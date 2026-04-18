Kuchta: Ve Spartě stopu ještě zanechám. Reagoval na zájem z Polska i dlouhou pauzu
Přiběhla za ním na hřiště malá dcerka, vzal ji do náruče a došel až pod letenský kotel. Jan Kuchta, útočník Sparty, byl hlavním aktérem pozápasové děkovačky. Poprvé od konce listopadu nastoupil v ligovém zápase v základní sestavě a k vítězství nad Jabloncem (3:1) pomohl dvěma góly. „Čekal jsem na šanci, a myslím, že trpělivě,“ líčil 29letý hráč. O střídání v osmdesáté minutě ale s trenérem Brianem Priskem diskutoval.
Zastavil jste se u něj na docela dlouhou dobu. Co jste si řekli?
„Byla to menší sympatická vsuvka. Ví, že má občas špíčky, že mě mohl nechat ještě na hřišti. Šulo (Lukáš Haraslín) si občas pobrečel, že střídal, dneska ho trenér nechal ve hře. Já mohl dát hattrick na Letné, to se mi dlouho nepovedlo, ale zápasů je ještě dost. Chápu, že každý, kdo potřeboval, dostal příležitost.“
Stihl jste dát dva góly. Vyšlo vám utkání ideálně?
„Myslím, že ano. Čekal jsem na šanci dlouho a jsem rád, že jsem mančaftu pomohl. Byl to od nás dneska dobrý výkon.“
Hrál jste v základní sestavě ligového zápasu poprvé od konce listopadu. Čím to bylo?
„To je otázka na trenéra. Vypadl jsem ale ze sestavy po zářijovém srazu. Neměli jsme optimální výsledky a kluci chytli šanci za pačesy. Čekal jsem a myslím, že trpělivě. Dneska, a vlastně už se Slováckem (dal dva góly), se mi to vyplatilo. Byl jsem ve správných prostorech. Jde jen o to, abych dostal šanci. A jsem za ni rád. Musím dodržovat disciplínu a taktiku, dělat servis pro ostatní a je potřeba, abych dostával balony do vápna a dával góly. Od toho tam jsem, já ty gólu dávat budu, pokud se tohle všechno skloubí.“
Bylo to pro vás ale dlouhé čekání?
„Když jsme měli přípravu před zápasem, Šulo na mě ukazoval, kdy jsme spolu hráli naposledy. Bylo to asi proti Teplicím, což je dlouho. Nějaké zápasy jsme spolu odkopali, vyhovíme si, víme, co máme hrát. Jenom to musíme přetavit do zápasového rytmu. Jsem ale zkušený hráč, abych se na zápas připravil, jak nejlíp umím. A dneska to bylo vidět.“
Haraslín vás po druhém gólu zatahal za vlasy. Proč?
„Říkal mi, že je super, že jsem dal góly a že budeme mít dva dny volna. Věděl jsem od Šula, že mám chodit na přední tyč. Jednou to skončilo nad brankou. I Šulo hru zjednodušil, neutápěl se v kličkách, hráli jsme přímočaře dopředu a pro Jablonec to bylo složité.“
Těší vás, že kotel Sparty skandoval při střídání vaše jméno?
„Slyšel jsem to dneska asi čtyřikrát. Během gólů, po zápase a během střídání. Dlouho jsem to už neslyšel, ale je to příjemné, když vás vyvolává asi osmnáct tisíc diváků. Nějakou stopu jsem tady zanechal, a ten příběh budu psát ještě dlouho.“
Přitom se spekuluje o zájmu z Legie Varšava.
„O budoucnosti se nebavím. Máme před sebou dost zápasů a doufám, že je přede mnou ještě dost šancí, abych pomohl mančaftu góly a pracovitostí. Spekulace se sice začínají objevovat, ale nemám k nim co říct.“
Momentálně jste odříznutí na druhém místě, je pro vás osobně téma ještě boj o titul?
„Víme, jaká je situace. Titul je samozřejmě daleko, ztížili jsme si to sami předchozími zápasy, které jsme neodehráli dobře, nepovedli se nám výsledkově. Nic nevzdáváme, ale víme, jaká je ztráta. Bude složité ji dohnat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu