Předplatné

Veselý přečetl Baník, jaký měl taktický záměr? Chaluš o fanoušcích: Nemůžu říct ani slovo

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Bez lídrů: nejhorší Baník v sezoně, kotel se ptal Brabce. Jak Veselý překoučoval Smetanu?
Trenér Baníku Ondřej Smetana
Zleva Abdullahi Bewene z Ostravy, Aleš Čermák z Bohemians a Jiří Boula z Ostravy
Zleva Jakub Pira z Ostravy a Matěj Kadlec z Bohemians
Zleva Daniel Holzer z Ostravy, Pablo Ortiz z Ostravy a Peter Kareem z Bohemians
Zleva Ondřej Kričfaluši z Ostravy, Matěj Chaluš z Ostravy a brankář Martin Jedlička z Ostravy
Hráči Bohemians se radují z gólu
12
Fotogalerie
Daniel Fekets
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

V Ostravě značně přituhuje, každý týden víc a víc. Baník balancuje na titěrném laně nad hlubokou propastí, možný pád do druhé nejvyšší soutěže proto nabírá stále reálnější obrysy. Nastávají zápasy pravdy. Takové, v nichž už zaváhat nesmíte. Jeden z klíčových však Slezané ve 30. kole nezvládli, Bohemians doma podlehli 0:2. „Nebylo to dokonalé, ale dokonalé bylo nasazení. A to jsme chtěli,“ těšilo kouče hostů Jaroslava Veselého, jenž soupeře dokonale přečetl.

Nejčastější pokřiky fanoušků FCB v sobotním špílu s Bohemians? „Rubejte za Baník“ a „Bojujte za Baník“. Výmluvné i výstižné. Hráčům v modrých dresech chyběly emoce, odhodlanost i zaujetí. Zkrátka veškeré atributy, které ve fotbale potřebujete.

Příznivci Slezanů dali svou nevoli pánům na hřišti najevo. Před výkopem, během utkání i několik minut po něm. Většina z nich odešla domů ještě před hvizdem. Formou protestu a na popud kotelníků.

Pár stovek lidí však v ochozech přece jen zůstalo, aby si několik minut po zápase s hráči, vedením i realizačním týmem popovídalo. „Nevím, jak to vnímají všichni, ale za sebe můžu říct, že fanoušci mají právo řvát, co chtějí a co uznají za vhodné. Nemůžu říct ani slovo, protože od chvíle, co jsem v Baníku, jsou skvělí,“ líčil Matěj Chaluš.

„Možná mě i překvapilo, že ‚bojujte za Baník‘ řvali ještě před zápasem, ale věřím, že nás tím chtěli nahecovat. Ale těžko říct, jak to vnímají ostatní. Přece jen tým je mladý a možná v některých chvílích i křehký. Ale určitě bych se nevymlouval na to, že by nás tohle mělo ovlivnit. Podpora byla skvělá,“ navázal ostravský stoper.

Veselý: Bylo vidět, že si Baník moc nevěří

Napjatou atmosféru na vítkovickém stadionu vnímal i kouč Bohemians Jaroslav Veselý. „Chtěli jsme využít toho, v jakém je Baník rozpoložení a pracovat i s tím, že diváci tady můžou být naše zbraň. Tušili jsme, že při nějaké konstelaci můžeme otočit tribuny proti domácím,“ popsal někdejší reprezentační asistent.

„Bylo vidět, že Baník je dole a hráči si moc nevěří. Naše jsme nabádali, aby pokračovali v aktivitě a nenechali si dát nějaký hloupý gól,“ pokývl Veselý, jehož tým bral díky brankám Milana Ristovskiho a Jana Matouška druhé vítězství v řadě.

Co by za to dal Baník, který padl už počtvrté za sebou. „Nikomu to nepřeju. Je vidět, že nejsou v pohodě. Před čtyřmi nebo pěti lety, kdy jsem přicházel do Bohemky, jsme to taky zažili. Každému bych přál, aby se mu ve fotbale dařilo, ale je to v takových vlnách. I tak ale věřím, že to Baník zvládne, že na to má kvalitu i fanoušky a situaci ustojí,“ hlásil Veselý.

Na těžkou šichtu v Ostravě svůj mančaft dokonale připravil, trenérského protějška Ondřeje Smetanu zkrátka ve všech směrech předčil. Ten se ho snažil zaskočit nasazením Artúra Musáka místo zraněného Michala Kohúta nebo začleněním Pabla Ortize do stoperské trojice. Překvapil i vynecháním Vlasije Siňavského, který před týdnem v Jablonci zaujal. Jako jeden z mála.

„Tušili jsme, že změny přijdou, ale Musáka jsme netrefili. Upřímně jsme čekali Siňu a taky jsme nečekali Ortize. Myslím si, že jsme byli nachystaní na většinu alternativ kromě jednotlivých hráčů, ale systémově jsme asi věděli, co budeme proti čemu hrát,“ zdůraznil Veselý.

Video placeholder

Jak už bývá u klokanů zvykem, své rozestavení neustále měnili. Když začínali akci, levý wingbek Milan Havel se vysunul výš, zatímco na jeho místo si odskočil stoper Matěj Kadlec. Jakmile útočil Baník, krajní hráči zelenobílých se pohybovali níž a stopeři bránili ve třech.

„Rozestavení je přeceňované, takhle hrajeme celou sezonu. Začnete v nějakém rozestavení, ve trojce nebo čtyřce, ale většina týmů na světě i v české lize už hybriduje. Máte nějaké výchozí postavení do presinku i zakládání. Do zakládání jsme měli dvě tři varianty, abychom věděli, jak to překombinovat, kdyby hrál Baník tak a tak,“ odkryl kouč Pražanů.

Využít chtěl i toho, že obránci Baníku mají problémy s rychlostí. Bohemians tak o to víc spoléhali na „fofrníky“ Matouška a Drchalem. „Byl to hlavní taktický záměr,“ usmál se Veselý.

„Hráli jsme bez devítky, protože jsme věděli, že středový stoper nebude mít na koho vystupovat. Chtěli jsme je dostat pod tlak, abychom tam měli opravdu přímočarost a rychlost, což víme, že stoperské trojici Baníku úplně nevoní,“ doplnil osmačtyřicetiletý stratég.

Video placeholder
KonecLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň28148649:3350
5Liberec291110841:2943
6Hr. Králové28127940:3343
7Olomouc281171031:3140
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko28581524:4123
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

