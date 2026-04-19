Bořil v centru dění: ztráta smyslů a vyloučení. Na sudího řval: Počkej uvnitř!
Přemýšlí, že po sezoně ukončí kariéru. Na její závěr by však v takovém případě měl jednu černou vzpomínku. Zápas v Hradci Králové nadneseně řečeno nesedl kapitánovi fotbalistů Slavie Janu Bořilovi. A nejen proto, že červenobílí poprvé v sezoně padli (1:2), o výhře Votroků rozhodl v nastavení z penalty Bořilův protějšek Vladimír Darida.
Byl to videokonec. Nejprve se sudí Dalibor Černý vrátil k faulu Youssouphy Mbodjiho na střídajícího Daniela Trubače. Trvalo to přes minutu, ale nakonec byl slávista rovnou vyloučen. Následný přímák napálil Vladimír Darida do zdi. Rezultát: roh.
Jenže Hradečtí se hlásili o další přezkum a nakonec bylo jejich přání vyslyšeno. Míč trefil Erika Prekopa do ruky, proto sudí po delší pauze nařídil penaltu - a to už Jan Bořil nezvládl…
Mával rukama, nadával, prskal, hrnul se k rozhodčímu. Umírnit se ho snažili spoluhráči Erik Prekop či Lukáš Provod. Kapitán však byl nezastavitelný, domácí proti němu museli chránit také penaltový puntík, kam si později postavil balon Darida. Bořil se proto dostal do sporu s golemem Filipem Čihákem.
Hradecký stoper po chvíli viděl žlutou kartu, ostatně stejně dopadl Bořil. Přesto nebrzdil, Černému spílal dál, a tak arbitr rovnou vytáhl další, načež přišla logicky červená. „Počkej uvnitř,“ měl podle zápisu o utkání zahlásit k arbitrovi.
Slavia dohrávala v devíti, Darida rozhodl, neporazitelnost ligového lídra v této sezoně skončila.
Přitom sám Bořil ji mohl pojistit. Ve druhé půli za stavu 1:1 k němu propadl balon na malém vápně, ale on ani při dvou možnostech neudolal domácího Adama Zadražila, který je mimochodem na radaru Slavie. Gólman předvedl dva famózní zákroky, především ten druhý byl až kosmický.
Kapitán zkrátka tým nepozvedl. Naopak.
V oficiálním zápise stojí toto:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1.ŽK zdržování navázání hry před provedením PK. 2.ŽK=ČK projevy nespokojenosti a protestování slovy (za co jsi mi dal tu ŽK), konfrontačním stylem se dožadoval vysvětlení udělení 1.ŽK. Po udělení ČK hráč č.18 pokračoval v konfrontačním jednání, kdy směrem k R pronesl „počkej uvnitř“.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu