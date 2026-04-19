SESTŘIH: Hradec - Slavia 2:1. Zkrat Bořila! Pražanům se ztenčil náskok na čele ligy
Fotbalisté Slavie ve 30. kole Chance Ligy prohráli v Hradci Králové 1:2. Po dvou ztrátách v řadě se jejich náskok v čele tabulky na druhou Spartu ztenčil na pět bodů, navíc přišli o ligovou neporazitelnost. Při karetní absenci Tomáše Chorého nastoupil v útoku Erik Prekop a otevřel skóre proměněnou penaltou. Za „Votroky“ vyrovnal bývalý hráč Pražanů Mick van Buren. „Sešívaní“ nezvládli závěr zápasu, kdy byl nejprve vyloučen Youssoupha Mbodji. Z následného přímého kopu trefili domácí do ruky Erika Prekopa a kopala se penalta. Za následné protesty byl vyloučen Jan Bořil. Pokutový kop proměnil Vladimír Darida.
Slavia prohrála v lize po 29 zápasech, naposledy nestačila loni v květnu na Jablonec. Pátý Hradec zvítězil ve čtvrtém kole v řadě a zajistil si účast v nadstavbové skupině o titul, kterou si zahraje šest nejlepších mužstev. Dostihnout ho mohou ještě Liberec s Olomoucí, v případě bodové shody těchto tří celků ale bude mít nejhorší vzájemnou bilanci Olomouc.
Po oboustranně opatrném úvodu přišla pro domácího kouče Horejše komplikace v podobě zranění útočníka Mihálika, jenž v posledních třech kolech nasázel pět gólů. V 17. minutě musel přepustit místo na hřišti Vlkanovovi.
Slavii poslal do vedení náhradník za distancovaného nejlepšího střelce soutěže Chorého a zraněného Chytila. Ve 20. minutě Prekop po kontaktu s Daridou upadl ve vápně a sudí Černý nařídil penaltu, kterou sám slovenský útočník proměnil střelou doprostřed brány. Premiérový soutěžní zásah za Slavii po letním příchodu z Ostravy z respektu k bývalému klubu neslavil. Prekop hrál za „Votroky" mezi lety 2019 až 2022 a pomohl jim k postupu do první ligy.
V 38. minutě poprvé zahrozili i Východočeši, Kučerově křižné střele chybělo půl metru. A tak vyprodaná Malšovická aréna slavila až o pár desítek sekund později. V závaru před bránou se nejlépe zorientoval Van Buren a zblízka vstřelil třetí gól v ligovém ročníku, na který čekal od listopadu. Nizozemský útočník získal se Slavií čtyři ligové tituly, i on místo oslavy zvolil omluvné gesto.
Favorit mohl jít opět do vedení v 57. minutě. Bořil se po dlouhém autovém vhazování ocitl sám na malém vápně, Zadražil ho ale vychytal a následně si skvělým reflexem poradil i s dorážkou slávistického kapitána.
Pražané v závěrečné půlhodině postupně zvyšovali tempo. V 70. minutě se Zadražil opět blýskl, tentokrát tváří v tvář Provodovi. Následně se dostal do nadějné pozice střídající Suleiman, z úhlu přestřelil. Velkou příležitost měl i Prekop, po sérii odrazů nedokázal tečovat míč mezi tři tyče.
V době největšího tlaku hostů Mbodji stáhl unikajícího Trubače a sudí Černý po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil červenou kartu. Nařízený přímý kop Daridy srazil rukou Prekop a pokutový kop se pískal i na druhé straně. Bořil navíc za protesty viděl dvě žluté karty a jeho tým dohrával v dvojnásobném oslabení.
Darida z penalty napravil svůj faul ve vápně z úvodu utkání a zaznamenal už devátou trefu v ligové sezoně.
V hektickém závěru mohl Hradec přidat do otevřené obrany další branky, skóre už se ale nezměnilo. „Votroci" potvrdili, že doma na Slavii umí, z posledních pěti měření sil tam s ní bodovali počtvrté.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
