Veselý přečetl Baník, jaký měl taktický záměr? Chaluš o fanoušcích: Nemůžu říct ani slovo
V Ostravě značně přituhuje, každý týden víc a víc. Baník balancuje na titěrném laně nad hlubokou propastí, možný pád do druhé nejvyšší soutěže proto nabírá stále reálnější obrysy. Nastávají zápasy pravdy. Takové, v nichž už zaváhat nesmíte. Jeden z klíčových však Slezané ve 30. kole nezvládli, Bohemians doma podlehli 0:2. „Nebylo to dokonalé, ale dokonalé bylo nasazení. A to jsme chtěli,“ těšilo kouče hostů Jaroslava Veselého, jenž soupeře dokonale přečetl.
Nejčastější pokřiky fanoušků FCB v sobotním špílu s Bohemians? „Rubejte za Baník“ a „Bojujte za Baník“. Výmluvné i výstižné. Hráčům v modrých dresech chyběly emoce, odhodlanost i zaujetí. Zkrátka veškeré atributy, které ve fotbale potřebujete.
Příznivci Slezanů dali svou nevoli pánům na hřišti najevo. Před výkopem, během utkání i několik minut po něm. Většina z nich odešla domů ještě před hvizdem. Formou protestu a na popud kotelníků.
Pár stovek lidí však v ochozech přece jen zůstalo, aby si několik minut po zápase s hráči, vedením i realizačním týmem popovídalo. „Nevím, jak to vnímají všichni, ale za sebe můžu říct, že fanoušci mají právo řvát, co chtějí a co uznají za vhodné. Nemůžu říct ani slovo, protože od chvíle, co jsem v Baníku, jsou skvělí,“ líčil Matěj Chaluš.
„Možná mě i překvapilo, že ‚bojujte za Baník‘ řvali ještě před zápasem, ale věřím, že nás tím chtěli nahecovat. Ale těžko říct, jak to vnímají ostatní. Přece jen tým je mladý a možná v některých chvílích i křehký. Ale určitě bych se nevymlouval na to, že by nás tohle mělo ovlivnit. Podpora byla skvělá,“ navázal ostravský stoper.
Veselý: Bylo vidět, že si Baník moc nevěří
Napjatou atmosféru na vítkovickém stadionu vnímal i kouč Bohemians Jaroslav Veselý. „Chtěli jsme využít toho, v jakém je Baník rozpoložení a pracovat i s tím, že diváci tady můžou být naše zbraň. Tušili jsme, že při nějaké konstelaci můžeme otočit tribuny proti domácím,“ popsal někdejší reprezentační asistent.
„Bylo vidět, že Baník je dole a hráči si moc nevěří. Naše jsme nabádali, aby pokračovali v aktivitě a nenechali si dát nějaký hloupý gól,“ pokývl Veselý, jehož tým bral díky brankám Milana Ristovskiho a Jana Matouška druhé vítězství v řadě.
Co by za to dal Baník, který padl už počtvrté za sebou. „Nikomu to nepřeju. Je vidět, že nejsou v pohodě. Před čtyřmi nebo pěti lety, kdy jsem přicházel do Bohemky, jsme to taky zažili. Každému bych přál, aby se mu ve fotbale dařilo, ale je to v takových vlnách. I tak ale věřím, že to Baník zvládne, že na to má kvalitu i fanoušky a situaci ustojí,“ hlásil Veselý.
Na těžkou šichtu v Ostravě svůj mančaft dokonale připravil, trenérského protějška Ondřeje Smetanu zkrátka ve všech směrech předčil. Ten se ho snažil zaskočit nasazením Artúra Musáka místo zraněného Michala Kohúta nebo začleněním Pabla Ortize do stoperské trojice. Překvapil i vynecháním Vlasije Siňavského, který před týdnem v Jablonci zaujal. Jako jeden z mála.
„Tušili jsme, že změny přijdou, ale Musáka jsme netrefili. Upřímně jsme čekali Siňu a taky jsme nečekali Ortize. Myslím si, že jsme byli nachystaní na většinu alternativ kromě jednotlivých hráčů, ale systémově jsme asi věděli, co budeme proti čemu hrát,“ zdůraznil Veselý.
Jak už bývá u klokanů zvykem, své rozestavení neustále měnili. Když začínali akci, levý wingbek Milan Havel se vysunul výš, zatímco na jeho místo si odskočil stoper Matěj Kadlec. Jakmile útočil Baník, krajní hráči zelenobílých se pohybovali níž a stopeři bránili ve třech.
„Rozestavení je přeceňované, takhle hrajeme celou sezonu. Začnete v nějakém rozestavení, ve trojce nebo čtyřce, ale většina týmů na světě i v české lize už hybriduje. Máte nějaké výchozí postavení do presinku i zakládání. Do zakládání jsme měli dvě tři varianty, abychom věděli, jak to překombinovat, kdyby hrál Baník tak a tak,“ odkryl kouč Pražanů.
Využít chtěl i toho, že obránci Baníku mají problémy s rychlostí. Bohemians tak o to víc spoléhali na „fofrníky“ Matouška a Drchalem. „Byl to hlavní taktický záměr,“ usmál se Veselý.
„Hráli jsme bez devítky, protože jsme věděli, že středový stoper nebude mít na koho vystupovat. Chtěli jsme je dostat pod tlak, abychom tam měli opravdu přímočarost a rychlost, což víme, že stoperské trojici Baníku úplně nevoní,“ doplnil osmačtyřicetiletý stratég.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu