Předplatné

Smetana o krizi i rozpravě s fanoušky: Dobře, že jsme si to vyříkali. Proč je mužstvo křehké?

Video placeholder
Zleva Abdullahi Bewene z Ostravy, Aleš Čermák z Bohemians a Jiří Boula z Ostravy
Zleva Jakub Pira z Ostravy a Matěj Kadlec z Bohemians
Zleva Daniel Holzer z Ostravy, Pablo Ortiz z Ostravy a Peter Kareem z Bohemians
Zleva Ondřej Kričfaluši z Ostravy, Matěj Chaluš z Ostravy a brankář Martin Jedlička z Ostravy
Hráči Bohemians se radují z gólu
Zleva Lukáš Hůlka z Bohemians a Václav Jurečka z Ostravy
11
Fotogalerie
Daniel Fekets
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (7)

Cestu z obrovské krize Baníku zatím nenašel ani Ondřej Smetana. Ostravský celek pod jeho vedením v Chance Lize pětkrát prohrál, jednou remizoval a jedinkrát vyhrál. Další nezdar přidal v duelu 30. kola s Bohemians (0:2), což bylo pro fanoušky už skutečně silné kafe. Ačkoliv většina z nich odešla ještě před závěrečným hvizdem, jiní si s hráči nepříjemnou situaci několik minut po zápase vyříkávali. Stál u toho i třiačtyřicetiletý kouč.

Trenére, svazuje vaše svěřence, když slyší pískot a pokřiky „Rubejte za Baník“ nebo „My chceme Baník“?
„O tom jsme se s fanoušky bavili. Myslím si, že pro hráče to před začátkem rozhodně nebylo příjemné. Tohle od nás slyšeli i fanoušci, to je realita. Pravdou je, že nás podporují a i teď nám řekli, že nás podporovat budou. Mají na to právo, i když jsme jim řekli, že to nebylo něco, co nás mělo v úvodních minutách nakopnout. Není to výmluva, tak to je. Je fajn a dobře, že jsme si to potom vyříkali.“

Nechybí vám na hřišti od hráčů větší emoce?
„Rozhodně, ale na to jsem už odpovídal. Není to problém v řádech týdnů, je to dlouhodobější. Já, kolegové z realizáku i fanoušci na tribuně vidí, že tam emoce potřebujeme přinést. Na to bych tady ale mohl odpovídat do večera, teď je náš cíl, abychom se z toho co nejrychleji dostali. Potřebujeme výsledek a potřebujeme dát i první gól. Každopádně máte pravdu, že emoce by tam měly být větší. Víme, že musíme být ostřejší, hnusnější a drzejší.“

Co budete v takové situaci dělat? Je už opravdu kritická.
 „Bohužel s ubývajícími zápasy a s výsledky, které nepřichází, se nám i fanouškům odměna nedostává. Je to frustrující, ale musíme se tomu postavit. Mysleli jsme si a doufali jsme, že to dneska zlomíme. Nezbývá nic jiného než konzistentně pracovat. Fanouškům i hráčům v kabině jsme řekli, že teď musíme ukázat mentalitu a charakter. Je to jediná cesta.“

Video placeholder

Souhlasíte s tím, že mužstvo je příliš křehké? Lídři to nevezmou na sebe, bojí se hrát.
„Typologie týmu je taková a my si s tím musíme poradit. Teď už to nezměníme, potřebujeme hrát tak, abychom to zvládli a nekoukat na typologii a křehkost. Musíme ukázat reakci, zvednout hlavu a pokračovat.“

Ale to se tady říká už od podzimu, mluvili o tom vaši předchůdci.
„Tým je herní, my chceme, ale bohužel nejsme schopni dát první gól a tím soupeře ještě víc otevřít. Potřebujeme být v osobních soubojích tvrdší a důraznější, což se nám teď určitě nedaří.“

Proč nehrál v základní sestavě Vlasij Siňavskij? Při utkání v Jablonci vypadal slušně.
„Chtěli jsme vrátit Dana Holzera, který je zvyklý na principy, automatismy a zároveň měl větší herní praxi. Věděli jsme, že budeme chtít zvyšovat tempo, potřebovali jsme mít i dobrá střídání. Tohle ale o výsledku určitě nerozhodlo. Je dobře, že je Vlasij zpátky a máme i další varianty. Víc variant a víc zkušeností.“

Dále překvapilo, že od začátku nastoupil Artúr Musák. Proč?
„V Jablonci se nám bohužel zranil Michal Kohút, u kterého to vypadá na obnovení původního zranění. Artúr sice dlouho nehrál, ale my jsme tam chtěli dostat něco nového. I Šanyho (Filipa Šancla) jako čerstvého hráče, chtěli jsme být přímočařejší. Artúr hrál poločas dobře, ale do druhého jsme se tam rozhodli donést jinou typologii.“

Jak pojmete úterní pohárové semifinále v Karviné? Priorita je záchrana ligy, ale na druhou stranu jste jeden zápas od finále MOL Cupu.
„Je to přesně tak, jak říkáte. Priorita je liga, ale pořád máme v kádru přes dvacet hráčů a jsme zápas od velkého utkání. Už to semifinále je pro nás strašně důležité, na psychiku a na všechno. Jsme profesionálové, kteří musí zvládat hrát i co tři nebo čtyři dny. Takhle k tomu přistupujeme.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň28148649:3350
5Liberec291110841:2943
6Hr. Králové28127940:3343
7Olomouc281171031:3140
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko28581524:4123
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů