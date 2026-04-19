Bořil v centru dění: ztráta smyslů a vyloučení. Na sudího řval: Počkej uvnitř!

Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Jan Bořil neudržel emoce v závěru zápasu s Hradcem
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Jana Bořila museli od rozhodčího odtahovat spoluhráči
Jan Bořil závěr zápasu s Hradcem nezvládl
Vladimír Darida se raduje se spoluhráči
Hráči Hradce se radují z gólu
Vladimír Darida a jeho radost
Jiří Fejgl
Chance Liga
Přemýšlí, že po sezoně ukončí kariéru. Na její závěr by však v takovém případě měl jednu černou vzpomínku. Zápas v Hradci Králové nadneseně řečeno nesedl kapitánovi fotbalistů Slavie Janu Bořilovi. A nejen proto, že červenobílí poprvé v sezoně padli (1:2), o výhře Votroků rozhodl v nastavení z penalty Bořilův protějšek Vladimír Darida.

Byl to videokonec. Nejprve se sudí Dalibor Černý vrátil k faulu Youssouphy Mbodjiho na střídajícího Daniela Trubače. Trvalo to přes minutu, ale nakonec byl slávista rovnou vyloučen. Následný přímák napálil Vladimír Darida do zdi. Rezultát: roh.

Jenže Hradečtí se hlásili o další přezkum a nakonec bylo jejich přání vyslyšeno. Míč trefil Erika Prekopa do ruky, proto sudí po delší pauze nařídil penaltu - a to už Jan Bořil nezvládl…

Mával rukama, nadával, prskal, hrnul se k rozhodčímu. Umírnit se ho snažili spoluhráči Erik Prekop či Lukáš Provod. Kapitán však byl nezastavitelný, domácí proti němu museli chránit také penaltový puntík, kam si později postavil balon Darida. Bořil se proto dostal do sporu s golemem Filipem Čihákem.

Hradecký stoper po chvíli viděl žlutou kartu, ostatně stejně dopadl Bořil. Přesto nebrzdil, Černému spílal dál, a tak arbitr rovnou vytáhl další, načež přišla logicky červená. „Počkej uvnitř,“ měl podle zápisu o utkání zahlásit k arbitrovi.

Slavia dohrávala v devíti, Darida rozhodl, neporazitelnost ligového lídra v této sezoně skončila.

Přitom sám Bořil ji mohl pojistit. Ve druhé půli za stavu 1:1 k němu propadl balon na malém vápně, ale on ani při dvou možnostech neudolal domácího Adama Zadražila, který je mimochodem na radaru Slavie. Gólman předvedl dva famózní zákroky, především ten druhý byl až kosmický.

Kapitán zkrátka tým nepozvedl. Naopak.

V oficiálním zápise stojí toto:

Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1.ŽK zdržování navázání hry před provedením PK. 2.ŽK=ČK projevy nespokojenosti a protestování slovy (za co jsi mi dal tu ŽK), konfrontačním stylem se dožadoval vysvětlení udělení 1.ŽK. Po udělení ČK hráč č.18 pokračoval v konfrontačním jednání, kdy směrem k R pronesl „počkej uvnitř“.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice28981135:4535
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (51)

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Doporučujeme

Články z jiných titulů