soupeře ještě víc otevřít. Potřebujeme být v osobních soubojích tvrdší a důraznější, což se nám teď určitě nedaří.“
Proč nehrál v základní sestavě Vlasij Siňavskij? Při utkání v Jablonci vypadal slušně.
„Chtěli jsme vrátit Dana Holzera, který je zvyklý na principy, automatismy a zároveň měl větší herní praxi. Věděli jsme, že budeme chtít zvyšovat tempo, potřebovali jsme mít i dobrá střídání. Tohle ale o výsledku určitě nerozhodlo. Je dobře, že je Vlasij zpátky a máme i další varianty. Víc variant a víc zkušeností.“
Dále překvapilo, že od začátku nastoupil Artúr Musák. Proč?
„V Jablonci se nám bohužel zranil Michal Kohút, u kterého to vypadá na obnovení původního zranění. Artúr sice dlouho nehrál, ale my jsme tam chtěli dostat něco nového. I Šanyho (Filipa Šancla) jako čerstvého hráče, chtěli jsme být přímočařejší. Artúr hrál poločas dobře, ale do druhého jsme se tam rozhodli donést jinou typologii.“
Jak pojmete úterní pohárové semifinále v Karviné? Priorita je záchrana ligy, ale na druhou stranu jste jeden zápas od finále MOL Cupu.
„Je to přesně tak, jak říkáte. Priorita je liga, ale pořád máme v kádru přes dvacet hráčů a jsme zápas od velkého utkání. Už to semifinále je pro nás strašně důležité, na psychiku a na všechno. Jsme profesionálové, kteří musí zvládat hrát i co tři nebo čtyři dny. Takhle k tomu přistupujeme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu