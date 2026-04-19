ONLINE: Hradec Králové - Slavia. Hosté bez Chorého a Holeše, šance pro Prekopa s Kušejem

ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Slavia, vedoucí tým fotbalové Chance Ligy, v rámci 30. kola nastupuje v Hradci Králové a chce znovu odskočit na rozdíl osmi bodů druhé Spartě. Pražany nečeká snadný úkol, s „Votroky“ totiž po remízách ztratili body ve dvou z posledních tří vzájemných duelů. „Sešívané“ navíc trápí absence, mimo hru budou kvůli karetním trestům vyloučený Tomáš Chorý a jeho jmenovec Holeš, další hráče zase sužují zranění. Trenér Jindřich Trpišovský tak ukázal na Erika Prekopa s Vasilem Kušejem, v sestavě nechybí ani kapitán Jan Bořil. Utkání sledujte od 15:30 ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň28148649:3350
5Liberec291110841:2943
6Hr. Králové28127940:3343
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

