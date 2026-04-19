SESTŘIH: Hradec - Slavia 2:1. Zkrat Bořila! Pražanům se ztenčil náskok na čele ligy

SESTŘIH: Hradec Králové – Slavia 2:1. Zkrat Bořila! Pražanům se ztenčil náskok, přišli o neporazitelnost • Zdroj: isportTV
Jan Bořil odchází po červené kartě do šaten
Jan Bořil předává po vyloučení kapitánskou pásku
Jan Bořil měl co říct po penaltě pro Hradec
Erik Prekop se snažil Jana Bořila uklidnit
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Jana Bořila museli od rozhodčího odtahovat spoluhráči
Fotbalisté Slavie ve 30. kole Chance Ligy prohráli v Hradci Králové 1:2. Po dvou ztrátách v řadě se jejich náskok v čele tabulky na druhou Spartu ztenčil na pět bodů, navíc přišli o ligovou neporazitelnost. Při karetní absenci Tomáše Chorého nastoupil v útoku Erik Prekop a otevřel skóre proměněnou penaltou. Za „Votroky“ vyrovnal bývalý hráč Pražanů Mick van Buren. „Sešívaní“ nezvládli závěr zápasu, kdy byl nejprve vyloučen Youssoupha Mbodji. Z následného přímého kopu trefili domácí do ruky Erika Prekopa a kopala se penalta. Za následné protesty byl vyloučen Jan Bořil. Pokutový kop proměnil Vladimír Darida.

Slavia prohrála v lize po 29 zápasech, naposledy nestačila loni v květnu na Jablonec. Pátý Hradec zvítězil ve čtvrtém kole v řadě a zajistil si účast v nadstavbové skupině o titul, kterou si zahraje šest nejlepších mužstev. Dostihnout ho mohou ještě Liberec s Olomoucí, v případě bodové shody těchto tří celků ale bude mít nejhorší vzájemnou bilanci Olomouc.

Po oboustranně opatrném úvodu přišla pro domácího kouče Horejše komplikace v podobě zranění útočníka Mihálika, jenž v posledních třech kolech nasázel pět gólů. V 17. minutě musel přepustit místo na hřišti Vlkanovovi.

Slavii poslal do vedení náhradník za distancovaného nejlepšího střelce soutěže Chorého a zraněného Chytila. Ve 20. minutě Prekop po kontaktu s Daridou upadl ve vápně a sudí Černý nařídil penaltu, kterou sám slovenský útočník proměnil střelou doprostřed brány. Premiérový soutěžní zásah za Slavii po letním příchodu z Ostravy z respektu k bývalému klubu neslavil. Prekop hrál za „Votroky" mezi lety 2019 až 2022 a pomohl jim k postupu do první ligy.

jonas2011

Slavie si o porazku dlouho koledovala hraji posledni zapasy kulovy
V 38. minutě poprvé zahrozili i Východočeši, Kučerově křižné střele chybělo půl metru. A tak vyprodaná Malšovická aréna slavila až o pár desítek sekund později. V závaru před bránou se nejlépe zorientoval Van Buren a zblízka vstřelil třetí gól v ligovém ročníku, na který čekal od listopadu. Nizozemský útočník získal se Slavií čtyři ligové tituly, i on místo oslavy zvolil omluvné gesto.

Favorit mohl jít opět do vedení v 57. minutě. Bořil se po dlouhém autovém vhazování ocitl sám na malém vápně, Zadražil ho ale vychytal a následně si skvělým reflexem poradil i s dorážkou slávistického kapitána.

Pražané v závěrečné půlhodině postupně zvyšovali tempo. V 70. minutě se Zadražil opět blýskl, tentokrát tváří v tvář Provodovi. Následně se dostal do nadějné pozice střídající Suleiman, z úhlu přestřelil. Velkou příležitost měl i Prekop, po sérii odrazů nedokázal tečovat míč mezi tři tyče.

V době největšího tlaku hostů Mbodji stáhl unikajícího Trubače a sudí Černý po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil červenou kartu. Nařízený přímý kop Daridy srazil rukou Prekop a pokutový kop se pískal i na druhé straně. Bořil navíc za protesty viděl dvě žluté karty a jeho tým dohrával v dvojnásobném oslabení.

Darida z penalty napravil svůj faul ve vápně z úvodu utkání a zaznamenal už devátou trefu v ligové sezoně.

V hektickém závěru mohl Hradec přidat do otevřené obrany další branky, skóre už se ale nezměnilo. „Votroci" potvrdili, že doma na Slavii umí, z posledních pěti měření sil tam s ní bodovali počtvrté.

1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

