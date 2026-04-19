Sparta proti Jablonci: Kuchta za Vojtu a (nej)lepší výkon. Zářil i introvert. Co Vindahl?

SESTŘIH: Sparta - Jablonec 3:1. Body zůstaly na Letné, dvakrát se prosadil Kuchta • Zdroj: iSport.cz
Sparta porazila Jablonec 3:1
Pavel Šťastný, Bartoloměj Černík
Inkasovaný gól z kopačky Sebastiana Nebyly způsobil jen miniaturní komplikaci. Sparta si v souboji druhého s třetím dost sebevědomě dokráčela k vítězství 3:1 nad Jabloncem a chytá dobrý ligový rytmus – od prohraného derby vyhrála na domácí scéně čtyřikrát v řadě. Kouč Brian Priske si pochvaloval hezké kombinační akce, jeho protějšek Luboš Kozel zase přiznal, že při výběru sestavy myslel i na úterní pohár. Co všechno ještě zápas nabídl?

(Nej)lepší výkon i 14 přihrávek

Pomohli si směrem do nadstavby. Sparťané si vytvořili na třetí Jablonec náskok už dvanácti bodů, za Slavií, která mí sice zápas k dobru, zůstávají viset o pět. „Nic nevzdáváme, ale víme, jaká je ztráta. Bude složité ji dohnat,“ utrousil útočník Jan Kuchta. Přesto Letenští předvedli proti Severočechům herně možná nejlepší výkon za poslední týdny. „Rozhodně to byl od nás dobrý zápas,“ souhlasil trenér Brian Priske.

Domácím fungovala kombinace, dobře zahráli ve středu zálohy Hugo Sochůrek a Kaan Kairinen, jenž zapsal vydařenou asistenci před gólem Lukáše Haraslína. Vyšla i sázka na Kuchtu, jenž dal dva góly. „Za lepšími výkony je víc důvodů,“ začal Priske. „Máme čas trénovat, můžeme hrát s podobnou jedenáctkou, takže se vztahy zlepšují. Na dobré úrovni byly i individuální výkony. A ano, pomáhá nám trochu i nový systém (4-3-3),“ pokračoval.

Třeba před prvním Kuchtovým gólem zaznamenali sparťané hned čtrnáct přihrávek. Zásadní práci odvedl stoper Asger Sörensen, který si narazil balon s dalším z obránců Jaroslavem Zeleným.

Kuchta za Vojtu

Trenér Priske reagoval na nečekanou absenci. Matyáš Vojta, jenž si zabral v posledních týdnech místo v základní sestavě, se zranil na tréninku. „V týdnu si zvrtnul kotník, bude mimo na jeden až dva zápasy,“ poznamenal dánský kouč. Proto dostal prostor Jan Kuchta, jenž za necelých osmdesát minut vstřelil dva góly. „Čekal jsme na šanci dlouho, jsem rád, že jsem týmu pomohl góly,“ řekl Kuchta.

Momentálně se vyšplhal už na deset ligových branek a je spolu s Lukášem Haraslínem nejlepším střelcem letenského mužstva. „Hrál velmi dobře,“ odvětil Priske po zápase s Jabloncem. „On je ten, kdo rozhoduje, jestli bude hrát. Musí doručit nejlepší výkony jak na tréninku, tak v zápasech. Jestli bude pracovat v takové intenzitě, bude presovat, udrží balony, rozdá je a přidá kvalitu v zakončení, kdo by ho nepostavil,“ líčil Priske. Kuchta byl hráčem zápasu.

Vindahl: nečekaná operace

Pauza Petera Vindahla se nečekaně natáhne o další měsíce. Gólman Sparty totiž podstoupil operaci v oblasti chodidla, které léčí už od poloviny února. „Původně konzervativní léčba nezabrala podle očekávání, a proto se nyní přikročilo k chirurgickému řešení,“ vysvětlili Letenští na klubovém webu před startem utkání proti Jablonci. Vindahl je mimo hru od domácího zápasu s Hradcem Králové (2:0), kdy při zákroku špatně došlápl na konstrukci brány a po dvaceti minutách odstoupil ze hry.

Je otázka, zda Vindahl vůbec stihne začátek letní přípravy. „Po operaci bude následovat několikaměsíční rekonvalescence,“ doplnili sparťané v prohlášení. Vedení klubu podle zákulisních informací se zajímá o hradeckého gólmana Adama Zadražila. Ve hře je podle zdrojů deníku Sport a webu iSport také Slavia.

Jablonec s pohárem v hlavě

Skoro přesně před rokem na Letné hráči Jablonce řádili, zvítězili 3:1, nyní stejným rozdílem padli. Na hřišti chyběl oheň, Severočeši vystřelili na bránu jen jednou a působili, jako kdyby hlavami byli už úterním semifinále s Mladou Boleslaví. Kouč Luboš Kozel dokonce prorotoval – posadil Martina Cedidlu, Filipa Zorvana, Jana Hanuše i muže zápasu s Baníkem – Ebrimu Singhteha. Další stálice Filip Novák či Jan Chramosta zůstaly celé utkání na lavičce.

„Máme pohár samozřejmě v hlavě, pak je i derby s Libercem. Chtěli jsme udělat nějaké změny, aby se hráči protočili, ale nechtěli jsme poskládat něco jako slabší sestavu. Singhateh? Minulý zápas se rozjížděl až ve druhém poločase. Navíc se nám vrátil Alegue po pěti zápasech a měli jsme to tak připravené,“ komentoval Kozel. V úterý bude chtít vidět jiný Jablonec. „Doufáme, že uděláme v poháru velký úspěch,“ vyhlíží záložník Richard Sedláček.

Introvert zářil, ale je za Hanušem...

Když z brány vypadl veterán Jan Hanuš, nabral brankář Klemen Mihelak famózní formu. Ale sedmatřicetiletá jednička se uzdravila akorát do období, kdy začali Severočeši prohrávat, proto Slovinec zase usedl na lavičku. Na Letné dostal Hanuš odpočinek, potřebuje po utkáních déle rehabilitovat. Mihelak tak opět mohl ukázal, že v něm má Jablonec klenot.

Ano, třikrát inkasoval, ale připsal si několik dalších elitních zásahů. Bez nich by si Haraslín připsal hattrick. Navíc přidal i nadstavbu – nádherným dlouhým míčem na Alegueho si připsal „druhou“ asistenci.

No a co teď? Luboš Kozel má příjemné dilema. Proti Mihelakovi ale nehrají brankářské schopnosti – jde o komunikaci. „Vidíme rozdíl v organizaci hry, Klema je introvert a tolik nemluví,“ popsal trenér Kozel. „Honza je víc slyšet, víc po nás jde,“ potvrdil Richard Sedláček. Dá se tak očekávat, že doma proti Mladé Boleslavi nastoupí opět jablonecká ikona.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň28148649:3350
5Liberec291110841:2943
6Hr. Králové28127940:3343
7Olomouc281171031:3140
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko28581524:4123
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

