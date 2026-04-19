Skuhravý: Na Blahúta jsem nasraný jako na Rundiče. Vaří se to ve mně, vraždil bych...

SESTŘIH: Olomouc – Slovácko 2:1. Tři body Sigmě zařídil Janošek, hosté dohrávali v devíti • Zdroj: isportTV
Trenér Pavel Hapal při premiéře na lavičce Sigmy
Hlavní sudí Dominik Starý nařizuje penaltu proti Slovácku.
Michal Trávník proměnil penaltu proti Olomouci
Václav Sejk srovnal v zápase se Slováckem
Václav Sejk srovnal v zápase se Slováckem
Hlavní rozhodčí Dominik Starý neměl v Olomouci svůj den, VAR ho musel čtyřikrát opravovat! A pokaždé v neprospěch Slovácka, které po vyloučení Patrika Blahúta a Filipa Vaška dohrávalo v devíti lidech. I díky tomu nervózní Sigma po výměně trenéra ve 30. kole Chance Ligy výsledkově zabrala (2:1). „Tolik verdiktů videa jsem asi ještě nikdy nezažil...“ oddechl si dočasný kouč Hanáků Pavel Hapal. Jeho tým musí za týden bodovat v Edenu, pokud chce mít ještě naději na vstup do elitní šestky.

Když střídající útočník Michael Krmenčík v úniku přestřelil bránu, lehl si trenér Slovácka Roman Skuhravý na zem a schoval hlavu do kapuce. Šance prožíval kupodivu víc než verdikty sudího a následné opravy od videa. „Jsem strašně odolný člověk, mentálně silný. Z klubů, kde jsem pracoval, jsem zvyklý na sračky. Bojujete proti všemu a všem, jsem na to zvyklý. Mě to nepřekvapuje. Já ale fakt miluju fotbal, svědomí mám čisté. Zachráníme se, ať si dělá, kdo chce, co chce,“ podotkl.

VAR šel proti Starému a Slovácku ve čtyřech případech. Nejdříve žlutou kartu Patrika Blahúta změnil na červenou po ostrém skluzu na Matěje Hadaše. Pak naopak olomouckého brankáře Jana Koutného od vyloučení zachránil, protože nehrál míč mimo šestnáctku paží, ale ramenem.

V nastaveném čase první půle naopak odhalil Vaškovu ruku, penaltu proměnil Václav Sejk. A slovenského stopera pak v závěru vyloučil za nohu proti hlavě Ahmada Ghaliho. Aby toho nebylo málo, pomezní Václav Ježek si správně všiml i ofsajdu Gigliho Ndefeho před gólem na 2:2.

„Jsem pro spravedlnost, takže jsem zastáncem toho, že když už něco VAR rozhodne, tak to tak prostě je. Ať se video využívá, ale nezneužívá,“ usmál se Sejk. „Zachránily se mé čtyři chyby...“ dodal pak do kamer Oneplay sám Starý.

Vím, že se zachráníme

Sejkovo chování, nebo spíš počínání obránce Milana Rundiče, před brankou na 1:1 dokonale symbolizovalo důvody toho, proč je Slovácko v tabulce čtrnácté. Forvard, jehož celoživotní doménou je důraz, si jednoduše jako dorostence odstavil tělem Milana Rundiče a sólo si pak zakončil křížnou ranou k tyči.

„Musím volit slova, nemůžu být... Vaří se ve mně, ani nevíte co. Vraždil bych! Když naše inkasované góly pak vidím na videu, stydím se. To nejsou systémové věci. Sejk takový je, ale i kdyby to byl Lukaku, nemůže se takhle dostat za vás. A na Blahúta jsem nasraný stejně jako na Rundiče, možná ještě víc,“ kritizoval naštvaný Skuhravý. „Jinak jsem ale na mužstvo za druhý poločas hrdý, vím, že se zachráníme,“ doplnil a vyzdvihl debutujícího brankáře Alexandra Urbana.

Protějšku Pavlu Hapalovi se ulevilo. Díky výhře má Sigma stále naději na vstup do elitní šestky, byť za týden v Edenu bude muset minimálně remizovat a doufat ve ztráty Liberce a Hradce Králové. Dočasný nástupce Tomáše Janotky, který se byl v minulých dnech po odvolání z Androva stadionu osobně podívat na zápasy Kroměříž-Prostějov či Žilina-Slovan Bratislava, vsadil na rozestavení 3-4-2-1, ale po poločase přešel na 4-2-3-1.

Vyšlo mu  zařazení Sejka i Dominika Janoška (1+1), nicméně hodinová přesilovka byla křečovitá a stoper Abdoulaye Sylla se opět nevyvaroval dalšího penaltového zkratu. „Z kluků byla cítit neskutečná nervozita a důležitost bodů. Hlava pracovala, tento týden se udála spousta věcí,“ měl Hapal pochopení pro některé chyby. „Taktika? Chtěli jsme to urvat na morál, to se podařilo.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

