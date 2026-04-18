Priske vysvětlil zlepšené výkony: Nejen systém. Jak dlouho bude bez Vindahla a Vojty?
Zase se Brianu Priskemu a Spartě dýchá o něco líp. Od hrozného domácího výplachu 0:4 od Alkmaaru ustálil nový systém se třemi záložníky a hráči se mu odměňují výsledky. Po zápasech s Karvinou a Teplicemi zvládli i těžkou písemku se třetím Jabloncem (3:1). Po utkání byl Dán nadšený gólů po kombinačních akcích i z dvougólového Jana Kuchty. Toho může do základu přiblížit i zranění Matyáše Vojty.
Kromě výsledku vás jistě potěšil i výkon, že?
„Rozhodně, byl to od nás velmi dobrý zápas. Těžký. Musím dát velký respekt Jablonci, mají skvělou sezonu, výborné individuality i skvělého trenéra. Posbírali spoustu bodů, ale my jsme hru od začátku do konce kontrolovali.“
Čím je to, že se herní projev se zlepšil? Hráči si zvykají na nový systém?
„Jsou za tím jiné důvody. Máme čas trénovat, máme mezi každým zápasem týden. Můžeme hrát s podobnou jedenáctkou, takže se vztahy na hřišti zlepšují. Individuálně se dnes dotknul každý velmi dobré úrovně. Ano, systém tomu pomáhá, ale v konečném součtu potřebujete, aby hráči odevzdali dobré individuální výkony.“
Připomněl vám dvougólový Jan Kuchta, že může být pro Spartu důležitý? Při střídání jste si vyměnili pár slov...
(směje se) „Určitě chtěl hattrick, tak to zkrátka je. Odehrál výborný zápas. Pokud chce hrát, musí doručovat ty nejlepší výkony a makat na tréninku. Když přinese intenzitu, jako ukázal proti Jablonci, takhle presovat, držet balon pod tlakem, střílet na bránu... Kdo by pak nechtěl nasazovat takového útočníka? Navíc s jeho gólovou historií. Je to na něm, což platí i o ostatních hráčích. Oni vlastně rozhodují o svém vytížení. Teď máme takový „pozitivní“ problém – hned několik hráčů hraje velmi dobře, budu mít těžké vybírat.“
Udělal vám radost první gól? Pomohli jste si hezkou akcí od defenzivních hráčů, kdy si Sörensen narazil se Zeleným a otevřeli jste tak soupeře...
„Upřímně jsem velmi spokojený se všemi góly, všechny tři byly po pěkných akcích. Když se podíváte především na první dvě branky, byla tam trpělivá kombinace a rychlá přímočarost ve správný moment. Třetí gól byl zase po hezkém přechodu do útoku. Z toho jsem opravdu šťastný. Snad to bude další signál pro to, abychom dál makali a zlepšovali se.“
Jak to vypadá s Peterem Vindahlem, který musel na operaci? Můžete specifikovat, kdy se vrátí?
„Nemyslím si, že zvládnu být úplně specifický. Určitě je to do konce sezony a nepředpokládám, že stihne předsezonní přípravu. Možná zmešká i první zápas sezony.“
Je to už podruhé, kdy byla u hráče zvolena konzervativní léčba, ale následně musel stejně na operaci, což absenci protáhlo. Je to něco, co budete řešit? (prvním případem byl Magnus Kofod Andersen, pozn. red.)
„Ne, jsou to dva úplně jiné případy. Chápu, jak to myslíte, ale nejde to srovnávat.“
Matyáš Vojta chyběl také kvůli zranění?
„Na tréninku se mu v souboji otočil kotník. Je to menší zranění, předpokládám, že bude mimo maximálně tak na dva týdny.“
Po dlouhé době nastoupil v základní sestavě Santiago Eneme. Co na něj říkáte?
„Je skvělé ho mít zpět. Je to jiný profil, než ostatní záložníci. Jeho rehabilitace byla dlouhá, skoro čtyřměsíční. Určitě jste sami viděli, že mu ještě bude trvat zapadnout do systému a zvyknout si na svou roli. Ve druhé půli byl lepší, kdy jsme začali v trojici v záloze více rotovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu