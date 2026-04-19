Odstavený Kuchta je zase ve hře. Vysoký průměr i boj o budoucnost ve Spartě
V posledním půlroce byl odstrčený, přehlížený. Možná ne tolik oceňovaný. Proto se o budoucnosti Jana Kuchty ve Spartě začalo silně pochybovat. Až v sobotu se opět výrazně připomněl. Proti Jablonci se podepsal pod výhru 3:1 dvěma góly. „Ve Spartě jsem zanechal nějakou stopu a věřím, že ji ještě dlouho budu prohlubovat,“ nechal se slyšet 29letý útočník. Řekl si vydařeným výkonem o návrat do základní sestavy? Zdá se, že ano.
Přiběhla za ním malá dcerka, vzal ji do náruče a došel až pod letenský kotel. Jan Kuchta byl hlavním aktérem sparťanské děkovačky. Naprosto zaslouženě. „Ty bláho!“ vydechnul parťák Kaan Kairinen. „Mám obrovskou radost, že je zpátky. Zase ukázal, že je vynikající útočník,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web.
Nejen finský elegán emotivně prožíval Kuchtovo povstání. Když 29letý hráč odcházel ze hřiště v osmdesáté minutě, tribuny burácely. Fanoušci pochopitelně skandovali už dobře známý pokřik „Kuchta Belmondo!“ „Je to příjemné, dlouho jsem to neslyšel,“ culil se.
Aplaus a stejně tak vysokou známku devět v tradičním hodnocení deníku Sport si zasloužil především chováním v pokutovém území. Kuchta dal proti Jablonci dva góly. „A chtěl dát hattrick, tak to má být,“ komentoval Priske diskuzi s hráčem po střídání. Mimochodem, obě trefy byly povedené. V první půli nejprve převzal ve vápně přihrávku od stopera Asgera Sörensena, prvním dotekem přehrál bránícího Daniela Součka a druhým skóroval.
I ve druhé situaci si počínal chladnokrevně. Nacházel se na hraně velkého vápna, a jakmile dostal pas od Joaoa Grimalda z pravé strany hřiště, uklidil ho z voleje přesně k tyči. „Myslím, že zápas mi vyšel ideálně,“ souhlasil Kuchta. Proti Severočechům zaznamenal dohromady tři střely, z toho dvě mířily na branku. Fungovala mu spolupráce s kapitánem Lukášem Haraslínem, zapojoval se do kombinace. V úspěšnosti přihrávek se dostal na 87 %.
Kdyby opakoval takové výkony i dál, kdo ví, jestli by měl ještě šanci se vrátit do národního týmu a zabojovat o účast na mistrovství světa v Americe, kam se Česko protlačilo po dvaceti letech. Od ní se vzdálil pravděpodobně ještě za působení bývalého reprezentačního kouče Ivana Haška.
Kuchtova pověst totiž v minulých měsících výrazně utrpěla. Neměl zkrátka bůhvíjakou formu a zapsal i zápasy, ve kterých vypadal nezúčastněně. Najednou se tak o jeho budoucnosti ve Spartě začalo hlasitě pochybovat. Nešlo o křivdu. Bylo to oprávněné, na základě faktů.
Navíc se kolem Kuchty objevily první přestupové spekulace. Polská média ho spojila se zájmem Legie Varšava, což by pro něj znamenalo už třetí zahraniční angažmá. Předtím působil v ruském celku Lokomotiv Moskva a dánském Midtjyllandu. „Spekulace se sice začínají objevovat, ale nemám k nim co říct,“ reagoval. „O budoucnosti se nebavím. Máme před sebou dost zápasů a doufám, že je přede mnou ještě dost šancí, abych pomohl mančaftu góly a pracovitostí.“
Kuchta figuroval proti Jablonci poprvé v základní sestavě od konce listopadu proti Pardubicím (2:4), mezitím si střihl epizodu akorát v odvetě osmifinále Konferenční ligy proti Alkmaaru (0:4), ale to se pohyboval na pravém křídle. Nehrál dobře, nejde o jeho ideální pozici.
„Vypadl jsem ze sestavy po zářijovém srazu. Neměli jsme optimální výsledky a kluci chytli šanci za pačesy. Čekal jsem, a myslím, že trpělivě. Dneska, a vlastně už se Slováckem (dal rovněž dvě branky), se mi to vyplatilo,“ poznamenal Kuchta a následně zdůraznil: „Pokud se všechno skloubí, já ty góly dávat budu.“
Jak je to s konkurencí
Momentálně se dostal v ligovém ročníku na deset branek, spolu s kapitánem Lukášem Haraslínem je tak nejlepším střelcem mužstva. Přitom naskočil do čtyřiadvaceti zápasů a v nich posbíral 1308 minut. V průměru na jeden zásah potřebuje přes dvě hodiny hry.
V přepočtu na 90 minut to dělá asi 0,6 gólu, což je osmé nejvyšší číslo mezi všemi ligovými hráči. „Několikrát jsem říkal, že o pozici si rozhoduje on sám,“ namítl Priske. „Když bude do zápasů a tréninků dávat intenzitu, tvrdě pracovat v presinku a přidá kvalitu v zakončení… Kdo by takového útočníka nepostavil?“ ptal se. „Dneska hrál opravdu moc dobře,“ přihodil.
Nutno říct, že Kuchtovi pomohlo do zápasu proti Jablonci zranění Matyáše Vojty. „Zvrtnul si kotník,“ informoval Priske s tím, že bude 22letého hráče postrádat na jeden až dva další zápasy.
Nyní je velmi pravděpodobné, že Kuchta po měsících strádání dostane víc prostoru. „Vidí, že má šanci hrát, protože jeho konkurenti nejsou o moc lepší,“ zamyslel se bývalý útočník Sparty Václav Kadlec, který působí jako expert ve studiu Oneplay Sport. „Vojta sice makal, ale nebylo to ono. U Albiona Rrahmaniho mám nějaké výhrady, i když je dobrý hráč,“ zdůvodnil.
Teď se tak nejspíš vrací čas pro Kuchtu. Přesto zůstává otázka, co s ním bude v létě.
Kuchta proti Jablonci
Odehrané minuty: 80
Góly/očekávané: 2/0,57
Asistence/očekávané: 0/0,17
Střely/na branku: 3/2
Doteky s míčem ve vápně: 6
Přihrávky/úspěšné: 15/13
Osobní souboje/vítězné: 8/1
Ztráty míče/na vlastní polovině: 3/0
Zisky míče/na soupeřově polovině: 3/1
Zdroj dat: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|6
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu