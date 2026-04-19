ONLINE: Plzeň - Pardubice 0:0. Viktoria chce na závěr kola poskočit na třetí místo
Na závěr 30. kola fotbalové Chance Ligy se chce Plzeň vrátit zpět na vítěznou vlnu, hostí Pardubice. Viktoria se po dvou remízách propadla na čtvrtou příčku a proti Východočechům nebere nic než vítězství. Plzenští prohráli jediné z dosavadních 11 vzájemných ligových utkání. Jak dopadne utkání v neděli? Sledujte od 18:30 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu