Sparta proti Jablonci: Kuchta za Vojtu a (nej)lepší výkon. Zářil i introvert. Co Vindahl?
Inkasovaný gól z kopačky Sebastiana Nebyly způsobil jen miniaturní komplikaci. Sparta si v souboji druhého s třetím dost sebevědomě dokráčela k vítězství 3:1 nad Jabloncem a chytá dobrý ligový rytmus – od prohraného derby vyhrála na domácí scéně čtyřikrát v řadě. Kouč Brian Priske si pochvaloval hezké kombinační akce, jeho protějšek Luboš Kozel zase přiznal, že při výběru sestavy myslel i na úterní pohár. Co všechno ještě zápas nabídl?
(Nej)lepší výkon i 14 přihrávek
Domácím fungovala kombinace, dobře zahráli ve středu zálohy Hugo Sochůrek a Kaan Kairinen, jenž zapsal vydařenou asistenci před gólem Lukáše Haraslína. Vyšla i sázka na Kuchtu, jenž dal dva góly. „Za lepšími výkony je víc důvodů,“ začal Priske. „Máme čas trénovat, můžeme hrát s podobnou jedenáctkou, takže se vztahy zlepšují. Na dobré úrovni byly i individuální výkony. A ano, pomáhá nám trochu i nový systém (4-3-3),“ pokračoval.
Třeba před prvním Kuchtovým gólem zaznamenali sparťané hned čtrnáct přihrávek. Zásadní práci odvedl stoper Asger Sörensen, který si narazil balon s dalším z obránců Jaroslavem Zeleným.
Kuchta za Vojtu
Momentálně se vyšplhal už na deset ligových branek a je spolu s Lukášem Haraslínem nejlepším střelcem letenského mužstva. „Hrál velmi dobře,“ odvětil Priske po zápase s Jabloncem. „On je ten, kdo rozhoduje, jestli bude hrát. Musí doručit nejlepší výkony jak na tréninku, tak v zápasech. Jestli bude pracovat v takové intenzitě, bude presovat, udrží balony, rozdá je a přidá kvalitu v zakončení, kdo by ho nepostavil,“ líčil Priske. Kuchta byl hráčem zápasu.
Vindahl: nečekaná operace
Je otázka, zda Vindahl vůbec stihne začátek letní přípravy. „Po operaci bude následovat několikaměsíční rekonvalescence,“ doplnili sparťané v prohlášení. Vedení klubu podle zákulisních informací se zajímá o hradeckého gólmana Adama Zadražila. Ve hře je podle zdrojů deníku Sport a webu iSport také Slavia.
Jablonec s pohárem v hlavě
„Máme pohár samozřejmě v hlavě, pak je i derby s Libercem. Chtěli jsme udělat nějaké změny, aby se hráči protočili, ale nechtěli jsme poskládat něco jako slabší sestavu. Singhateh? Minulý zápas se rozjížděl až ve druhém poločase. Navíc se nám vrátil Alegue po pěti zápasech a měli jsme to tak připravené,“ komentoval Kozel. V úterý bude chtít vidět jiný Jablonec. „Doufáme, že uděláme v poháru velký úspěch,“ vyhlíží záložník Richard Sedláček.
Introvert zářil, ale je za Hanušem...
Ano, třikrát inkasoval, ale připsal si několik dalších elitních zásahů. Bez nich by si Haraslín připsal hattrick. Navíc přidal i nadstavbu – nádherným dlouhým míčem na Alegueho si připsal „druhou“ asistenci.
No a co teď? Luboš Kozel má příjemné dilema. Proti Mihelakovi ale nehrají brankářské schopnosti – jde o komunikaci. „Vidíme rozdíl v organizaci hry, Klema je introvert a tolik nemluví,“ popsal trenér Kozel. „Honza je víc slyšet, víc po nás jde,“ potvrdil Richard Sedláček. Dá se tak očekávat, že doma proti Mladé Boleslavi nastoupí opět jablonecká ikona.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu