SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 0:1. Mizérie na výročí, hosté šokovali. Kotel vyjádřil zlobu

SESTŘIH: Plzeň – Pardubice 0:1. Překvapivá prohra Viktorie, rozhodl Tanko • Zdroj: isportTV
Fotbalisté Pardubic slaví mezi zklamanými hráči Plzně
Fotbalisté Pardubic slaví mezi zklamanými hráči Plzně
Abdullahi Tanko slaví gól se svými spoluhráči
Merchas Doski ve sprinterském souboji s Emmanuelem Godwinem
Trnér Plzně Martin Hyský gestikuluje během utkání s Pardubicemi
Karel Spáčil brání Daniela Smékala
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Z hlediska plzeňských ambic je tohle málo, zoufale málo… Viktoria ve výročním zápase, kdy měla oslavovat patnáct let od prvního titulu, na hřišti selhala. Doma prohrála 0:1 s Pardubicemi, rozhodl střídající Abdullahi Tanko. Rozhodně nespravila dojem z posledního domácího představení proti Teplicím (2:2), diváci odcházeli domů kyselí. „Bojujte za Plzeň, bojujte za Plzeň,“ ozývalo se několikrát během nedělního večera. Navíc dohrávala bez vyloučeného Merchase Doskiho.

Martin Hyský vsadil na sestavu z minulého týdne na Slavii, kde Viktoria po sympatickém představení uhrála remízu 0:0. Domácí, místo aby byli namotivovaní svátečním utkáním u příležitosti výročí prvního titulu, vypadali, jako kdyby si přišli akorát ťuknout „fotbálek.“

Pardubice v klidu bránily, až na výjimky neměly směrem dozadu větší problém. Nakonec si počkaly na rozhodující moment, kdy využil rychlou brejkovou akci střídající rychlík Abdullahi Tanko. Rozhodl o senzační výhře hostů 1:0, naopak Viktoria padla už posedmé v ligové sezoně. Zkomplikoval jí situaci i fakt, že od 81. minuty dotahovala ztrátu bez vyloučeného Merchase Doskiho, který zahrál ve snaze zabránit brejkové situaci rukou.

Viktoria předvedla jeden z nejhorších výkonů na vlastním hřišti v novodobé historii. Mistrovský tým z roku 2011, který byl slavnostně dekorován před výkopem v čele s trenérem Pavlem Vrbou či kapitánem Pavlem Horváthem, přihlížel na stadionu smutné podívané. Roste i vztek fanoušků, kteří po minulé remíze 2:2 s Teplicemi vydýchávali další velké zklamání. „Bojuje za Plzeň, bojujte za Plzeň,“ ozvalo se z tribun několikrát. Mnozí odcházeli domů předčasně, především z domácího výkonu byli značně rozmrzelí, na tribuně jste slyšeli hlasité nadávky.

„Absolutně výkon bez energie, který není akceptovatelný. Měli jsme o zápase úplně jinou představu. Hráči se nedokázali nastavit správným způsobem, zápas je pro nás ostuda a katastrofa. Málo odvahy, hodně hraní dozadu, málo pohybu, malá kvalita při hře s míčem. Chyby k fotbalu patří, ale je potřeba reagovat. Ani ty nebyly dostatečně energické. První poločas jsme úplně promarnili,“ zlobil se do televizních kamer O2 Sport nebývale kritický kouč Martin Hyský. Mužstvo se po zápase zavřelo v kabině, jistě padala velmi ostrá slova.

Před zápasem stáli fanoušci před Doosan Arenou dlouhé fronty na podpisy plzeňských legend, prvních mistrů z roku 2011. Z dění na hřišti ale dlouho nadšení vůbec nebyli. Plzeň začala bez šťávy, laxně, první zajímavější akci zaznamenala až ve 30. minutě, když Souarého centr odvrátili hosté na roh. Naopak několikrát musel zasahovat Florian Wiegele, Pardubice byly aktivnější.

Z tribun se začínal ozývat pískot a Martin Hyský na nic nečekal. Na dění na place zareagoval dvojím střídáním už před koncem poločasu – stáhl Karla Spáčila s Princem Aduem, na trávník vběhli uzdravení reprezentanti Amar Memič a Tomáš Ladra. Od druhého poločasu šel do hry Lukáš Červ, který vystřídal nevýrazného Alexandra Sojku. „Chtěl jsem s mužstvem zatřást,“ vysvětlil Hyský.

Rozsáhlé přeskupení domácích řad fungovalo jen chvíli. Viktoria přidala na pohybu, vytvářela si rohy i další možnosti. Dávid Krčík při dorážce otřel míč do tyče, domácí tlak přeci jen sílil. Jenže pak udeřil Tanko, následovalo vyloučení Doskiho a bylo po zápase. Zranitelná Viktoria nedokázala reagovat a vydýchává další zklamání. Zůstává čtvrtá za Jabloncem, musí koukat i na dotahující se Hradec. Překvapivých a bolavých ztrát bylo v sezoně opravdu hodně.

Naopak Jan Trousil, který strávil v Plzni úspěšné minulé sezony, na lavičce Pardubic oslavil první výhru východočeského týmu na půdě Viktorie. „Míchá se to ve mně. Je to krásné mám obrovskou radost,“ připustil kouč, který s týmem oslavil třetí výhru po sobě. Pardubice opět šokovaly favorita, v sezoně obraly o body celou TOP 3 -  Slavii, Spartu i Plzeň.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Články z jiných titulů