Skuhravý: Na Blahúta jsem nasraný jako na Rundiče. Vaří se to ve mně, vraždil bych...
Hlavní rozhodčí Dominik Starý neměl v Olomouci svůj den, VAR ho musel čtyřikrát opravovat! A pokaždé v neprospěch Slovácka, které po vyloučení Patrika Blahúta a Filipa Vaška dohrávalo v devíti lidech. I díky tomu nervózní Sigma po výměně trenéra ve 30. kole Chance Ligy výsledkově zabrala (2:1). „Tolik verdiktů videa jsem asi ještě nikdy nezažil...“ oddechl si dočasný kouč Hanáků Pavel Hapal. Jeho tým musí za týden bodovat v Edenu, pokud chce mít ještě naději na vstup do elitní šestky.
Když střídající útočník Michael Krmenčík v úniku přestřelil bránu, lehl si trenér Slovácka Roman Skuhravý na zem a schoval hlavu do kapuce. Šance prožíval kupodivu víc než verdikty sudího a následné opravy od videa. „Jsem strašně odolný člověk, mentálně silný. Z klubů, kde jsem pracoval, jsem zvyklý na sračky. Bojujete proti všemu a všem, jsem na to zvyklý. Mě to nepřekvapuje. Já ale fakt miluju fotbal, svědomí mám čisté. Zachráníme se, ať si dělá, kdo chce, co chce,“ podotkl.
VAR šel proti Starému a Slovácku ve čtyřech případech. Nejdříve žlutou kartu Patrika Blahúta změnil na červenou po ostrém skluzu na Matěje Hadaše. Pak naopak olomouckého brankáře Jana Koutného od vyloučení zachránil, protože nehrál míč mimo šestnáctku paží, ale ramenem.
V nastaveném čase první půle naopak odhalil Vaškovu ruku, penaltu proměnil Václav Sejk. A slovenského stopera pak v závěru vyloučil za nohu proti hlavě Ahmada Ghaliho. Aby toho nebylo málo, pomezní Václav Ježek si správně všiml i ofsajdu Gigliho Ndefeho před gólem na 2:2.
„Jsem pro spravedlnost, takže jsem zastáncem toho, že když už něco VAR rozhodne, tak to tak prostě je. Ať se video využívá, ale nezneužívá,“ usmál se Sejk. „Zachránily se mé čtyři chyby...“ dodal pak do kamer Oneplay sám Starý.
Vím, že se zachráníme
Sejkovo chování, nebo spíš počínání obránce Milana Rundiče, před brankou na 1:1 dokonale symbolizovalo důvody toho, proč je Slovácko v tabulce čtrnácté. Forvard, jehož celoživotní doménou je důraz, si jednoduše jako dorostence odstavil tělem Milana Rundiče a sólo si pak zakončil křížnou ranou k tyči.
„Musím volit slova, nemůžu být... Vaří se ve mně, ani nevíte co. Vraždil bych! Když naše inkasované góly pak vidím na videu, stydím se. To nejsou systémové věci. Sejk takový je, ale i kdyby to byl Lukaku, nemůže se takhle dostat za vás. A na Blahúta jsem nasraný stejně jako na Rundiče, možná ještě víc,“ kritizoval naštvaný Skuhravý. „Jinak jsem ale na mužstvo za druhý poločas hrdý, vím, že se zachráníme,“ doplnil a vyzdvihl debutujícího brankáře Alexandra Urbana.
Protějšku Pavlu Hapalovi se ulevilo. Díky výhře má Sigma stále naději na vstup do elitní šestky, byť za týden v Edenu bude muset minimálně remizovat a doufat ve ztráty Liberce a Hradce Králové. Dočasný nástupce Tomáše Janotky, který se byl v minulých dnech po odvolání z Androva stadionu osobně podívat na zápasy Kroměříž-Prostějov či Žilina-Slovan Bratislava, vsadil na rozestavení 3-4-2-1, ale po poločase přešel na 4-2-3-1.
Vyšlo mu zařazení Sejka i Dominika Janoška (1+1), nicméně hodinová přesilovka byla křečovitá a stoper Abdoulaye Sylla se opět nevyvaroval dalšího penaltového zkratu. „Z kluků byla cítit neskutečná nervozita a důležitost bodů. Hlava pracovala, tento týden se udála spousta věcí,“ měl Hapal pochopení pro některé chyby. „Taktika? Chtěli jsme to urvat na morál, to se podařilo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu